轉季收納｜秋冬衣物多花款！盤點5款秋冬特別質地衣物清潔貼士 燈芯絨／麂皮／羊毛清洗法

秋冬衣物的質地特別多樣，例如燈芯絨、麂皮、羊毛等，而每款衣物質地的清洗方法都不同，因此需要格外留神才可以防止衣服變形。以下就盤點5款特別質地秋冬衣物清潔貼士，讓大家可以對症下藥，針對不同質地使用不同的清洗方法。

秋冬衣物清洗｜羊絨(cashmere) 毛衣有分多種質地，而羊絨(cashmere)便是其中一種，而且價格通常都比較昂貴，因此建議乾洗或低溫手洗以保護衣物。每件羊絨毛衣每年建議乾洗2至3次，其他時間可以選擇在加入中性洗衣液的30℃水中浸泡10分鍾後輕輕搓洗，再用差不多溫度的冷水沖洗後平鋪晾乾即可。如果想保護羊絨質地的話，更可以在水中加入少量護髮素，以保持其順滑柔軟的狀態。

秋冬衣物清洗｜羊毛 羊毛毛衣雖然與羊絨毛衣同為毛衣，但一般質地比較厚，而且相對結實，因此清洗的時候需要更加溫和，以防止纖維變形。建議可以使用30 ℃以下的溫水洗滌，加入溫和洗衣液快速輕揉2至5分鐘，再用清水沖洗後擠掉水分，最後用毛巾吸乾再鋪平晾乾即可。切記千萬不要以擰乾的形式來去除水份，同時可以在清洗時加入少許白醋，以防止衣服變形。

秋冬衣物清洗｜燈芯絨 燈芯絨質地特別及厚實，在秋冬衣物中較為常見，雖然可以放入洗衣機清洗，但是建議手洗來維持衣服的狀態。清洗時可以先在清水中浸濕，再放入40℃以下的溫水中加入洗衣液浸泡10分鍾，然後輕輕搓洗，晾曬時將衣服反過來晾乾即可。如果想保持燈芯絨獨有的質地，清洗的時候切忌用力搓洗或用沸水燙洗，更不要以擰乾的形式來去除水份，建議輕壓衣服去除水份更佳。同時記得不要與其他衣服一起洗滌或浸泡，以防在燈芯絨沾上其他衣服的毛。

秋冬衣物清洗｜麂皮 不少人都會在秋冬穿着質地獨特的麂皮外套，而清洗麂皮時，建議以局部清洗的形式進行清洗，以防令衣服變形或變色。清洗時不用將整件衣服放入水中，而是先將溫和的洗衣液滴入適量清水中，再用手攪拌成泡，然後將泡沫塗抹在麂皮衣服上的污漬，再用軟毛刷刷洗，去除污漬後用半濕的抹布擦乾，再用風筒吹乾即可，這樣便可以將衣服回復原狀之餘，衣服整體亦不會有任何變形問題。