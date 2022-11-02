轉季護膚｜轉季時節皮膚又紅又痕？抗敏舒緩護膚品推介

踏入轉季時節，氣溫加上涼濕度轉變，令肌膚容易出現泛紅、痕癢、乾燥，甚至脫皮等敏感症狀，這個時候最好簡化護膚程序，減少化妝，並換上具舒緩及保濕作用的護膚品，令皮膚回復平衡。 轉季舒緩護膚品推介｜ mtm labo custom-blended harmonious mask $980/64g 面膜可有效舒緩敏感、抗炎、抗氧化、修護及滋潤保濕。成分更可改善因醣化引起的暗沉泛黃問題、均勻及提亮膚色及具抗氧化功效，只需20分鐘便可拯救脆弱肌。

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轉季舒緩護膚品推介｜ Physiogel 抗敏紓緩乳霜 $163/50ml 、 $299/100ml 蘊含脂質及PEA，不但採用純淨及溫和的配方及三大無添加成分，能迅速紓緩乾燥肌膚，減退乾燥紅痕問題及鎮靜受刺激的敏弱肌膚。乳霜質地滋潤而不油膩，令面部肌膚穩定不易過敏。

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轉季舒緩護膚品推介｜ pHisoderm 益生菌舒敏滋潤精華 $320 健康皮膚依靠微生菌群的平衡作用建立良好屏障，如果「壞菌」太多，就有可能引起乾敏肌症狀，如乾燥、泛紅及刺癢不適等。精華蘊含源自母乳的專利益生菌成分及提取自人蔘益生元，平衡肌膚微生態，強化肌膚抗敏力，同時修復舒緩肌膚。

轉季舒緩護膚品推介｜ Augustinus Bader 藍鑽極緻修復舒緩霜 $2,220/50ml 強效滋養配方專為敏感、不穩定、發炎或受壓的肌膚而設，豐潤但不油膩的質感，具保濕效果；同時富含抗炎、抗菌和潤膚功能，可立即緩解壓力，幫助重建肌膚對外來刺激的抗壓能力，令受刺激肌膚恢復年輕健康光澤。

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轉季舒緩護膚品推介｜ THREE 極致活顏全效精華油 R $1,125/30ml 添加天然的精油及萃取精華，洋甘草根萃取精華富含甘草素及多酚，溫和調理失衡肌膚。同時為肌膚注入水份及潤澤，呵護轉季乾燥敏感肌膚，令肌膚柔軟光滑，充滿彈性。