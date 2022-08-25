辣菜清酒香檳的無限可能 井巷子假日任飲Brunch

近年辣菜當道，如何配酒成為一件好玩事。
以前一直認為香檳是派對酒或餐前酒，在多試多配及酒專家引導下，香檳作為食中酒其實也很好配搭，特別是配上有點油分又帶香料或微辣的菜式也不輸蝕，比起紅白酒更百搭，近日就在井巷子試了一個香檳 X 清酒 X 四川菜的Brunch，絕對是1＋1＋1大過3。要先說井巷子的川菜派別，屬於成都菜系，以香為主辣為副，而一般成都川菜會煉製至少8種油去做，但老闆Nansen就謂因應港人的需求，就改以調製4種不同的湯頭去作調味，因此這裡的川菜吃來重香有辣，清爽不油。文：潘小熊、攝：Philip Tung
揀手食材 必試西班牙甘栗豚
這回的假日Brunch吃足三小時，其中任食的部分為「頭盤貳」的自選四道菜，另外揀選主菜及主食。食材揀選很有要求，好像青瓜就必用日本貨，因為生吃最能吃到其清甜，而豬肉用的是西班牙的白豬——向日葵甘栗豚，肉味比西班牙黑豬更甜，而且較為肥美，用來做叉燒及炸排骨都甘香十足。另外還有英國王室御用的羊肉、日本烏賊及英國深海鱸魚等。而任食頭盤中，筆者最喜歡脆皮茅台乳鴿，鴿身大小適中，皮夠脆肉有汁，最厲害是上枱時就飄來茅台酒香，入口卻不會有過分的酒味。人人有份的片皮鴨用上北京鴨種，以恆溫櫃熟成48小時，做得比不少片皮鴨專門店好吃多。
豪一次 任飲4款極品好酒
主菜真的有點選擇困難症，六選一，如澳洲農場大的鵪鶉所做的腰果辣子鵪鶉髀、英國王室食材威爾斯羊做的川味回鍋羊肉及特別調配，椒香十足的成都青湯水煮江戶前障泥烏賊等等，都很難揀。還是多約幾位朋友齊齊吃，可揀不同前菜就最佳。當然，不得不提究竟用上甚麼香檳及清酒作任飲選擇，入門級是G.H. Mumm，而第二級已是極好選擇的亞洲限定小規模生產的Frederic Savart Les Pinot V15.16香檳，其紅色水果香及焦糖燉蛋香配搭有些油分的菜式很好。這級還有話題十足的清酒IWA 5 Assemblage 2，法國頂級香檳釀酒師在日本釀製的清酒，經一年熟成，有著如Chardonnay香檳的味道，酒體更豐厚，對於香辣川菜很能帶出菜式的味道。如有更高追求，更可選任飲香檳王Dom Perignon Vintage 2012，絕對是毋須介紹的香檳王，能夠有任飲package也是坊間少有。