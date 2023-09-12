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2023-09-12 12:30:00

轉季護膚｜XOVĒ矜貴白松露及魚子面膜 淨膚亮白同時緊緻抗氧 【內附美肌小貼士】

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轉季護膚｜XOVĒ矜貴白松露及魚子面膜 淨膚亮白同時緊緻抗氧 【內附美肌小貼士】

轉季護膚｜XOVĒ矜貴白松露及魚子面膜 淨膚亮白同時緊緻抗氧 【內附美肌小貼士】

提起XOVĒ，不少人都會記得其王牌白松露成分「W-TruComplex白松露活肌修復精萃」，品牌更匯集矜罕魚子精華和強效複合美白精華，訂制出一系列高效抗氧美肌面膜。踏入由夏入秋的日子，肌膚容易因夏日曝曬而留下色班痕跡，XOVĒ特別推薦「白松露魚子煥肌面膜」和「光透鑽肌面膜」，讓女士們極速回復淨膚亮白的美好膚質。

XOVĒ「白松露魚子煥肌面膜」和「光透鑽肌面膜」

XOVĒ「白松露魚子煥肌面膜」和「光透鑽肌面膜」

XOVĒ白松露魚子煥肌面膜 

「白松露魚子煥肌面膜」的獨特之處在於結合了白松露和矜貴魚子成分，深度滋養肌膚，緊緻煥膚，高效修復細胞，臻奢滋養；而木炭粉能徹底淨化毛孔，溫和去除角質，促進角質細胞更新，細緻毛孔同時增強肌膚彈性。從而令肌膚回復光潔淨白，水潤緊緻的效果。

XOVĒ白松露魚子煥肌面膜 $1,200/50ml

XOVĒ白松露魚子煥肌面膜 $1,200/50ml

白松露魚子煥肌面膜美肌小貼士

潔面及爽膚後取出適當份量塗抹，靜敷1015分鐘，配合12分鐘的輕柔按摩，讓魚子精華充分滲透肌膚底層，再以濕毛巾或濕棉花抹走，最後以溫水清洗臉部。如果想倍效護膚效果，更可使用12滴白松露賦活肌源修護液(白松露神水精華)，以掌心輕輕按摩臉部，增強淨化肌膚的功效。

靜敷10至15分鐘面膜後，可輕柔按摩1至2分鐘，讓魚子精華充分滲透肌膚底層。

靜敷10至15分鐘面膜後，可輕柔按摩1至2分鐘，讓魚子精華充分滲透肌膚底層。

XOVĒ光透鑽肌面膜

而每片蘊含27ml複合亮白精華的「光透鑽肌面膜」為肌膚密集滲壓亮白力量，同時加入W-TruComplex白松露活肌修復精萃、積雪草、維他命B3和精氨酸等，可改善肌膚修護力量和強化防護屏障，減少日曬造成的不穩，同時長效保濕、淡化皺紋及抗老化，抑制黑色素沉澱，令肌膚散發明亮光澤。持續使用兩個週期，能提升肌膚亮度和減少黑色素，由根源徹底美白。

XOVĒ光透鑽肌面膜 $480/27ml X 5片

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光透鑽肌面膜美肌小貼士

搭配XOVĒ白松露魚子煥肌面膜隔天使用，能吸走毛孔內的皮脂污垢，徹底潔淨彩妝殘留物，讓肌膚回復原始狀態，達至均勻膚色，緊緻煥膚的效果。

XOVĒ光透鑽肌面膜

XOVĒ光透鑽肌面膜

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