轉季肌膚又乾又痕 護膚成分並非愈水潤愈好、以油補水先係王道！ 小編私心推薦3款「以油護膚」好物 鎖水淡斑全靠「佢」

轉季皮膚容易過敏！尤其是潮濕天氣的影響，皮膚不但會變得乾燥，可能會出現泛紅、脫皮、痕癢等情況，嚴重甚至會導致流血和傷口，留下難以去除的疤痕。而身體的某些部位特別容易出現脫皮現象，例如手肘、膝蓋、腳踝和手掌等區域，這些部位的皮膚較薄且容易受到環境影響。
許多人誤以為「護膚品愈水潤愈保濕」，但有沒有發現，即使每天塗抹多種保濕面霜、敷面膜、厚塗身體乳液，皮膚仍然可能會乾燥到脫皮，根本無法有效鎖住水分。
護膚小貼示：護膚產品會如何被吸收呢？
護膚產品中的水分通常會在塗抹後，很快就會被肌膚吸收，但如果沒有即時鎖緊水分，亦會隨即流失。要真正鎖住水分，原來是要靠「油」和「油敷法」？！因為油脂在被肌膚吸收後，能夠在肌膚表面形成一層保護膜，有效防止水分流失，維持肌膚的潤澤感。而油敷法是以油護膚，以護膚油配合按摩，令肌膚即時變得水潤幼嫩。因此，選擇富含天然油脂的護膚品，才能達到持久的保濕效果。
護膚專家Bio-Oil「以油護膚」真正改善肌膚問題 求質不求量
Bio-Oil自1987年成立以來，一直專注於研發高效護膚產品，並以「以油護膚」的護膚概念，利用天然油脂成分來改善疤痕、擴張紋等許多肌膚問題。通過深入研究「油」，只有靠補充油脂，維護好破損的皮脂膜，才能真正達至鎖水效果。Bio-Oil的產品系列包括護膚油、身體乳液和滋潤凝膠，針對不同肌膚需求，提供全面的護理方案。所有產品均不含防腐劑、Parabens（對羥基苯甲酸酯）、Phthalates（鄰苯二甲酸鹽），並通過致敏測試。
延緩初老 減淡皺紋
乾燥天氣擦幾多cream都完全不保濕？Bio-Oil護膚油為護膚界中的「萬用油」，有多種不同用途，如面部全效精華油、身體護理油、色斑及暗瘡印護理、妝前底霜等，是一款全方位的護膚恩物。Bio-Oil全天然護膚油為100%純天然成分，以三種植物油（大豆、葵花籽、紅花籽）為基底，亦添加不飽和脂肪酸及多種植物提取油，具有亮化肌膚、延緩衰老的功效。同時針對解決細紋、皺紋、疤痕、妊娠紋、伸展紋等問題，貼切地滿足不同的護膚需求。
Bio-Oil全天然護膚油更是臉、身體都適用，絕對是美妝達人護膚首選！它具顯著補濕功效，能減少水分流失，而且不會堵塞毛孔，不用擔心會「爆成面瘡」！只要薄薄一層擦上面，其輕薄質地能夠被肌膚快速吸收，而且不油膩，令肌膚變得透亮細緻，即使是乾燥、敏感肌人士均適用。
【小編提提你 化妝小貼示！】上妝前加2滴Bio-Oil全天然護膚油於護膚品或粉底液中混合，會讓妝容更水潤、貼服。
低敏配方 高效滋潤
比坊間大部分品牌乳液多2倍油量！專為乾燥肌而設的Bio-Oil身體乳液，蘊含天然油份（包括乳木果油、玫瑰果油、荷荷巴籽油），能夠有效鎖住水分。配合金盞花萃取物、保濕成份（如尿素、甘油、透明質酸）、維他命（A、E、F）和抗氧化劑等，更能夠修復肌膚屏障，軟化及滋潤肌膚。只需連續使用兩星期，乾燥脫皮的情況可肉眼看到明顯好轉。
通過敏感測試，懷孕或哺乳女性、暗瘡皮膚及皮膚過敏者均可使用，適合全身使用，特別是手臂、腿部等乾燥部位，而且不會堵塞毛孔、引致暗瘡和粉刺。
【小編提提你】由於Bio-Oil身體乳液同時蘊含油分及水分，因此使用前須輕力搖勻，再塗抺身體皮膚上打圈按摩，直至完全吸收！最適合在沐浴後塗抺於全身，即時滋潤肌膚，第二日仍可保持水嫩光澤。
秒速吸收 極致補水
轉季對於不少濕疹人士來說，痕癢感難以紓緩，亦令他們不知所「燥」！Bio-Oil滋潤凝膠專為過敏性肌膚人士而設，以輕盈的凝膠質地為基礎，採用溫和、無刺激性成分製造而成。它蘊含植物萃取物（金盞花油、薰衣草油、迷迭香油及洋甘菊油）、乳木果油及羊毛脂等成分，能夠為「龜裂」肌膚提供深層滋潤。其專利成分PurCellin Oil™ 不但能幫助皮膚迅速吸收，亦可有效將護膚成分徹底滲透至肌膚底層，令肌膚達至水油平衡的狀態，鎖緊肌膚水分不易被蒸發，高效鎖水令肌膚回復柔潤細滑，以達至護膚作用。
【小編提提你】沖涼時使用的熱水，會沖走皮膚上的天然油脂，導致毛孔擴張，進而使皮膚失去水分。沐浴後於特別乾燥位置再使用Bio-Oil滋潤凝膠，可立即修護肌膚，同時恢復水潤感，加強滋潤效果。
銷售點
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