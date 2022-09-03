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2022-09-03 12:30:00

轉季新衫｜全新Uniqlo U秋冬系列 打造永不過時的簡約百搭單品

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轉季新衫｜全新Uniqlo U秋冬系列 打造永不過時的簡約百搭單品

轉季新衫｜全新Uniqlo U秋冬系列 打造永不過時的簡約百搭單品

UNIQLO藝術總監Christophe Lemaire執掌的人氣支線UNIQLO U，公開全新2022秋冬系列，今季以「極簡美學未來日常」為靈感，打造簡約且不過時的衣櫥必備單品，而進一步演繹極簡主義風格。

UNIQLO U的秋冬系列以「Essentials with a point of view」為主題，旨在透過男女皆宜的中性服裝來簡化衣櫃搭配選擇，讓穿著者在包括工作、通勤的整日行程中，經由實用細節感受到日常輕鬆駕馭的質感。

中性時尚設計風格

是次全新Uniqlo U 2022秋冬設計師聯名系列的靈感源自於一個能夠裝進行李箱的「極簡主義衣櫥」，兼具功能性和多用途，滿足整個季節所需，一系列中性單品，包括百搭實用的可攜式長身外套、以工作服為設計靈感的短版休閒外套，寬鬆版型和寬身輪廓，輕易搭配於不同身形上，輕鬆配搭出層次感。

兼具舒適、功能性及層次感

女裝系列兼具舒適感、功能性及層次感，包括兼具實用與層次感：適合日常工作的休閒外套、柔軟的羊毛針織衫、以男裝為設計靈感的襯衫、富現代元素及帶有圓弧設計的高腰牛仔褲。男裝系列則專為城市生活和戶外活動而設計，版型寬鬆挺身，並採用柔軟羊毛、法蘭絨及棉質物料，帶來和暖舒適感。系列的 Chino褲採用打褶剪裁，將流行元素融入經典工作風格。今季更特別用上具格調的新顏色——淺黃色、紫色、水洗紅色和暖白色，帶出靈感大自然的豐富色調，混搭出男女都適合的中性色調。

Uniqlo U 2022 秋冬系列

發售地點：利舞臺旗艦店、澳門大三巴前店及網絡旗艦店

日期：923

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