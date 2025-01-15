農曆新年｜吉品鮑魚夠體面 香濃醬汁輕鬆煮出入味賀年菜（附食譜）

還有一個多星期就是農曆新年！辦年貨、買年花、封利是、新春佈置等都準備就緒，偏偏最重要的團年飯、開年飯仍未有「著落」？過年過節難得親友們聚首一堂，當然要「食豪啲」！不過，每次烹煮海參、鮑魚、花膠等蔘茸海味，事前處理工序及料理過程實在麻煩？其實不少品牌經已推出方便都市人的即食海味產品，當中鮑魚選擇最為豐富，而且可達吉品鮑魚級數，無論自用抑或送禮一樣夠體面！

即食鮑魚｜何謂吉品鮑？

鮑魚品種有很多，為何吉品鮑特別受歡迎？吉品鮑源自日本，與禾麻鮑、網鮑同被譽為「世界三大名鮑」，是鮑魚品種中之貴族，天然產量少。吉品鮑肉質較厚，與其他品種相比入口更嫩滑軟糯，味道亦是眾多鮑魚中最濃郁甘香，能昇華菜色的鮮香美味；加上吉品鮑外形似元寶，色澤呈金黃色，枕身高邊刺少，送禮自用更覺矜貴。