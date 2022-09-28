熱門搜尋:
C觀點 疫苗通行證要求 MIAMI QUAY 英女王逝世 猴痘 紅黃碼 MIRROR演唱會意外 樓市 消委會 姜濤 周顯
返回
生活
2022-09-28 12:00:00

轉季新衫｜LOVE, BONITO平價高質感轉季秋冬衫 $229起跳 每周有新款上架

分享：
轉季新衫｜LOVE, BONITO平價高質感轉季秋冬衫 $229起跳 每周有新款上架

轉季新衫｜LOVE, BONITO平價高質感轉季秋冬衫 $229起跳 每周有新款上架

CP值高的新加坡女裝品牌Love, Bonito，最近推出秋冬系列，今次更是歷年最大規模，服裝及配飾數量達160款，包括針織服飾、不同設計的外套以及首次推出的圍巾和冷帽等。系列特別為亞洲人身型剪裁，小個子女生一樣carry得到，設計亦以簡約為主，方便配搭日常打扮，即使下季再著都不怕過季。由即日起至12月每周都有新品上架，並有不同厚薄度，讓女生由炎熱夏季過渡到清涼初秋。

Charlee Contrast Bib Front Blouse $339 Eleora Striped Oversized Top $339 Brianne Textured Peg Leg Relaxed Pants $389 Eloise Sleeve Cut Out Blouse $319 Ivonne Twill A-line Midi Trench Coat $649 Nadelyn Skinny Stretch Jeans $369 Leliana Fit & Flare Midaxi Shirt Dress $459

品牌今季推出一系列舒適的上衣和針織衫，採用柔軟的跨季節針織面料，陪伴女性步入9月的涼爽季節，在漸涼的天氣保持舒適。比起過往設計，今季設計特別強調功能性大口袋，容納愈來愈大的手機，即使用小廢包都不怕無位放手機。品牌更首次推出圍巾及冷帽，提供整套服裝配搭。

Rylynne Multi-Way Knit Midi Dress $459 Scarlett Mohair Oversized Wrap Cardigan $459 Simone Twist Front Satin Dress $459 Faylynn Funnel Neck Knit Top $229

下月推出更厚服飾

Love, Bonito將於下月將推出更多具備優雅細節設計的款式，配合更厚的材料，如抓毛絨、雙面羊毛、花呢面和人造毛皮等，予以豐富觸感、長效保暖和舒適感。此外，系列褲子經特別設計，確保有足夠空間，以便翻入較厚的上衣和針織衫；由彈力牛仔布製成的Nadelyn緊身彈力牛仔褲，更適合分層穿著，彈力布料能輕鬆移動，足以應付外遊時的寒冷天氣。

Tisha Pleather Zip Front Jacket $529 Sage Striped Turtle Neck Tee $249 Wiley Lurex Glitter Ribbed Knit Top $299 Zarielle Sunray Pleated Skirt $409 Xenia Knit Crop Cardigan $389 Zayla Faux Leather Wrap Skirt TBC

推出首本兒童故事書 連續兩年支持女童教育

另外，品牌宣布其關注女性議題的社會企劃LBCreate，將推出其首本兒童故事書，這本書名為《Lili the Lioness & Friends》，以6個女性動物角色為主角，即日起以兩種不同格式發售：實體版由品牌負責編寫和繪畫插圖，可經LoveBonito網站購買；動畫版則與動畫工作室Find Pictures合作創作，僅在串流媒體Vooks上發售。品牌希望透過實體書銷售收入，資助亞洲低收入社區的女孩之一年教育支出，目標金額為28,000美元。實體書售價為港幣$159，每筆訂單均會贈送Vooks平台免費一年訂閱服務。

詳情：https://bit.ly/3QibbBq

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受