轉季換被｜雅芳婷抗病毒四季被 慳位又衛生 限定優惠低至36折

最近天氣開始涼，大家又開始要在床下底搵厚被。雅芳婷推出全新「抗病毒四季套被」，一年四季都適用，套被更具備抑菌抗病毒功能，一套即可解決收納、衛生及清潔的問題。雅芳婷更於10月14至10月30日推出期間限定優惠，3款「抗病毒四季套被」以低至36折發售。

「抗病毒四季套被」只需簡單一「啪」，結合夏被及秋被，成為「超暖冬被」。秋被採用蓄熱纖維技術，可快速吸收四周環境的熱能，令被窩快速升温。配合舒適棉的高蓬鬆度及透氣性特點，同時有效保存人體散發的熱量，保暖舒適而不焗促。

可放入洗衣機清洗 毋須使用被袋 香港蝸居收納空間有限，加上天氣炎熱濕焗，容易滋生細菌及病毒。套被面布經澳洲HealthGuard抑菌抗病毒技術處理，有效抑菌、消除新冠病毒及其他多種病毒。用家可將「抗病毒四季套被」放入家用洗衣機清洗，加上套被設計輕巧，佔用極少晾曬空間，達致「快洗快乾」。另外，「抗病毒四季套被」毋須使用被袋，可以直接使用，用家不用再為被袋尺寸或款式而煩惱，大大節省金錢及收納空間。