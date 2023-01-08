農曆新年2023│兔年商場打卡好去處及活動合集(持續更新)

今年農曆年來得特別早，過了元旦後，各大商場便要立即拆卸聖誕裝飾，同時換上盛大的新春主題佈置，迎接兔年。今次為大家整合2023商場新春打卡位，包括今年的主角萌兔及港人至愛的日本為佈置主題，周末假日一家大小唔怕無地去！

活動詳情 萌兔遊花海 日期：即日起至2月14日 時間：中午12時至下午10時 地點：新城市廣場一期3樓拱形玻璃天幕廣場、戶外平台及三期3樓 千葉縣油菜花田 日期：即日起至2月5日 時間：上午11時至下午10時 地點：HomeSquare L1 中庭 GARFIELD新春市集 日期：即日起至2月5日 時間：上午11時至下午9時 地點：新城市廣場一期1樓東翼(近Pizza Express) 錦上添花市集 日期：即日起至1月21日 時間：上午11時至下午7時 地點：HomeSquare L1 中庭 品味市集 日期：1月14, 15, 21日 時間：上午11時至下午7時 地點：HomeSquare L2及L3 新城市廣場 查詢：2684 9175 網址：www.newtownplaza.com.hk HomeSquare 查詢：2634 0666 網址：https://www.homesquare.com.hk/

兔年商場打卡好去處│ 藝術大師導賞傳統工藝 688 個如意燈籠粉 飾 利東街

今個農曆年，利東街以「花燈 ‧ 彩兔賀新歲」為主題，打造200米金光閃耀、色彩斑斕的林蔭大道。688個連綿不斷的大紅燈籠登陸這條步行街，添上金紅亮片裝飾，洋溢喜氣洋洋的新春喜悅，絕對是打卡的好處去。在這裡亦隨處可見兔蹤，街道上的燈柱繫上提著小燈籠的繽紛彩兔作點綴，猶如夾道歡迎遊人，生動有趣。而中庭廣場更設有一家五口的玉兔燈光裝置，在花燈下聚首一堂，象徵五福臨門、金玉滿堂。每晚5時燈籠亮燈後，燈火通明，籠罩住熱鬧的佳節氣氛。

新春精彩節慶活動 另外，在1月14日至15日舉辦一系列活動，包括糖藝工作坊、中國剪紙工作坊、福氣揮春大放送、通利音樂藝術中心學生音樂表演，讓大家歡度節日之餘，同時 認識中國文化。還有更多節慶活動在農曆新年期間舉行，包括財神派禮物、賀年美食車、與醒獅合照等，大家可留意利東街網頁及社交平台。 活動詳情 花燈 ‧ 彩兔賀新歲 日期：1月13日至4月10日 時間：上午10時至晚上10時(5時亮燈) 糖藝工作坊 日期：1月14日至15日 時間：下午2時至3時(共一節) 中國剪紙工作坊 日期：1月14日至15日 時間：下午2時至4時(每半小時一節) 福氣揮春大放送 日期：1月14日至15日 時間：下午2時至4時 通利音樂藝術中心學生音樂表演 日期：1月15日 時間：下午2時至4時 凡於活動期間，憑即日利東街電子貨幣消費收據，即可兌換工作坊名額乙個。(先到先得，換完即止) 查詢：http://www.leetungavenue.com.hk

位於北角匯對出的海濱花園，將於1月9日至3月15日期間，化身新春火紅波波草園──《地膚之森》園藝裝置，讓大家過個最火紅的新春佳節。 有「世界十大浪漫花田」美譽的波波草園「地膚之森」，是日本茨城縣的人氣花海，今次的園藝裝置獲日本國營常陸海濱公園官方認證。地膚稱為「波波草」，圓潤可愛，花語為夫妻圓滿，吸引不少情侶拍拖而至。適逢2023年雙春兼閏月婚嫁大好年，花海更以情侶追捧的日式小教堂為靈感，特設玻璃教堂和光影「球」愛等心動裝置，白天花海無限，夜裡則幸福放閃，成為情侶蜜運打卡勝景。

茨城吉祥娃娃： 來自日本的祝福 港版地膚之森亦特別由日本請來萌爆的茨城吉祥娃娃，讓市民憑消費換領將它帶回家，收藏來自日本的祝福；另外，商場亦聯同場內人氣寵物友善餐廳「活 LITM」，特別推出限定版人寵同樂「波波主題美食」，餐廳內更設迷你版《地膚之森》園藝裝置，成為人寵好去處。新年又怎少得財神？市民只需穿上象徵良緣的粉紅色服飾，即可獲財神特別眷顧，送上別具創意的波點揮春，祝大家有情人終成眷屬，幸福圓滿。

活動詳情 財神出巡‧大派波點揮春 日期：1月21日(年三十)、1月24日(初三)及1月25日(初四) 時間：下午1時至4時 地點：北角匯一、二、三期 消費換領「萌爆茨城吉祥娃娃」 預留證上架日期：1月18日，下午1時起(數量有限，換完即止) 地點：北角匯1期地下顧客服務中心 換領方法： The Point會員憑6,000積分換領之「預留證」及於換領當天以電子貨幣消費 滿$500(單一或組合最多兩張不同商户發出之同日消費單據)，即可獲得乙隻。

兔年商場打卡好去處│ LCX x Esther Bunny 紅粉緋緋迎兔 年

癸卯兔年即將來臨，尖沙咀LCX遠道從韓國請來人氣高企的Esther Bunny來臨，陪伴大家迎接新歲，萌萌Esther Bunny更以自己最愛的粉紅色家居，來布置場內裝飾，還準備了巨大甜心糖果盒，祝願市民來年甜甜蜜蜜、幸福美滿。 旋轉木馬與 Bunny 合照打卡 Esther Bunny在廚房裡增添了不少別具香港賀年特色的布置，例如炮杖裝飾和揮春，在米缸貼上「常滿」，並準備了美味的年糕，寓意市民來年糧食豐足。到Esther Bunny家拜年後，可到「鴻兔大展新春小檔」逛逛，活動期間每周都會開設不同攤檔，市民可於小檔或附近商鋪選購賀年食品及精品。又可以在旋轉木馬與Bunny合照打卡，拍下充滿賀年氣氛的照片。 新春期間，財神將會來到LCX跟大家迎春接福，派發「美兔迎新歲」揮春(每人限取一款)，並需要先like LCX Facebook或Instagram。數量有限，送完即止。另外消費滿指定金額即可換領期間限定禮品一份，數量有限，換完即止。

活動詳情 LCX新春財神到 日期：1月22日至1月24日(農曆年初一至年初三) 時間：下午3時至5時 地點：LCX正門 查詢：www.lcx.com.hk LCX x Esther Bunny「紅粉緋緋迎兔年」 ⽇期：1⽉6⽇⾄2⽉19⽇(2⽉1⽇起將變成情⼈節主題) 時間：上午10時⾄晚上10時 地點：海港城海運大廈三階LCX正⾨及Xplus對出 查詢：3102 3668

一站式辦年貨 買年花 兔年商場打卡好去處│ MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY

MCP新都城中心今年特別以傳統桃花，聯乘日式新春櫻花及寓意長壽的桃子為主題，以10多種不同種類、逾萬朵仿真花製成40米高的「開運年宵花牆」，並包圍著一棵高14呎的巨型桃花樹，最適合單身人士，圍繞桃花樹走一圈，祈願兔年覓得良緣及大行桃花運；大家亦可在櫻花樹下與親朋摰愛打卡放閃。

中日韓應節食品年宵迎兔年 由即日至1月21日MCP CENTRAL (新都城中心 2期)在超過5,000呎室內埸地設置「福兔開運年宵」及「福兔櫻花園」，讓大家一站式辦年貨及買年花。有20多個特色攤位先後進駐，由年花到急凍賀年即食餸菜包、以至傳統新春小食均一應俱備，另搜集日韓新春特色產品，包括象徵日本新春傳統的福袋、韓國過年零食禮盒等。 經典攤位贏應節禮物 而MCP DISCOVERY(新都城中心3期)設有新春遊戲攤位，雲集四大經典攤位遊戲，最啱大人跟子女一同重溫童年遊戲，享受天倫之樂。與此同時，多隻福兔為小朋友祈福，祝願來年繼續聰明活潑、學業進步；大人則工作順利、財運亨通。

活動詳 情 福兔開運年宵 日期：1月6日至1月21日 時間：上午11時至晚上9時 地點：MCP CENTRAL(新都城中心2期) L1天幕廣場 福兔櫻花園 日期：1月6日至2月5日(星期日) 時間：上午10時至晚上10時 地點：MCP DISCOVERY (新都城中心3期) L1天幕廣場 四大經典年宵攤位 日期：1月6日至1月21日 時間：上午12時至晚上8時 地點：MCP DISCOVERY (新都城中心3期) L1天幕廣場 查詢：MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY Facebook / Instagram

沙田中心．沙田廣場 及屯門時代廣場 「新春大福賞」 大派價值45萬元免費福袋

沙田中心．沙田廣場及屯門時代廣場於新春期間，大派多個每份總值超過$350的行運福袋，將福氣分到你手。由1月11日至2月5日期間，免費登記成為H．COINS會員，並於沙田中心．沙田廣場及屯門時代廣場以電子貨幣單一消費每滿$300，即可獲贈商場專屬電子印花1枚，集齊3枚印花即有機會換領總值超過$350行運福袋1個，內有紅燒一品鮑魚8至10頭、滋補養生全支人蔘雞湯、特級鐵觀音或保健品牌購物現金券等，款款不同。數量有限，換完即止。詳情可於商場禮賓部查詢。

今個農曆新年，ifc商場以花開蝶舞為靈感，即日至2月5日期間設置「彩蝶錦簇庭園」新春花藝裝置，園內花卉色彩鮮豔亮麗，特別用上帶有吉祥寓意的年花，如牡丹代表「富貴榮華」、海棠花寓意「吉祥如意」、木芙蓉象徵「榮耀」，以及「喜慶」的繡球花，以及象徵青春活力的桃花，寓意兔年人緣好，同時取其諧音祝願大家「大展鴻圖」。場內又設有兩大數碼祝賀互動體驗，以及免費獲得限量祝願卡，讓大家與遠在他鄉的親朋或近在眼前的好友分享新春喜悅。