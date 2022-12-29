農曆新年2023︱尾禡 歲晚 年夜 開年 團年新春米芝蓮盆菜合集【持續更新】

IKEA 環保海鮮盆菜早鳥優惠 來自瑞典的IKEA美食廊，近日推出多款中西合壁賀年「融合菜」，除了有金沙蝦球配伊麵、應節佛跳牆，特別推出應節賀年盆菜，並設早鳥預購優惠，讓各位安坐家中亦可豐盛團年。 IKEA推出團年飯必備菜式「賀年環保海鮮盆菜」配傳統南乳汁，當中採用多款符合可持續發展的海鮮，有MSC和ASC認證食材，包括原隻龍蝦、大蝦、帆立貝和魚蛋，另配上一系列肉類及蔬菜，讓大家新歲食得滋味之餘，同時為環保出一分力。 由即日起至明年1月26日，顧客可享「賀年環保海鮮盆菜」早鳥優惠，以早鳥價$419(原價$449)訂購錫紙盤版、$469訂購邊爐鍋版(原價$499，價錢已包括ANNONS邊爐鍋，價值$119.9)。即把握機會入手美食，與家人好友共度佳節。 供應日期：即日起至明年1月26日 價錢：$419起(早鳥價) 預訂或查詢： www.ikea.com.hk/zh/ikea-food/take-away-poon-choi