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2022-07-13 12:00:00

農場造型LuLu豬 登陸東薈城名店倉 率先睇首賣精品+韓式主題食品

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農場造型LuLu豬 登陸東薈城名店倉 率先睇首賣精品+韓式主題食品

農場造型LuLu豬 登陸東薈城名店倉 率先睇首賣精品+韓式主題食品

LuLu豬的粉絲留意了，東薈城名店倉首度聯乘罐頭豬LuLu，推出「夏日綠『豚』園」主題活動，由722日起至831日，以多個全新農場造型穿梭8大主題打卡裝置，現場更會有LuLu農場系列精品，包括首度登場的30cm特大蜜蜂LuLu豬毛公仔及20cm小熊LuLu豬毛公仔。商場特別與人氣韓式餐廳Banchan & Cook推出限定超萌LuLu豬田園餐單以及貼心口罩套，讓你與LuLu豬享受滋味夏日！8月中旬起一連三個週五至週日，綠「豚」園將會延伸至戶外，粉絲們參觀夏日綠『豚』園過後更可親臨週末戶外市集挑選心頭好！

LuLu豬牧場夏日『豚』購限定快閃店 巨型風車屋 LuLu豬牧場夏日『豚』購限定快閃店

限定快閃店 全港首賣農場系列精品

召集全城午餐肉！以LuLu豬牧場為主題的限定快閃店，將率先發售農場系列精品，包括30cm特大蜜峰LuLu豬毛公仔、20cm小熊LuLu豬毛公仔，以及多款新推商品，如毛絨掛件、卡套、化妝小物袋、縮骨遮及文具系列等。

LuLu豬 30cm趴趴毛絨公仔(小蜜蜂) $248/個 LuLu豬 20cm趴趴毛絨公仔(小熊) $148 LuLu豬毛絨包 $118 LuLu豬 毛絨掛件(小蜜蜂)/ LuLu豬毛絨掛件(小熊) $68 LuLu豬毛絨掛件 (農夫) $68 LuLu豬卡套 $98 LuLu豬縮骨遮 $148

夏日『豚』購限定快閃店地點及開放時間：

地點：東薈城名店倉二樓鄰近cdf Beauty (275號舖)

日期：2022722日起至831

時間：

平日：中午12時至晚上9

週末：早上11時半至晚上9時半

 

Banchan & Cook x 罐頭豬LuLu」期間限定超萌LuLu豬田園餐單

愛好美食的罐頭豬LuLu，亦會與韓國餐廳Banchan & Cook合作，推出各款LuLu豬主題美食單品，包括LuLu豬咯咯雞蛋包飯、LuLu豬超鬆軟牛角包窩夫及甜蜜蜜LuLu豬乳酪。餐廳更布滿LuLu豬農場造型裝飾。於餐廳消費滿$300以上更可以優惠價$50換購獨家「Banchan & Cook x罐頭豬LuLu」口罩套。禮品數量有限，先到先得，換完即止。

LuLu豬咯咯雞蛋包飯 LuLu豬超鬆軟牛角包窩夫 於餐廳內消費滿$300以上，可以優惠價$50換購獨家「Banchan & Cook x罐頭豬LuLu」口罩套。 甜蜜蜜LuLu豬乳酪 罐頭豬LuLu與韓國餐廳Banchan Cook合作。

綠「豚」園週末戶外市集 8月中登場

8月中旬起的一連3個周五至周日，綠「豚」園將會延伸至戶外，午餐肉們可以參觀夏日綠「豚」園過後，親臨戶外市集挑選心頭好。廣場中央更會佇立3.5米高綠意LuLu豬裝置，讓大家打卡紀念。市集匯聚40多個特色攤位並分為5大主題，包括本地農作物、有機產品、社企商品、本土手作以及特色美食，為大家帶來綠色購物體驗；罐頭豬LuLu更築起音樂帳篷，將不定時帶來現場音樂表演及工作坊，共度美好周末時光。

戶外市集詳情：

地點：東薈城名店倉四樓平台廣場 (鄰近稻成京川滬 - 402號舖)

日期：202281214日、1921日及2628

時間：中午12時至晚上7

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