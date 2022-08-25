辣菜清酒香檳的無限可能 井巷子假日任飲Brunch

井巷子假日任飲Brunch

近年辣菜當道，如何配酒成為一件好玩事。

以前一直認為香檳是派對酒或餐前酒，在多試多配及酒專家引導下，香檳作為食中酒其實也很好配搭，特別是配上有點油分又帶香料或微辣的菜式也不輸蝕，比起紅白酒更百搭，近日就在井巷子試了一個香檳 X 清酒 X 四川菜的Brunch，絕對是1＋1＋1大過3。要先說井巷子的川菜派別，屬於成都菜系，以香為主辣為副，而一般成都川菜會煉製至少8種油去做，但老闆Nansen就謂因應港人的需求，就改以調製4種不同的湯頭去作調味，因此這裡的川菜吃來重香有辣，清爽不油。文：潘小熊、攝：Philip Tung

揀手食材 必試西班牙甘栗豚 這回的假日Brunch吃足三小時，其中任食的部分為「頭盤貳」的自選四道菜，另外揀選主菜及主食。食材揀選很有要求，好像青瓜就必用日本貨，因為生吃最能吃到其清甜，而豬肉用的是西班牙的白豬——向日葵甘栗豚，肉味比西班牙黑豬更甜，而且較為肥美，用來做叉燒及炸排骨都甘香十足。另外還有英國王室御用的羊肉、日本烏賊及英國深海鱸魚等。而任食頭盤中，筆者最喜歡脆皮茅台乳鴿，鴿身大小適中，皮夠脆肉有汁，最厲害是上枱時就飄來茅台酒香，入口卻不會有過分的酒味。人人有份的片皮鴨用上北京鴨種，以恆溫櫃熟成48小時，做得比不少片皮鴨專門店好吃多。