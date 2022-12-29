農曆新年2023︱尾禡 歲晚 年夜 開年 團年新春米芝蓮盆菜合集【持續更新】

IKEA環保海鮮盆菜早鳥優惠
來自瑞典的IKEA美食廊，近日推出多款中西合壁賀年「融合菜」，除了有金沙蝦球配伊麵、應節佛跳牆，特別推出應節賀年盆菜，並設早鳥預購優惠，讓各位安坐家中亦可豐盛團年。
IKEA推出團年飯必備菜式「賀年環保海鮮盆菜」配傳統南乳汁，當中採用多款符合可持續發展的海鮮，有MSC和ASC認證食材，包括原隻龍蝦、大蝦、帆立貝和魚蛋，另配上一系列肉類及蔬菜，讓大家新歲食得滋味之餘，同時為環保出一分力。
由即日起至明年1月26日，顧客可享「賀年環保海鮮盆菜」早鳥優惠，以早鳥價$419(原價$449)訂購錫紙盤版、$469訂購邊爐鍋版(原價$499，價錢已包括ANNONS邊爐鍋，價值$119.9)。即把握機會入手美食，與家人好友共度佳節。
供應日期：即日起至明年1月26日
價錢：$419起(早鳥價)
預訂或查詢：www.ikea.com.hk/zh/ikea-food/take-away-poon-choi
唐閣米芝蓮三星盆菜
香港朗廷酒店米芝蓮三星粵菜食府唐閣，新春期間推出一系列賀歲美食，當中尊貴鮑魚聚寶盆菜，去年推出時大獲好評，今年唐閣再接再厲，為食客帶來矜貴正宗的新年盆菜。
連續多年榮獲米芝蓮三星的唐閣，其廚師團隊悉心主理及炮製鮑魚聚寶盆菜，適合4至6人團年聚會享用，並以傳統瓦煲盛載，各種具吉祥寓意的時令食材，包括矜貴足料的十頭鮑魚、花膠、金蠔、瑤柱甫、遼參、花菇、鮮蝦、鵝掌、南乳五花腩肉、蠔皇豬腳筋、芋頭、蘿蔔、枝竹及必備的髮菜，加上秘製醬酒，絕對令老饕齒頰留香。
此外，除了米芝蓮三星盆菜，還有多款賀年糕點，以及意頭美食，像新春撈起凡等佳餚，於網上訂購鮑魚聚寶盆菜滿$5,500或以上，更可享免費送貨服務和贈送香檳酒1瓶。
供應日期：1月13至29日。
預訂或查詢：2132 7898 / [email protected]
采悅軒寓意吉祥的豐盛盆菜
東涌世茂喜來登酒店的采悅軒，由即日起至明年1月5日，推出盆菜及美饌供網上訂購，讓老饕們在新歲以美味盆菜，享宴一班親朋好友。
采悅軒的「豐盛滋味盆菜」，由屢獲獎項的中菜行政總廚鍾志強師傅匠心設計，這個傳統象徵著滿堂吉慶、豐衣足食的盆菜，採用的食材更各有吉祥寓意，包括有六頭南非鮑魚、厚花膠、瑤柱、髮菜、金蠔、大虎蝦、豬手、燒肉、貴妃雞、燒鴨、手打鯪魚球、淮山、白蘿蔔、娃娃菜、枝竹及北菇，配上秘製湯汁底，材料豐富，寓意盆滿缽滿。