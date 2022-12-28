農曆新年2023｜全港商場兔年利是封合集 限定利是封揮春款式/換領方法(持續更新)

聖誕節剛剛過去，下個月就到農曆新年了！今次為大家綜合全港九新界各大商場推出的特色兔年利是封、利是袋及揮春等，更會持續更新，讓大家一文睇清所有利是封換領方法，包括海港城與日本刺繡藝術家合作推出的刺繡利是封，太古城中心則與Miffy聯乘，皇室堡及The One更聯乘本地人氣插畫Plastic Thing，打造可愛度爆燈的為食妹利是封等，即睇利是封換領方法及日期吧！ 兔年商場利是封合集｜海港城 日本刺繡藝術家森本繭香 限量版刺繡利是封 要細緻描繪兔子的雪白外型及動態一點都不容易，海港城今年邀得日本刺繡藝術家森本繭香（Mayuka Morimoto）創作6幅喜兔花繡圖，以一針一線呈現兔子在花海中悠然自得的想像，化身成「喜兔迎春」刺繡利是封。同步推出「兔仔耳」手挽雙面利是袋，於2023年1月6至21日作慈善義賣及換領，所有收益將撥捐「香港血癌基金」。 一套6款共18個的刺繡利是封，與繡圈一樣呈圓形，以精巧細膩的燙壓印花，仿傚刺繡的質感，立體呈現玉兔於花叢中的各種姿態，時而活潑跳脫，時而乖巧恬靜，令其昇華成藝術品一樣，極具欣賞及收藏價值。利是封背面亦印有繡花點綴，配合不同設計加上祝福語。

「兔仔耳」手挽雙面利是袋 海港城每年都會推出利是袋，成為實用又可作拜年穿搭飾物，今年的「兔仔耳」手挽雙面利是袋，備有紫/粉紅及紫/黃兩款拼色，每面都印上波浪線紋讓利是袋更有立體感。 利是封及利是袋–慈善義賣及換領詳情： 日期：2023年1月6至21日 時間：12:30pm至9:00pm 地點：海港城港威商場2樓 (近GW 2217-18號舖 ACCA KAPPA)

兔年商場利是封合集｜太古城中心 x Miffy 利是封套變身成掛鈎 來自荷蘭的經典人氣可愛Miffy今年登陸太古城中心，商場特別推出「限量Miffy祝福盛放利是封套裝」，包括兩款連利是封，就連利是封套也是別具心思，特設隱藏掛鈎，打開後可隨意掛起，實用又美觀。 兩款利是封以喜慶的鮮紅色配上耀眼奪目的金色，加上精緻的凹凸觸感，一款是傳統中式設計與卡通人物的交融，加入象徵春回大地的燙金花卉和蝴蝶等的喜慶吉祥元素；另一款則以簡約而不失可愛的風格設計，背面亦配有燙金凸印的中式燈籠，可愛度滿分。推廣期內凡於場內購物滿指定金額，即可換領Miffy祝福盛放利是封套裝。

兔年商場利是封合集｜ The ONE 、皇室堡 x PLASTIC THING 利是封 / 賀年揮春 / 野餐墊 / 利是袋 PLASTIC THING今年特意為The ONE及皇室堡分別設計獨家限量版兔年利是封及賀年揮春，還有野餐墊及利是袋。成為The ONE Club會員，消費滿指定金額即可換領女神及光頭仔加持的「有女神御守利是封」、「戀愛金運達摩雙面揮春」及為食妹及Puffy的「運氣滿滿擲彩虹野餐墊」。 而PLASTIC THING的忠實粉絲，一定要登記成為WINDSOR CLUB會員，並消費滿指定金額，換齊由為食妹及Puffy作主角的「有食神御守利是封」、「PLASTIC THING樂滿兔年雙面揮春」及「袋袋平安利是袋」。禮品數量有限，先到先得，換完即止。

兔年商場利是封合集｜置富 Malls x 殿堂級網紅貓咪「黃阿瑪」 台灣超級網紅貓主子「黃阿瑪」率領後宮，聯同置富Malls於旗下4大商場，興建農曆年期間限定行宮。為隆重其事，「黃阿瑪」御賜粉絲們「黃阿瑪『宮』喜發財利是封」，一套兩款共8個，一款是「黃阿瑪」戴上朝冠，穿著貴氣朝服站在代表財源廣進的元寶上，霸氣而不失優雅的端著可愛小兔，往上輕拉「黃阿瑪」即見到御筆題字——「八喵報喜」 ；另一款則以娘娘「三腳」做主角，頂着牡丹髮飾的她散發古典美人風範，利是封往上一拉，即見皇上墨寶「年年有魚」，寓意來年豐衣足食有口福。其他6位皇室成員包括：招弟、搜可史、嚕嚕、柚子、浣腸和小花，整齊列隊守護利是封背，可愛度爆燈。 置富 Malls「黃阿瑪『宮』喜發財利是封」換領詳情 日期：2023年1月7日起 時間：中午12時至晚上8時 換領方法：Fortune+會員凡於置富Malls以下指定單一商場內任何2間不同商戶累積消費滿$500，包括$400或以上的電子貨幣# (信用卡、易辦事、八達通、銀聯卡及手機支付)/機印消費單據，或到Fortune Malls App使用Point+，即可換領「黃阿瑪『宮』喜發財利是封」乙套（每套兩款，共8個利是封），兼可同時賺取積分。

兔年商場利是封合集｜太古廣場 x 大白兔立體利是封 太古廣場今年與經典糖果品牌「大白兔」合作，首次於香港開設大白兔限定快閃店，初次在港推出新口味奶糖，以及限量精品，帶來特別的兔年驚喜及祝福。太古廣場更與大白兔聯手推出特別設計的立體利是封，內有兩隻可愛的大白兔。親友打開利是封後，大白兔隨即跳躍而出向他們拜年，利是封內印有精緻的花卉插圖，有著福澤綿延的美好寓意。

兔年商場利是封合集｜太古廣場 x 大白兔立體利是封

兔年商場利是封合集｜北角匯「萌兔貴族」 仿真兔毛立體利是封 北角匯推出「萌兔貴族」立體利是封，創意地以圓形為封套，祝願新一年事事「圓」滿。商場更特設兩款福袋「兔」裝，內有利是封、兩款日本直送多用途利是袋，以及萌兔刺繡燙章。 「萌兔貴族」立體利是封分為「仿真兔毛版」和「炫光版」：「仿真兔毛版」(國王與皇后版)，以像真度極高的仿兔毛作為物料，手感柔軟，配上鏤金壓紋及精巧刺繡，一封有齊三重手感，寓意新一年有「毛」盡財富，大展鴻「兔」；另一款「炫光版」(公主與男爵)則在細節處彰顯貴族兔的飾物及后冠，更以富有質感的壓紋方式讓貴族兔的紋路更為突出，寓意新一年人人散發耀眼光彩。利是封更存放於啞金色小禮盒，燙上一對金色的貴族兔，低調奢華風格更添現代感，更可留作擺放小飾物，物盡其用。

除了利是封，北角匯亦精心呈獻兩大福袋「兔」裝，不但有仿真兔毛版及炫光版立體利是封兩盒，更帶來日本直送的多用途利是袋，分別為「紅粉緋緋」及「暖上心頭」福袋。粉紅福兔「紅粉緋緋」福袋精緻可愛；「暖上心頭」福袋則配上雪白的毛茸茸利是袋。「兔」裝更準備金兔賀卡連萌兔刺繡燙章一對，除了可寫上祝福外，更可自行DIY在日常衣服或包包上。

兔年商場利是封合集｜朗豪坊「花飛蝶舞賀年利是禮盒套裝」 朗豪坊推出以蝴蝶蘭為設計概念的「花飛蝶舞賀年利是禮盒套裝」。高貴熨金的蘭花設計利是封，有散播幸福和希望的寓意，配上甜香四溢的人氣蝴蝶酥，祝願新一年花開如意、日日收獲小確幸。 利是封以線條簡潔的幾何圖形，把繁盛的蝴蝶蘭幻化為一株巨型雙花花枝；雷射燙金的花瓣閃動着高貴奪目的七彩光芒，把蘭花的自信演繹得淋漓盡致。此外，兩款利是封分別使用橘黃和紫紅兩種蘭花色彩為設計主色調，寓意來年黃金滿屋，大紫大紅；背面的開口位置更巧用燙金線條來模擬花開之態，在打開利是封的一刻，幸運和希望將隨蝴蝶蘭向大家飛來。

除了利是封外，套裝更附上與本地餅食名家皇玥合作訂製的「朗豪坊x皇玥限定版蝴蝶酥」(原味/伯爵茶)：原味採用法國天然牛油，香味自然，質感綿滑；伯爵茶口味則採用來自英國的伯爵茶葉，經多重浸泡研磨，清新而不澀口。 朗豪坊「花飛蝶舞賀年利是禮盒套裝」換領詳情 日期：2023年1月7日起 時間：上午11時至晚上11時 地點：朗豪坊4樓顧客服務中心 換領方法：於朗豪坊APP以8,888 LP CLUB積分，或於商場內兩個或以上不同類別之商舖以電子支付方式消費滿$2,000，即可換領「花飛蝶舞賀年利是禮盒套裝」，數量有限，換完即止。

兔年商場利是封合集｜ MOKO x Mr. Japin 新春利是封 MOKO新世紀廣場特別聯乘「日系本地」插畫家Mr.Japin，熱愛日本事物與文化的Mr. Japin，擅長用插畫記下日本可愛的點滴，並精靈醒目的大眼睛為標記。Mr. Japin特意為MOKO新世紀廣場設計2023年的新春利是封，以童趣可愛造型描繪出招財貓、飯糰、富士山及達摩的場景，配以玩味祝福語帶出新春祝願，如富士山配以「心中有富」、達摩配以「飛黃騰達」、招財貓配以「貓肥家旺」、飯糰配以「食極唔肥」。 「 MOKO x Mr. Japin 新春利是封」換領詳情 換領日期：2023年1月6日至21日 換領時間：上午10時至晚上10時 換領地點：L1 顧客服務中心 換領方法：The Point會員憑3,000分 或 顧客憑即日電子消費滿HK$500 (The Point會員可同時賺取積分)即可換領利是封一套 (一式四款共8個) 名額：共5,100套

兔年商場利是封合集｜MOKO x Mr. Japin新春利是封

兔年商場利是封合集｜荷里活廣場「招財同『萌』」限量版立體利是封 + 金屬開運書籤套裝 荷里活廣場今年推出「招財同『萌』」限量版立體利是封連金屬開運書籤套裝，開運福兔找來招財貓結「萌」現身，雙雙擺出人見人愛的「招財」手勢，肉肉小手分別送上「招財運」、「健康運」、「戀愛順利」及「開運」4款行運金牌，綴以不同層次的熨金激凸壓印。當中開運福兔小手更會送上一個「金光閃閃」的雙面黃金祝福語書籤，金屬製的書籤手感十足，分別印上「招財運」與「健康運」的祝福語書籤，可用於日常生活中，無論閱讀時使用或是用作錢夾(Money Clip) 都方便實用，一併添財、添運又添福。 由2023年1月5日起，顧客憑消費滿指定金額之有效發票或會員以指定VIC積分即可換領「招財同『萌』」限量版立體利是封連開運書籤套裝或「招財同『萌』」限量版熨金利是封（共4款，每款各2個），數量有限，先到先得，換完即止。

兔年商場利是封合集｜西寶城、昇悅商場及昇御商場 「花兔開運」利是封 鏤空燙金日系設計 內藏賀年小金卡 西寶城、昇悅商場及昇御商場推出「花兔開運」利是封，特別以燙金印上今年「兔」的形狀邊框，而兔兔中間則以鏤空為設計，配合充滿氣派的橘紅色，更印上金幣及花紋圖案環繞兔形，寓意兔年大吉大利、財源滾滾。利是封內更有一張賀年小金卡，印有日本不同吉祥款式的花紋圖樣，即日本所稱的「和柄」，包括：「霞」意指春天來臨、開春大吉；「七宝」的圓形圖樣更有圓滿之意、兒孫滿堂；「青海波」的平穩波浪則寓意歲歲平安；「梅花」五瓣是五福的象徵「快樂、幸運、長壽、順利、和平」；充滿戀愛感的「櫻花」祝大家甜甜蜜蜜、愛情順利；「麻の葉」就祝福小孩茁壯成長等。 只要把小金卡放入封套，就可以在「兔」形鏤空位置特顯花紋圖樣，化身成可愛「花兔」，祝大家花兔迎春、開運招福，大家亦可在小金卡的另一面寫上賀年祝福，再把滿滿的祝福送到親朋好友手上。

兔年商場利是封合集｜荃灣廣場 x CIRCUS BOY BAND 荃灣廣場與韓國著名設計團隊CIRCUS BOY BAND(CBB)，打造荃灣廣場 ✕ CIRCUS BOY BAND春日開運花園，共並推出一套4款限量「萌兔迎春利是封」。粉紅小兔Tokee Pink及白色小兔Tokee White利是封以粉色系作主調，配有燙金的元寶及大吉，低調帶點高貴優雅，各封套分別印有「心想事成」、「花開富貴」、「吉星高照」和「大吉大利」祝賀語句。The Point by SHKP會員憑電子消費滿$600或以2,500積分，即可換領「萌兔迎春利是封」，先到先得，換完即止。

兔年商場利是封合集｜荃灣廣場 x CIRCUS BOY BAND

兔年商場利是封合集｜新達廣場「福氣滿載利是封」傳統畫風節慶感 大埔新達廣場以一系列傳統畫風設計一套四款限量「福氣滿載利是封」，簡單線條繪畫出農曆新年的傳統慶祝活動，及分別配上「福滿」、「團圓」、「吉祥」及「豐收」祝賀語句，背面亦放上「福」字揮春，傳統得來而喜慶。The Point by SHKP會員憑電子消費滿$500或2,500積分，即可換領乙套。

兔年商場利是封合集｜迎海薈、逸峯廣場、翔龍灣廣場及港灣豪庭廣場 日本御神籤作主題 兔年將至，迎海薈、逸峯廣場、翔龍灣廣場及港灣豪庭廣場特別推出日本御神籤作藍本特別設計的兔年好運利是封，一套二款（共8封），以金光閃閃的燙金及激凸加工效果製作，營造豐富的層次感及立體效果，用色方面則以充滿氣派的大紅色及高貴紫色作主調，圖案以日本御神籤及應節兔子作設計主題，寓意兔年人人行大運、紫氣東來，每當打開利是封即可為親朋好友送上「大吉」祝福。由1月5日開始，首300名換領電子禮券同時可獲贈日式御神籤配賀年兔子吉祥利是封，禮品數量有限，換完即止。

兔年商場利是封合集｜新都城中心二期及三期 農曆新年玉兔將至，MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY(新都城中心二期及三期)，由1月6日起至1月21日特別呈獻「桃氣福兔迎新春」，帶來逾5,000呎室內大型的「福兔開運年宵」及「福兔櫻花園」，一站式辦年貨及買年花。 恒基地產特別為旗下H·COINS綜合會員計劃，特別推出日本御神籤作藍本特別設計的兔年好運利是封換領，一套二款（共8封）以金光閃閃的燙金及激凸加工效果製作，營造豐富的層次感及立體效果，用色方面則以充滿氣派的大紅色及高貴紫色作主調，圖案以日本御神籤及應節兔子作設計主題，寓意兔年人人行大運、紫氣東來，每當打開利是封即可為親朋好友送上「大吉」祝福。H·COINS會員憑888 Coins即可換領，禮品數量有限，換完即止。 H · COINS 會員專享兔年利是封換領 日期：2023年1月5日至1月24日或換完即止 時間：中午12時至晚上10時 參與商場：MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期）、MOSTown新港城中心、荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心．沙田廣場、屯門時代廣場及利奧坊 換領詳情：H·COINS會員先於手機應用程式內憑888 Coins換領，然後到已選擇之商場禮賓部或會員專區領取。(禮品換領名額有限，先到先得，換完即止。)