辦公室養生｜「扮工」時間宜養生！5個辦公室養生小貼士 按摩梳助提神醒腦

上班族在辦公室內除了工作外，其實還需善用辦工時間「扮工」，而最適合的活動便是以養生習慣來改善工作時引起的不適或職業勞損。以下就教大家5個辦公室內的養生小貼士，不妨趁着「扮工」時間養生吧！

辦公室養生｜護理雙手 在辦公室工作時需要經常活動雙手，建議可以將護手霜放在電腦旁或桌面任何觸手可及的地方，看到後就定時護理雙手，特別是容易乾燥的指甲邊緣及關節，讓雙手可以長期處於柔嫩狀態。

辦公室養生｜保護雙眼及頸椎 不少人在使用電腦時會不自覺地呈頸部前傾的狀態，不但會因過份接近屏幕而影響視力，還會因頸部用力不當而引起不適。建議可定時將雙手放在下巴，再向後腦方向推以緩解頸椎不適，同時可趁午飯時間使用蒸氣眼罩，讓眼睛得以放鬆。

辦公室養生｜排毒養顏 比起每日花費飲用咖啡，建議上班族可以在辦公室配備一個方便沖泡各種養生茶的養生壺，因應情況加入紅棗、杞子、菊花等養生食材製作養生茶，不但比奶茶咖啡等飲品更健康，飲用後更有排毒養顏的作用，趁着上班時間在廁所「扮工」！

辦公室養生｜暖宮 辦公室內長期開放冷氣，不但容易養出冷氣病，對女生來說更有機會養成體寒體質，從而出現手腳冰冷、經痛等問題，建議可以使用具發熱功能的坐墊，或是準備毯子蓋著身體，減低寒氣走進身體的機會。