轉季手袋｜ANTEPRIMA經典手袋變奏版 小巧設計實用輕便

不少女士的手袋猶如黑洞，放進去的東西，總是要經過「打撈」才能尋獲，背後原因除了帶太多之外，另一個原因就是手袋太大！ANTEPRIMA今季一口氣為兩款經典手袋分別推出迷你及升級版，四正設計不單實用，更方便收納，讓大家告別站在門口卻找不到鎖匙的日子。

第一款是經典袋款ADESSO WIREBAG的迷你版，ADESSO在意大利文中解作「立即」(RIGHT NOW)的意思，長方型設計的ADESSO WIREBAG，在縮小成別致迷你的版本後，剪裁依然四正簡潔，且實用輕便，把隨身物品放進去後就可立即輕鬆出門，不用煩惱配襯或實用問題。

加入Mini Bag行列的ADESSO MINIATURA WIREBAG，以金屬鏈帶和充滿時尚感的皮帶互相交織，更備有多種秋冬百搭色調供選擇，除了經典帶閃爍效果的顏色外，亦設有全新帶啞色質感的配色，由橄欖綠、大地米色至天藍色都一一齊備，輕易配搭專屬的秋冬造型。