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2023-11-22 17:00:00

轉季優惠｜UNIQLO 2023秋冬感謝節登場 搶外遊必備超輕型羽絨/HEATTECH/搖粒絨系列

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轉季優惠｜UNIQLO 2023秋冬感謝節登場 搶外遊必備超輕型羽絨/HEATTECH/搖粒絨系列

轉季優惠｜UNIQLO 2023秋冬感謝節登場 搶外遊必備超輕型羽絨/HEATTECH/搖粒絨系列

UNIQLO將於1124日至127日，舉行一連兩周的2023秋冬感謝節。今次感謝節以三大感謝回饋顧客，第一周帶來(1)多款人氣秋冬服飾提供超強感謝價格，包括冬日必備超輕型羽絨、柔軟舒適搖粒絨系列、百搭時尚針織衫、皇牌HEATTECH系列，(2)話題新作首度登場，以及(3)「感謝企劃」限定窩心禮遇，應援顧客秋冬保暖穿搭及旅遊需求，無論是秋季露營或本地輕度遊，還是年末外遊必備的輕盈禦寒衣物，都能做好準備。

轉季優惠｜UNIQLO 2023秋冬感謝節登場 搶外遊必備超輕型羽絨/HEATTECH/搖粒絨系列

轉季優惠｜UNIQLO 2023秋冬感謝節登場 搶外遊必備超輕型羽絨/HEATTECH/搖粒絨系列

超強感謝1：入手秋冬王牌服飾 滿足從秋冬外遊必備服飾

作為UNIQLO皇牌系列之一，超輕型羽絨集多種功能包括超輕量、防靜電、保暖及耐久跣水於一身，而且更設有收納袋，方便隨身攜帶，多種顏色選擇更讓你方便搭配不同穿搭風格及場景。另一秋冬感謝節必搶便是溫暖柔軟的搖粒絨系列，包括搖粒絨拉鏈外套、輕型搖粒絨拉鏈連帽外套、柔軟針織搖粒絨圓領 T 恤，備有豐富剪裁選擇，兼具親膚柔軟的穿感與時尚造型需要。

HEATTECH服飾以革新保暖科技，透過人體釋放的水分，以特殊的纖維吸收身體釋放出的濕氣，並將其轉化成熱能，達至保暖效果。3種保暖度全面照顧由本地遊到冬日外遊的各種天氣，讓旅程溫暖舒適。

女裝 防潑水工裝連帽外套 感謝價格$299（原價$399） 女裝 低腰寬版牛仔褲 感謝價格$249（原價$299） 女裝 超輕型羽絨外套 感謝價格$499（原價$599） 女裝 羅紋高領 T 恤 [長袖] 感謝價格$99（原價$149） 女裝 柔軟磨毛恤衫 [長袖] 減價商品$149（原價$199） 男女通用 搖粒絨拉鏈外套 [長袖] 感謝價格$199 （原價$249） 男裝 超輕型羽絨外套 [3D 剪裁] 感謝價格$499 （原價$599） 男女通用 刷毛柔軟 棉質圓領 T 恤 [長袖] 感謝價格$99（原價$149） 男女通用 超彈性 Skinny Fit 色彩中腰牛仔褲 感謝價格$249（原價$299） 女裝 HEATTECH 棉質 極暖 U 領/圓領T 恤 [長袖] 感謝價格$99（原價$149）

超強感謝2：率先入手UNIQLO x ANYA HINDMARCH聯名系列及Chiikawa x Sanrio休閒套裝

UNIQLO與著名英國設計師Anya Hindmarch合作推出的首個設計師聯名系列，將於感謝節第一週首日1124日首度亮相。系列單品結合低調的暖色系配色與煥發現代氣息的精緻原創設計，為冬季衣著注入獨特魅力。系列帶來男女通用特級羊仔毛圓領針織衫，袖口的眼睛圖案為設計注入俏皮活力，外出約會或外地旅遊一樣合適；是次聯名系列更有一系列HEATTECH小物，包括針織帽、襪子和手套，同樣繡有「眼睛」圖案。

與此同時，家長們也可留意新登場的Chiikawa × Sanrio characters: Space Tour搖粒絨休閒套裝，系列圖案印有備受小朋友喜愛的Chiikawa及其朋友，並帶來3種顏色顏色選擇，與Chiikawa × Sanrio角色度過暖意滿滿的冬日假期。

男女通用 HEATTECH 針織圍巾 $199 男女通用 特級羊仔毛 圓領針織衫 [長袖] $299 男女通用 摺疊收納包 $149 男女通用 HEATTECH 針織手套 $149 男女通用 HEATTECH 襪子 $49 童裝 特級羊仔毛 圓領針織衫 [長袖] $199 童裝 HEATTECH 針織帽 $99 女童 Chiikawa × Sanrio characters: Space Tour 搖粒絨休閒套裝 [長袖] $199 女童 Chiikawa × Sanrio characters: Space Tour 搖粒絨休閒套裝 [長袖] $199 女童 Chiikawa × Sanrio characters: Space Tour 搖粒絨休閒套裝 [長袖] $199

超強感謝3：購物滿$600送不銹鋼杯

除了多款感謝價格的單品，UNIQLO特別呈獻「感謝企劃」，答謝顧客一直以來的喜愛和支持。現凡於感謝節第一週期間（1124日至1130日）單次購物淨額滿$600，即可以獲贈換購BRUNO不銹鋼杯乙個，數量有限，先到先得，換完即止。

 

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