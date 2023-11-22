轉季優惠｜UNIQLO 2023秋冬感謝節登場 搶外遊必備超輕型羽絨/HEATTECH/搖粒絨系列

UNIQLO將於11月24日至12月7日，舉行一連兩周的2023秋冬感謝節。今次感謝節以三大感謝回饋顧客，第一周帶來(1)多款人氣秋冬服飾提供超強感謝價格，包括冬日必備超輕型羽絨、柔軟舒適搖粒絨系列、百搭時尚針織衫、皇牌HEATTECH系列，(2)話題新作首度登場，以及(3)「感謝企劃」限定窩心禮遇，應援顧客秋冬保暖穿搭及旅遊需求，無論是秋季露營或本地輕度遊，還是年末外遊必備的輕盈禦寒衣物，都能做好準備。

超強感謝 1 ：入手秋冬王牌服飾 滿足從秋冬外遊必備服飾

作為UNIQLO皇牌系列之一，超輕型羽絨集多種功能包括超輕量、防靜電、保暖及耐久跣水於一身，而且更設有收納袋，方便隨身攜帶，多種顏色選擇更讓你方便搭配不同穿搭風格及場景。另一秋冬感謝節必搶便是溫暖柔軟的搖粒絨系列，包括搖粒絨拉鏈外套、輕型搖粒絨拉鏈連帽外套、柔軟針織搖粒絨圓領 T 恤，備有豐富剪裁選擇，兼具親膚柔軟的穿感與時尚造型需要。

HEATTECH服飾以革新保暖科技，透過人體釋放的水分，以特殊的纖維吸收身體釋放出的濕氣，並將其轉化成熱能，達至保暖效果。3種保暖度全面照顧由本地遊到冬日外遊的各種天氣，讓旅程溫暖舒適。