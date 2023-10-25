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生活
2023-10-25 15:15:00

轉季護膚｜秋冬皮膚狀況變差？轉季敏感肌護膚攻略全公開

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轉季護膚｜秋冬皮膚狀況變差？轉季敏感肌護膚攻略全公開

轉季護膚｜秋冬皮膚狀況變差？轉季敏感肌護膚攻略全公開

我們每年都經歷轉季，不過由夏入秋時，由於濕度和溫度變化，特別容易引起皮膚繃緊、痕癢、泛紅，甚至是過敏等情況，這個時候應該盡量簡化護膚程序，並改為以溫和潔膚，和補濕鎖水為主。

轉季護膚｜溫和清潔

夏天油脂分泌旺盛，寄易出油出汗，不少女生都會常用深層清潔泥膜、磨砂去角質潔面。但到乾燥的秋冬季，肌膚更易流失水分，這些潔面產品容易令皮膚感覺「掹掹緊」，因此踏入秋冬，可以改用補濕及溫和的潔面產品，亦應避免直接大力搓揉臉部。

轉季護膚｜溫和清潔

轉季護膚｜溫和清潔

轉季護膚｜避免一次過換掉整套護膚品

女生在轉季時買衫，但護膚品就要記得不要一次過換，因為這段時間也是膚質的轉換期，如果想肌膚好好適應，應避免一次過換掉整套護膚品，而是針對肌膚狀況重點更換產品，例如轉季眼周容易出現細紋，可以換成滋潤型眼霜；或逐步加入保濕型的產品，加強肌膚的水分屏障。

轉季護膚｜避免一次過換掉整套護膚品

轉季護膚｜避免一次過換掉整套護膚品

轉季護膚｜簡化護膚程序

轉季的時候皮膚比較脆弱及不穩定，因此應該簡化護膚程序，減輕肌膚負擔。因為成分繁複的護膚品及護膚程序，反而會加重肌膚負擔，令皮膚更易敏感，對肌膚反而造成另類傷害。因此，建議採用簡單的護膚程序，主力做好保濕，必要時只用爽膚水、面霜及眼霜，同時避免成分繁複的護膚品。

轉季護膚｜簡化護膚程序

轉季護膚｜簡化護膚程序

轉季護膚｜避免接觸過敏源

轉季正值皮膚不穩定時期，要特別需要避開花粉及塵蟎等致敏源，最好每周換床單，並進行除蟎，以免引起皮膚敏感。同時建議化淡妝，以防化妝品引起的過敏，或是卸妝時磨擦，令皮膚狀態更差。

轉季護膚｜避免頻繁敷面膜

為令皮膚保持水分，不少女生都有敷面膜的習慣，但是頻繁敷面膜卻有可能影響皮膚的水油平衡，而且還會阻塞毛孔，因此一星期兩次已經足夠見效。而敷面膜時亦要注意時間，一般敷1520分鐘即可，過渡敷面膜令皮膚沒有足夠防禦力，而太長時間更會吸走皮膚水分，造成反效果。

轉季護膚｜避免頻繁敷面膜

轉季護膚｜避免頻繁敷面膜

轉季護膚推介好物｜ATORREGE AD+

日本醫學護膚品牌ATORREGE AD+，由本為藥劑師的日本百年製藥品牌樂敦家族成員創立，所有產品100%日本研發及製造。糅合醫學與天然純粹的和漢植萃配方，精製出溫和而有效的護膚程式，為敏感肌、濕疹肌、痘痘肌全方位解決不同階段的肌膚問題及敏感症狀，並全面修復肌膚屏障。

轉季護膚推介好物｜ATORREGE AD+ 深層淨膚啫喱 $280/125g$440/250g

啫喱塗上後10秒淨膚，大大減少摩擦，有效清除污染物、面油、黑頭，在日常潔面前進行淨膚，帶走彩妝、防曬、污染物，避免它們殘留毛孔而引起敏感。蘊含7種保濕成分包括透明質酸及紫蘇，用後不繃緊。

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轉季護膚推介好物｜ATORREGE AD+ 深層淨膚啫喱 $280/125g、$440/250g

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轉季護膚推介好物｜ATORREGE AD+ 美肌補濕液 $320/100ml、$490/200ml

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蘊含10種珍貴植萃成分，無刺激特溫和配方，深度補濕、防止乾燥過敏、滋養真皮層，並強化後續產品的吸收，令肌膚柔軟潤滑、紋理細緻，有效顯著紓緩乾敏不安徵狀。

轉季護膚推介好物｜Tatcha 蓼藍修護卸妝膏 $330

以無香精配方溫和地徹底卸除彩妝，再潔膚的同時保濕鎮靜，藍能顯著地舒緩受壓肌膚，減淡泛紅問題。

轉季護膚推介好物｜Tatcha 蓼藍修護卸妝膏 $330

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轉季護膚推介好物｜Charlotte Tilbury 魔法注水霜 $790/50ml

一瓶為肌膚補水及鎖住水分，並做到妝前打底、妝後護膚。揉合鎖水融合科技，質地如奶凍般輕柔易推，為肌膚注入水分、細緻毛孔和均勻膚色，令肌膚整體更見細緻。升級配方更採用無香料配方，有效舒緩及呵護敏感肌膚，賦活修復，舒緩肌膚泛紅。

轉季護膚推介好物｜Charlotte Tilbury 魔法注水霜 $790/50ml

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轉季護膚推介好物｜Pretti5 煥光水潤注氧面膜 $420/100g

面膜配方使用三重神經醯胺、積雪草提取物和牡丹根萃取，為肌膚快速保濕注水，撫平脫皮和粗糙表面，同時修復發炎紅腫等敏感症狀並建立鎖水屏障，抵禦外界的自由基和紫外線侵害。適合所有膚質，尤其暗瘡、敏感和乾燥肌膚、進行光學療程後使用，提升膚色亮澤感，讓皮膚恢復水煮蛋般水潤透亮。

轉季護膚推介好物｜Pretti5 煥光水潤注氧面膜 $420/100g

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轉季護膚推介好物｜philosophy「早CB」維他命粉

近年興起「早CA」保養法，以維他命C的美白加上維他命A的去角質，集美白抗氧和去紋抗老於一身，但容易為肌膚帶來刺激，使肌膚的不穩狀態變得愈趨嚴重。在轉季時刻不妨轉用「早CB」，日間照樣配搭速效亮顏維他命C粉，而晚上以B3B5隔晚交替：包括具修復皮膚屏障、減少泛紅的速效修護維他命B3粉，而速效保濕維他命B5粉則具抗炎和抗敏功效，補充因初秋的轉變引起肌膚的缺水和紓緩泛紅的炎症。

轉季護膚推介好物｜速效亮顏維他命C粉 $295/7.1g 轉季護膚推介好物｜速效修護維他命B3粉 $295/7.1g 轉季護膚推介好物｜速效保濕維他命B5粉 $295/7.1g

轉季護膚推介好物｜elvis+elvin 丁香輕盈補水乳液 $420/60ml

來自美國紐約的小眾清新護膚品牌elvis+elvin，致力研發天然、溫和、高效產品，適合所有膚質，特別是敏感肌，產品成分純淨安全、不經動物測試、不含已知有害成分，符合Clean Beauty 產品生產標準，溫和不刺激，以減低對肌膚的負擔。輕盈質感的乳液，為肌膚注入水分及營養，改善肌膚紋理，具提亮功效，強效抗氧化，同時低敏舒緩，減少肌膚乾燥及泛紅現象。

轉季護膚推介好物｜elvis+elvin 丁香輕盈補水乳液 $420/60ml

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轉季護膚推介好物｜May Coop楓潤透漾保濕霜 $368/80ml

來自韓國的May Coop，以楓樹原液為核心推出楓潤系列護膚品，以楓樹原液取代水，其成分比一般護膚品更接近人體體液份子，深層滲透肌膚，為肌膚提供營養和水分，使肌膚充滿彈性及舒緩消炎，同時能強化肌膚屏障，修復受損細胞，提升肌膚免疫力。保濕霜首創「油包楓樹原液技術」確保活性成分新鮮有效，鎖住肌膚水分，質地輕盈滋潤，易推快吸，增加保濕度，在秋日維繫水油平衡。

轉季護膚推介好物｜May Coop楓潤透漾保濕霜 $368/80ml

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轉季護膚推介好物｜Mustela STELATOPIA+有機認證特強止痕補脂膏 $338/300ml

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添加專利成分天然益生元Bioecolia，能為皮膚上的益菌提供養分，繼而增加益菌數量，有效抑制濕疹皮膚上過多的金黃葡萄球菌，為濕疹患者重建肌膚屏障，止癢及減少復發，重獲健康肌膚。

轉季護膚推介好物｜彩豐行蘆薈燕麥系列沐浴露 特價$59.9(原價$74.9)

蘆薈燕麥溫和沐浴露，富含燕麥、蘆薈及多種天然植物精華，有效溫和潔淨，同時修復皮膚天然屏障，鎖住水分，以減肌膚痕癢問題，讓肌膚柔軟光滑。

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