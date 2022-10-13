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2022-10-13 16:30:00

轉季換被｜雅芳婷抗病毒四季被 慳位又衛生 限定優惠低至36折

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轉季換被｜雅芳婷抗病毒四季被 慳位又衛生 限定優惠低至36折

轉季換被｜雅芳婷抗病毒四季被 慳位又衛生 限定優惠低至36折

最近天氣開始涼，大家又開始要在床下底搵厚被。雅芳婷推出全新「抗病毒四季套被」，一年四季都適用，套被更具備抑菌抗病毒功能，一套即可解決收納、衛生及清潔的問題。雅芳婷更於10141030日推出期間限定優惠，3款「抗病毒四季套被」以低至36折發售。

品牌請來「執被學大師」阿橙及「執被學新秀」Kayan攜手傳授「新派執被學」。

品牌請來「執被學大師」阿橙及「執被學新秀」Kayan攜手傳授「新派執被學」。

「抗病毒四季套被」只需簡單一「啪」，結合夏被及秋被，成為「超暖冬被」。秋被採用蓄熱纖維技術，可快速吸收四周環境的熱能，令被窩快速升温。配合舒適棉的高蓬鬆度及透氣性特點，同時有效保存人體散發的熱量，保暖舒適而不焗促。

輕輕一「啪」扣鈕即可成為「超暖冬被」。 輕輕一「啪」扣鈕即可成為「超暖冬被」。

可放入洗衣機清洗 毋須使用被袋

香港蝸居收納空間有限，加上天氣炎熱濕焗，容易滋生細菌及病毒。套被面布經澳洲HealthGuard抑菌抗病毒技術處理，有效抑菌、消除新冠病毒及其他多種病毒。用家可將「抗病毒四季套被」放入家用洗衣機清洗，加上套被設計輕巧，佔用極少晾曬空間，達致「快洗快乾」。另外，「抗病毒四季套被」毋須使用被袋，可以直接使用，用家不用再為被袋尺寸或款式而煩惱，大大節省金錢及收納空間。

舒適棉高蓬鬆高透氣，有效保存人體溫感。 「抗病毒四季套被」毋須被袋，並可直接機洗。 四季套被節省收納空間

「抗病毒四季套被」低至36

「抗病毒四季套被」系列即日起於雅芳婷各大銷售點發售，雅芳婷更於10141030日，推出期間限定優惠，3款「抗病毒四季套被」將以低至36折發售，$799起即可入手。

抗病毒四季套裝

零售價

10月14至30日限定優惠價

60”x 86”（單人）

$2,250

$799

70”x 86”（雙人）

$2,550

$899

80”x 86”（加雙人）

$2,850

$999

 

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