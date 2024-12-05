轉季護膚好物推介 補水保濕 擊退敏感痕癢

最近氣溫急跌，天氣乾燥令皮膚開始缺水、繃緊、泛紅及痕癢，濕疹敏感皮膚更有可能濕疹復發。不論大人及小朋友都要做足準備，加強皮膚保濕及強壯皮膚保護屏障。 轉季護膚好物推介｜Mustela Stelatopia+ 有機認證特強止痕補脂膏 $169/150ml 、 $338/300ml Mustela的研究顯示，逾70%濕疹患者的皮膚檢測到金黃葡萄球菌，亦有醫學報告指出，過多的金黃葡萄球菌會令濕疹病情惡化，包括形成生物膜令皮膚屏障受損、加劇炎症反應、堵塞汗管、引起痕癢，導致濕疹不斷惡化難斷根。

Mustela的王牌產品Stelatopia+特強止痕補脂膏，蘊含由天然糖分提取的益生元Bioecolia，為皮膚上益菌提供養分，繼而增加益菌數量，平衡皮膚酸鹼度，有效抑制金黃葡萄球菌，並重塑皮膚上微生物的生態平衡。產品含有機向日葵蒸餾油及有機乳木果油等，99%天然有機純素配方，深層滋潤肌膚，即時降紅，舒緩痕癢，並有效緩解復發症狀。

轉季護膚好物推介｜Cetaphil 舒特膚 x Tom And Jerry 王牌潤膚膏 $160 美國喜劇貓鼠冤家 《Tom And Jerry》，今年與同樣來自美國的Cetaphil舒特膚，合作推出無「乾」擾至好Sleep潤膚限量套裝。限量套裝為質感如忌廉芝士般豐盈的王牌潤膚膏換上新裝，重現多個經典生動的追捕場面，並推4款極具收藏價值的《Tom And Jerry》立體造型公仔連挖勺，同時讓用家任意地將公仔造型貼在潤膚膏的包裝罐上，重現 Jerry被 Tom 追捕，或Tuffy被 Tom 追捕等的經典日常場面。

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王牌潤膚膏有「萬用膏」之稱，注入獨創的保濕修復配方，配方由皮膚科醫生推薦的NIACINAMIDE、維他命原B5及甘油結合而成，有助提升皮膚15種神經酰胺的含量，提升和鎖住肌膚含水量，全方位保濕舒緩、強化及修復敏感皮膚的肌膚屏障，擊退乾燥、繃緊、粗糙、泛紅及痕癢５大敏感肌症狀，減少肌膚水份流失並提升防禦力，令敏感肌膚回復健康強韌。潤膚膏質地豐盈潤澤卻不黏笠，配方絕無香料和Paraben防腐劑等有害化學物，適合乾性至極乾性或敏感性皮膚每日使用於面部和全身。

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轉季護膚好物推介｜ Neutraderm 洗護膚系列 來自法國的Neutraderm蘊含專利天然海洋護膚成分「AOS活性寡糖複合物」，當中的高濃度礦物質及微量元素，以適當比例的礦物質和微量元素，幫助皮膚回復正常新陳代謝，同時重整及維持皮膚微生態(益菌)平衡，改善皮膚屏障，令皮膚得到温和呵護，減低發炎刺痛等。系列包括海洋賦活舒眠修護霜($280/400ml)及海洋賦活舒眠沐浴乳($210/400ml)。

轉季護膚好物推介｜ BIODERMA Sensibio Defensive Serum 紓敏防禦抗炎淡紋精華 $380/30ml BIODERMA的「Sensibio深層卸妝潔膚水」熱賣，品牌於今年秋季為同系列推出全新Sensibio Defensive Serum紓敏防禦抗炎淡紋精華，專為敏感脆弱肌而設，選用紅鼠尾草多酚、抗氧化的維他命E、透明質酸、深海巨藻，加上肌膚仿生修護專利DAF，快速修護天然屏障，避免肌膚敏感問題反覆，提升肌膚防禦力，即時舒緩泛紅不適，而且長效保濕，令肌膚更澎彈、水潤、透亮。採用無添加酒精、香料或防腐劑，並選用生醫級純水與仿生成分，提升舒緩功效。

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轉季護膚好物推介｜ PHYSIOGEL 美白淡斑逆齡精華 $469/30ml PHYSIOGEL的產品專為敏感肌而設，全新美白淡斑逆齡精華蘊含淨澈亮白複合物，主打一瓶解決多個衰老問題。成分中的菸鹼醯胺，具有高效抗氧能力，且能強效修復肌膚屏障，減少水分流失，提升皮膚健康。根皮素則可抑制黑色素形成，從根源打擊黑色素沉澱及淡化色斑，令膚色更均衡。加上甘草酸二鉀有強效抗炎特性，幫助紓緩因環境因素引起的紅腫和不適，特別適合敏感肌膚使用。這些成分令美白淡斑逆齡精華不單止夠美白淡斑，還能深層滋養肌膚，一瓶解決多種歲月煩惱，重拾年輕白滑肌。