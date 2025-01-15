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2025-01-15 17:30:00

農曆新年｜吉品鮑魚夠體面 香濃醬汁輕鬆煮出入味賀年菜（附食譜）

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農曆新年｜吉品鮑魚夠體面 香濃醬汁輕鬆煮出入味賀年菜（附食譜）

農曆新年｜吉品鮑魚夠體面 香濃醬汁輕鬆煮出入味賀年菜（附食譜）

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還有一個多星期就是農曆新年！辦年貨、買年花、封利是、新春佈置等都準備就緒，偏偏最重要的團年飯、開年飯仍未有「著落」？過年過節難得親友們聚首一堂，當然要「食豪啲」！不過，每次烹煮海參、鮑魚、花膠等蔘茸海味，事前處理工序及料理過程實在麻煩？其實不少品牌經已推出方便都市人的即食海味產品，當中鮑魚選擇最為豐富，而且可達吉品鮑魚級數，無論自用抑或送禮一樣夠體面！

 

即食鮑魚｜何謂吉品鮑？

鮑魚品種有很多，為何吉品鮑特別受歡迎？吉品鮑源自日本，與禾麻鮑、網鮑同被譽為「世界三大名鮑」，是鮑魚品種中之貴族，天然產量少。吉品鮑肉質較厚，與其他品種相比入口更嫩滑軟糯，味道亦是眾多鮑魚中最濃郁甘香，能昇華菜色的鮮香美味；加上吉品鮑外形似元寶，色澤呈金黃色，枕身高邊刺少，送禮自用更覺矜貴。

吉品鮑魚賀年菜

即食鮑魚｜人手嚴選頂級吉品鮑* 秘製醬汁香濃「鮑」入味

今時今日想食吉品鮑，隨時隨地買回家，免發免炆煮，即開就食得，或者配搭其他海味或時蔬一同烹調，簡單方便就做出一道節日意頭菜式！李錦記3款節日限定即食鮑魚系列：臻選鮑魚、頂級鮑魚及至尊鮑魚系列，人手嚴選頂級吉品鮑魚品種*，確保鮑魚符合黃金鮮美，再以李錦記秘製自家醬汁，加入自家12小時熬煮雞湯調配，提升鮑魚原始鮮味之餘，更以超過120度高溫鎖汁技術，讓鮑魚充分吸收特調醬汁精華，味道香濃「鮑」入味！

 

即食鮑魚｜做節之選！李錦記臻選鮑魚系列及頂級鮑魚系列

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李錦記臻選鮑魚系列（380克）：蠔皇臻選鮑魚（左）及紅燒臻選鮑魚（右）

李錦記臻選鮑魚系列（380克）：蠔皇臻選鮑魚（左）及紅燒臻選鮑魚（右）

李錦記臻選鮑魚系列每罐含6隻吉品鮑，每隻約13克。李錦記蠔皇臻選鮑魚以李錦記舊庄特級蠔油秘製鮑魚醬汁 ; 帶有蠔油的鮮甜味，味道更富層次；李錦記紅燒臻選鮑魚則以李錦記秘製紅燒汁巧製味道醇厚、鮮香濃郁醬汁。

李錦記頂級鮑魚系列（425克）：蠔皇元貝頂級鮑魚（左）、秘製金湯頂級鮑魚（中）及紅燒元貝鮑魚（右）

李錦記頂級鮑魚系列（425克）：蠔皇元貝頂級鮑魚（左）、秘製金湯頂級鮑魚（中）及紅燒元貝鮑魚（右）

至於李錦記頂級鮑魚系列就比臻選鮑魚系列更大罐，每罐有8隻、每隻約13克的吉品鮑，每款同樣以李錦記各種招牌自家醬汁秘製鮮味濃郁醬汁，將鮑魚的鮮甜美味充分呈現。李錦記蠔皇元貝頂級鮑魚以李錦記舊庄特級蠔油秘製鮑魚醬汁，鮮味濃郁，更特別加入元貝絲，進一步提升醬汁鮮味，令口感更豐富；李錦記紅燒元貝頂級鮑魚就以李錦記秘製紅燒汁巧製味道醇厚、鮮香濃郁醬汁，同樣加入元貝絲提鮮；李錦記秘製金湯頂級鮑魚其上湯採用獨家秘方，以上等靚雞熬製長達12小時而成，味道鮮甜濃郁而不膩，再加入李錦記舊庄特級蠔油，進一步提升上湯鮮味。

 

即食鮑魚｜送禮之選！李錦記至尊鮑魚系列

李錦記至尊鮑魚系列（380+180克）：紅燒元貝至尊鮑魚（左）及蠔皇至尊鮑魚拼花膠（右）

李錦記至尊鮑魚系列（380+180克）：紅燒元貝至尊鮑魚（左）及蠔皇至尊鮑魚拼花膠（右）

團年飯、開年飯有「著落」，就輪到挑選賀年禮物！新年送禮首要夠體面，同樣是節日限定的李錦記至尊鮑魚系列紅燒元貝至尊鮑魚每盒有6隻吉品鮑，每隻重約20克，除用上李錦記秘製紅燒汁炮製純鮑魚汁外，更加入足料元貝絲，令口感層次更豐富；而蠔皇至尊鮑魚拼花膠，顧名思義，每盒除有4隻、每隻約20克重的吉品鮑外，更加入優質挪威花膠，肉質厚身稔滑，入口滿滿的骨膠原！兩款至尊鮑魚均會另附鮑魚汁包，方便配以其他食材一同烹調。

李錦記頂級鮑魚XO醬禮盒：李錦記秘製金湯頂級鮑魚425克一罐及李錦記原味XO醬80克一樽

李錦記頂級鮑魚XO醬禮盒：李錦記秘製金湯頂級鮑魚425克一罐及李錦記原味XO醬80克一樽

另一款送禮體面之選，就是李錦記頂級鮑魚XO醬禮盒。禮盒內含李錦記秘製金湯頂級鮑魚李錦記原味XO醬，XO醬選用上等干貝（江瑤柱）、中華火腿、乾蝦等材料精製而成，份量十足，啖啖海味鮮味配搭微辣風味，無論作餐前小吃、佐酒、蘸點、伴食粥粉麵飯或用作烹煮菜式都一樣滋味！

 

即食鮑魚｜5步煮出做節菜式！頂級鮑魚黃金盞

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頂級鮑魚黃金盞

頂級鮑魚黃金盞

材料

  • 李錦記秘製金湯頂級鮑魚1罐
  • 帶子200克（切粒）
  • 露筍120克（切粒）
  • 紅、黃燈籠椒 各70克（切粒）
  • 松子仁25克
  • 廣東雲吞皮6張
  • 李錦記XO醬 適量

芡汁

  • 李錦記秘製金湯頂級鮑魚汁 80克
  • 李錦記白胡椒粉 適量
  • 粟粉4茶匙
  • 清水 4茶匙

做法

  1. 雲吞皮放入熱油中炸至金黃香脆，瀝乾；
  2. 將帶子及露筍放入沸水中略煮，瀝乾；
  3. 中火燒熱油，將松子仁炒香至金黃，盛起備用；
  4. 用剩下的油炒香帶子、露筍、紅、黃燈籠椒及鮑魚，加入芡汁，炒勻至熱透，拌入松子仁。
  5. 將炒好的材料放在炸香雲吞皮上，加上XO醬。

更多鮑魚譜詳情

*吉品鮑魚品種 ，中國養殖

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