轉季護膚｜本地純素護膚品牌Botanic Pretti5 慶祝卸妝油登場 尖沙咀開快閃店

本地純素護膚品牌Botanic Pretti5，糅合東方適應原(Adaptogen)與西方護膚技術，並100%於日本製造，深受崇尚天然配方的女生喜愛。品牌最近為慶祝新成員「雙重透明質酸深層卸妝油」的加入，特別在海港城開設為期半年的快閃店，讓更多女生認識品牌。

Botanic Pretti5的每款產品均由專業中醫研製，以天然高效的草藥材料，研製低敏、非致粉刺性配方，100%不含酒精、Parabens防腐劑、SLS界面活性劑、人造香精或合成色素等有機會引發過敏的成分，而且沒有加入任何動物副產品，亦反對動物測試，打造適合各種肌膚的天然護膚品，因此亦特別適合轉季時節及敏感肌膚使用。

新推出雙重透明質酸深層卸妝油 新推出的雙重透明質酸深層卸妝油，是坊間極少數含有植物性透明質酸的卸妝油，能淨化肌膚、深層補濕和舒緩皮膚泛紅情況。卸妝油含有由秋葵提煉的植物性透明質酸和提亮的日本橘子提取物，可在迅速卸妝的同時保持肌膚水潤透亮；同時有助舒緩敏感以及抵擋糖基化，預防肌膚提早衰老。

雙重透明質酸深層卸妝油 $380/150ml

快閃店由著名設計工作室absence from island的創辦人及首席建築師Chi Tang操刀，以光和大自然的和諧為設計概念，於開放式空間中融入樹木等森林元素，呼應Botanic Pretti5自然為本的核心理念，牆身則以品牌標誌性的淡粉色為主調，代表現代女性的俏皮和獨立。