轉季新衫｜全新Uniqlo U秋冬系列 打造永不過時的簡約百搭單品

由UNIQLO藝術總監Christophe Lemaire執掌的人氣支線UNIQLO U，公開全新2022秋冬系列，今季以「極簡美學未來日常」為靈感，打造簡約且不過時的衣櫥必備單品，而進一步演繹極簡主義風格。

UNIQLO U的秋冬系列以「Essentials with a point of view」為主題，旨在透過男女皆宜的中性服裝來簡化衣櫃搭配選擇，讓穿著者在包括工作、通勤的整日行程中，經由實用細節感受到日常輕鬆駕馭的質感。