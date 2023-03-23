轉季新衫｜Catalog 愛麗絲夢遊奇境系列 打造夢幻神秘春日打扮

最近幾日天氣明顯轉熱，又是時候買新衫。Catalog推出Disney Alice in Wonderland春日系列，以主角愛麗絲及她的朋友兔子先生和妙妙貓為主題，推出多款服裝與生活配件，例如貝雷帽、長柄直雨傘、斜揹袋等。以黑、白及粉藍為主色調，為春日添加夢幻神秘感。

今個系列包括成人及童裝服飾，如包括T裇、有領Polo襯衫、泡泡袖長裙、格子開襟衫及針織上衣等，其中的愛麗絲玻璃瓶印花圖案T裇，配有可拆式藍色玻璃瓶子，寓意在故事中的 “Drink Me” ，令愛麗絲變小，有如把縮小了的愛麗絲帶在身上。荷葉型長裙上的項鍊及有領印花T裇的領帶均可拆除，可以一件服飾，兩種穿搭。妙妙貓橫紋T恤，粉紫款式盡顯春夏活力氣息，背面更有尾巴細節。

系列更推出愛麗絲斜揹袋，袋邊的顏色為紅心皇后專用色，背景則是黑色格子撲克紋理，輕便小巧方便帶出街。貝雷帽則以藍白及黑白兩色為主，設計則利用 4 個角色為主軸，帶出愛麗絲夢遊仙境的經典標誌，適合日常文青打扮，或喜愛低調甜美風的女生。

愛麗絲流動閃粉杯的底色為愛麗絲專屬的淺藍色，配以銀色流動閃粉，超夢幻，實在令人注目。現凡購買 Catalog Disney Alice in Wonderland 系列滿指定金額即送愛麗絲流動閃粉杯乙個，數量有限，送完即止。

除了多款春季服飾外，愛麗絲長柄直雨傘亦是童心滿分的必備配件，內有藍色撲克紋理及各個 Alice in Wonderland 角色的圖樣，讓你於下雨天跳進經典童話的場景中。