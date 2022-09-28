轉季新衫｜LOVE, BONITO平價高質感轉季秋冬衫 $229起跳 每周有新款上架

CP值高的新加坡女裝品牌Love, Bonito，最近推出秋冬系列，今次更是歷年最大規模，服裝及配飾數量達160款，包括針織服飾、不同設計的外套以及首次推出的圍巾和冷帽等。系列特別為亞洲人身型剪裁，小個子女生一樣carry得到，設計亦以簡約為主，方便配搭日常打扮，即使下季再著都不怕過季。由即日起至12月每周都有新品上架，並有不同厚薄度，讓女生由炎熱夏季過渡到清涼初秋。

品牌今季推出一系列舒適的上衣和針織衫，採用柔軟的跨季節針織面料，陪伴女性步入9月的涼爽季節，在漸涼的天氣保持舒適。比起過往設計，今季設計特別強調功能性大口袋，容納愈來愈大的手機，即使用小廢包都不怕無位放手機。品牌更首次推出圍巾及冷帽，提供整套服裝配搭。

下月推出更厚服飾 Love, Bonito將於下月將推出更多具備優雅細節設計的款式，配合更厚的材料，如抓毛絨、雙面羊毛、花呢面和人造毛皮等，予以豐富觸感、長效保暖和舒適感。此外，系列褲子經特別設計，確保有足夠空間，以便翻入較厚的上衣和針織衫；由彈力牛仔布製成的Nadelyn緊身彈力牛仔褲，更適合分層穿著，彈力布料能輕鬆移動，足以應付外遊時的寒冷天氣。