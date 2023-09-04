轉季入秋前必先學懂「肌斷糖」逆齡術 緊緻回彈 91% 明色NA15高濃度逆齡回彈精華

女生長期吸收過多糖份，除了會令身形走樣，影響情緒外，更會令皮膚陷入「糖化」危機！ 特別是在25歲後，膠原BB每年以1%的速度悄悄流失，若果過於嗜甜，吃糖過多就會令真皮膠原蛋 白被糖化，膠原將會顯注流失，令皮膚的更新周期減慢，毛孔變大，堆積毒素，暗粒頻生，缺乏彈性又 鬆弛的肌膚，明顯的細紋及泛黃暗啞的問題，令人看來蒼老憔悴。想要保持住甜美的臉蛋，但在日常生活中又難以全面抗糖，就要投入流行的「肌斷糖」美容熱潮，早晚塗抹明色NA15高濃度逆齡回彈精華，令肌膚重拾對抗膠原糖化的活力，制止糖分侵蝕皮膚，由真皮層開始全面抗糖。 明色 NA15 守護 25+ 肌膚 要知己知「糖」 免受糖化危機 糖化是指血液中的糖與蛋白質聚合後，產生「糖化終產物（AGEs）」的過程，膠原蛋白及彈力蛋白一旦被糖化會變硬、變黃，難以自然分解或代謝掉，只會不斷地積累。糖化肌膚會失去活 力，從柔軟、有彈性的雪白肌變成暗啞、粗糙、鬆弛的老化肌，更有機會引起暗瘡和黑色素沈澱，猶如烤過的吐司，脆弱缺水，暗啞 無光，難以在朝夕間回覆濕潤感及柔軟彈性，因此要在肌膚被深度糖化前，採取應對措施，盡早「肌斷糖」！被稱為殿堂級抗老精 華的明色 NA15 高濃度逆齡回彈精華，經科研證實#1，每天早晚1滴，7 效逆齡#2，對準肌底糖化膠原，用家實證使用4星期後，91%回復肌膚彈性活力感#3，皺紋明顯減淡，肌膚全方位提彈、緊緻、水潤、亮白！由肌底真皮抗糖，抵禦膠原糖化，無痛減齡！ #1 根據桃谷順天館之肌膚測試結果。 #2 指皮膚的7大維度提升(吸收力、水潤度、透明度、光澤度、細滑度、緊緻度、柔軟度) #3 桃谷順天館訪問77位用家問卷調查之結果。

5 大無添加 強效抗糖零負擔維他命 明色NA15高濃度逆齡回彈精華的成分同時嚴格遵守了5大無添加原則──無矽、無礦物油、無色素、無螢光劑和無 Paraben，讓肌膚在輕鬆無負擔的狀態下也能抵禦糖化的影響，即使敏感肌膚的人士也適用。 維他命B3具有改善毛孔粗大、膚色不均和美白淡斑的功效，但只有高濃度的維他命B3才能逆轉膠原糖化，達到延緩衰老的效果。相較於市面上一般只含有5-10%濃度的抗糖精華，明色NA15高濃度逆齡回彈精華的濃度高達 15%，能夠有效針對肌 底的糖化膠原進行對準作用，在對抗糖化問題上更加卓越，而不 僅僅局限於美白功效。 關鍵的高濃度維他命B3，與維他命 A、E 一同配合，改善肌膚糖化困境。B3精華能滲透至肌底，抵禦膠原糖化，率先預防糖化造成 的肌膚傷害；維他命A、E 則為恢復年輕肌膚為目標，負責促進膠原自生和修復受損細胞，製造更多健康膠原蛋白撐起肌膚同時減少細胞老化、擊退皮膚衰老狀況，尋回活力、有彈性的肌膚。