轉季新衫｜UNIQLO首個「11.11狂賞節」11月4日登場 送出逾2萬份禮品 包括iPhone 14及PS5

UNIQLO將於11月4日至11月17日，一連兩週首度舉行「11.11狂賞節」，於全線門店及網絡旗艦店同步帶來多重優惠及禮遇。品牌更同步推出會員「刮刮賞」活動，會員在門店或網店購物滿300，即可獲贈刮刮卡，共有超過2萬份禮品，包括5000件熱賣HEATTECH、iPhone 14、PS5、Dyson Supersonic風筒、UNIQLO購物優惠券及其他豐富獎品。

UNIQLO「11.11狂賞節」第一周優惠（11月4日至10日） ．超輕型薄羽絨背心指定款式首次限定 優惠價$249 (原價$299) ．秋冬必備新品包括皇牌牛仔褲、外套系列、法蘭絨格紋恤衫均提供限定優惠，是今年秋冬必定入手的保暖服飾。

優惠第二週（11月11日至17日）門店優惠、網店限定及新品上市 ．HEATTECH款式首次推出限定優惠，指定HEATTECH長袖T恤優惠價$79 (原價$99)、超輕型羽絨背心及多款時尚休閒褲及上衣提供限定優惠。 ．UNIQLO and Mame Kurogouchi2022 秋冬設計師聯名系列，將於11月11日登場，以「由內至外的優雅美感」為主題，為肌膚提供舒適感，以優雅的時尚感度過秋冬。 ．指定超輕型羽絨外套以及搖粒絨外套，均設有網店限定優惠價格。（網店限定)

刮刮卡共有超過 2 萬份禮品 第1星期：11月4日至10日 滿$300可得刮刮卡，有機會贏得指定HEATTECH長袖T恤（價值$79-$99，共5,000名） 第2星期：11月11日-17日 滿$300可得刮刮卡，有機會贏得： 特別獎：Uniqlo購物現金券：$5/$10/$20/$50（共18,610名） 頭獎：iPhone 14 256GB（價值$7,699，共2名） 二獎：PS5（價值4,380，共2名） 三獎：Dyson Supersonic風筒（價值$3,680，共2名） 四獎：Dyson Hot+Cool風扇暖風機AM09（價值$3,380，共2名） 五獎：Switch OLED（價值$2,680，共2名） 另外，11月4日至20日AlipayHK用戶透過指定的「UNIQLO品牌Channel」二維碼，領取$10優惠劵，於全線UNIQLO香港門店或香港網絡旗艦店單次購物淨額滿$$300於結帳時自動扣減$10。

荃灣愉景新城店 獨家限定優惠 另外，荃灣愉景新城店將於11月4日開幕，多款王牌單品推出愉景新城店獨家優惠，顧客可趁機入手秋冬保暖衣物，包括超輕型羽絨系列、搖粒絨系列，以及王牌衛衣及針織系列，機能與時尚設計兼備。由11月4日至10日，指定男女裝圓領衛衣$149(原價$199)、女裝粗紡短身T恤長袖$99(原價$149)、男女裝超彈性Active束腳褲$149(原價$199)、童裝超彈性衛衣$99(原價$149)、童裝超彈性運動束腳褲、超彈性柔軟牛仔褲$99(原價$149)，以及男女童內褲59(原價$79)。

第二彈「本地文化原創系列」 UTme! 圖案設計登場 承接第一彈以香港地道美食為主題的圖案，品牌帶來第二彈以香港童年回憶為主題的 UTme!圖案，糅合跳飛機、彈波機、鬥獸棋等元素，帶來一系列充滿童年回憶的設計。 愉景新城店及荃新天地店限定： 現凡於愉景新城店及荃新天地店單次購物淨額$450之顧客 即可獲贈印有「本地文化原創系列」 指定貼圖款式的限定手挽袋。 *11月4日至6日期間，愉景新城店名額250個；荃新天地店名額130個。 *11月7日至10日期間，愉景新城店名額150個；荃新天地店名額100個。 利舞臺旗艦店限定：顧客可於即日起到利舞臺旗艦店以UTme! 訂製服務，並選取「本地文化原創系列 UTme貼圖，製作獨一無二的原創T恤或帆布袋。