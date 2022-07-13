農場造型LuLu豬 登陸東薈城名店倉 率先睇首賣精品+韓式主題食品

LuLu豬的粉絲留意了，東薈城名店倉首度聯乘罐頭豬LuLu，推出「夏日綠『豚』園」主題活動，由7月22日起至8月31日，以多個全新農場造型穿梭8大主題打卡裝置，現場更會有LuLu農場系列精品，包括首度登場的30cm特大蜜蜂LuLu豬毛公仔及20cm小熊LuLu豬毛公仔。商場特別與人氣韓式餐廳Banchan & Cook推出限定超萌LuLu豬田園餐單以及貼心口罩套，讓你與LuLu豬享受滋味夏日！8月中旬起一連三個週五至週日，綠「豚」園將會延伸至戶外，粉絲們參觀夏日綠『豚』園過後更可親臨週末戶外市集挑選心頭好！

召集全城午餐肉！以LuLu豬牧場為主題的限定快閃店，將率先發售農場系列精品，包括30cm特大蜜峰LuLu豬毛公仔、20cm小熊LuLu豬毛公仔，以及多款新推商品，如毛絨掛件、卡套、化妝小物袋、縮骨遮及文具系列等。

愛好美食的罐頭豬LuLu，亦會與韓國餐廳Banchan & Cook合作，推出各款LuLu豬主題美食單品，包括LuLu豬咯咯雞蛋包飯、LuLu豬超鬆軟牛角包窩夫及甜蜜蜜LuLu豬乳酪。餐廳更布滿LuLu豬農場造型裝飾。於餐廳消費滿$300以上更可以優惠價$50換購獨家「Banchan & Cook x罐頭豬LuLu」口罩套。禮品數量有限，先到先得，換完即止。

綠「豚」園週末戶外市集 8 月中登場

由8月中旬起的一連3個周五至周日，綠「豚」園將會延伸至戶外，午餐肉們可以參觀夏日綠「豚」園過後，親臨戶外市集挑選心頭好。廣場中央更會佇立3.5米高綠意LuLu豬裝置，讓大家打卡紀念。市集匯聚40多個特色攤位並分為5大主題，包括本地農作物、有機產品、社企商品、本土手作以及特色美食，為大家帶來綠色購物體驗；罐頭豬LuLu更築起音樂帳篷，將不定時帶來現場音樂表演及工作坊，共度美好周末時光。

戶外市集詳情：

地點：東薈城名店倉四樓平台廣場 (鄰近稻成京川滬 - 402號舖)

日期：2022年8月12至14日、19至21日及26至28日

時間：中午12時至晚上7時