農曆七月禁忌｜鬼節外遊住酒店注意事項以防撞鬼 敲門幾多下都有學問！

相傳農曆七月十四日（西曆8月17日）鬼門關開，而農曆七月十五日（西曆8月18日）是鬼節。暑假不少人會離港旅行，如果想外遊時開心平安，大家就要留意以下酒店禁忌，不要引來靈異事件嚇餐飽！敲門幾多下都有學問！

鬼節外遊住酒店禁忌 1 ｜不要住尾房 有指酒店安排房間予客人時，會由升降機附近的房間開始，方便職員執房，因此距離升降機愈遠的尾房亦較少人住，人氣弱令陰氣較重。如果擔心的朋友，不妨在訂酒店時要求不住尾房，另外也可以早一點check-in，避免因爆滿而無法調房。另一點可以留意的是，在訂酒店前翻查一下酒店的「往績」，因為有些酒店是出名多「朋友仔」，訂之前不妨去討論區爬下文。 鬼節外遊住酒店禁忌 2 ｜走廊行中間 不要貼牆 相傳靈體是貼著牆邊活動，因此即使一大班朋友行入房，都應該盡量避免靠牆行，更不要手多多，以免招惹到牆邊的靈體。

鬼節外遊住酒店禁忌 3 ｜入住請敲門 「入住請敲門」是住酒店的常識吧，不過原來敲多少下也有學問！一般建議入房前敲三下作為通報，但為甚麼是三下呢？因為在中國傳統文化中，單數1、3、5是陽數，雙數2、4、6叫陰數，大家最好都是「陽人不做陰事」，無謂惹來誤會了。 鬼節外遊住酒禁忌 4 ｜房間不要太靜 入房後，最好先打開全部燈，並到廁所沖廁沖走穢氣，之後開著電視或播音樂，不要讓房間太靜，但注意千萬不要播佛經心經之類，因為反而更容易招來眾生一齊聽！如果房內有兩張床，又得自己入住，就最好不要瞓靠牆的那張；亦要弄亂另一張床，通知「朋友仔」有人入住。

鬼節外遊住酒禁忌 5 ｜留意有沒有打開的《聖經》 有指翻開的《聖經》是用來鎮住靈體，如果發現房間有一本打開的《聖經》，最好立刻要求換房，顯示房間曾經出事。 鬼節外遊住酒店禁忌 6 ｜鏡子不要對床 有指鏡是通向另一世界的橋樑，如果鏡子對著床，晚上陰氣太盛時，容易招來「朋友」。如果酒店格局是鏡子對著床，可以用毛巾或其他物品遮住鏡子。

鬼節外遊住酒店禁忌 7 ｜拖鞋要一正一反放 有傳如果將拖鞋整齊擺放，並將鞋頭指向床邊或床尾，會方便「朋友仔」爬上床打擾。因此入睡前，最好將拖鞋來當作聖杯，一正一反或散開擺放。 鬼節外遊住酒店 禁忌 8 ｜不要關掉全部燈睡覺 在陌生環境睡覺，最好不要關掉房間全部的燈，即使沒有靈體，半夜不幸遇上火燭或地震，都可以更快逃生！建議是開廁所(因為較陰)或走廊的燈，令環境不會漆黑一片，減少半夜被騷擾的機會。

鬼節外遊住酒 店 禁忌 9 ｜浴缸不要儲水 香港多數屋都沒有浴缸，因此不少人外遊住酒店都會浸浴。不過浸完之後記得要放掉浴缸的水，因有指水面和鏡子一樣，都是靈界橋樑，如果儲水過夜，「朋友」容易穿過水面出現。 鬼節外遊住酒 店 禁忌 10 ｜不要掛「濕答答」衣服 不少人會在酒店洗衫，但其實「濕答答」的衣服是靈體容易附上的地方，因此農曆七月還是善用一下酒店的乾洗服務吧！