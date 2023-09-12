轉季護膚｜XOVĒ矜貴白松露及魚子面膜 淨膚亮白同時緊緻抗氧 【內附美肌小貼士】

XOVĒ 白松露魚子煥肌面膜 「白松露魚子煥肌面膜」的獨特之處在於結合了白松露和矜貴魚子成分，深度滋養肌膚，緊緻煥膚，高效修復細胞，臻奢滋養；而木炭粉能徹底淨化毛孔，溫和去除角質，促進角質細胞更新，細緻毛孔同時增強肌膚彈性。從而令肌膚回復光潔淨白，水潤緊緻的效果。

XOVĒ白松露魚子煥肌面膜 $1,200/50ml

白松露魚子煥肌面膜美肌小貼士 潔面及爽膚後取出適當份量塗抹，靜敷10至15分鐘，配合1至2分鐘的輕柔按摩，讓魚子精華充分滲透肌膚底層，再以濕毛巾或濕棉花抹走，最後以溫水清洗臉部。如果想倍效護膚效果，更可使用1至2滴白松露賦活肌源修護液(白松露神水精華)，以掌心輕輕按摩臉部，增強淨化肌膚的功效。

XOVĒ 光透鑽肌面膜 而每片蘊含27ml複合亮白精華的「光透鑽肌面膜」為肌膚密集滲壓亮白力量，同時加入W-TruComplex白松露活肌修復精萃、積雪草、維他命B3和精氨酸等，可改善肌膚修護力量和強化防護屏障，減少日曬造成的不穩，同時長效保濕、淡化皺紋及抗老化，抑制黑色素沉澱，令肌膚散發明亮光澤。持續使用兩個週期，能提升肌膚亮度和減少黑色素，由根源徹底美白。

XOVĒ光透鑽肌面膜 $480/27ml X 5片

光透鑽肌面膜美肌小貼士 搭配XOVĒ白松露魚子煥肌面膜隔天使用，能吸走毛孔內的皮脂污垢，徹底潔淨彩妝殘留物，讓肌膚回復原始狀態，達至均勻膚色，緊緻煥膚的效果。