農曆新年2023｜應否派利是給小朋友？理財專家教路利是錢最佳處理法

新年將至，拜年時小朋友應該收到不少紅包吧！父母該怎樣幫助子女處理利是錢才對他們最有利？向小朋友派發電子紅包又可有沒有好處？圖：董立華 文：袁雅婷

派利是屬中國傳統 香港浸會大學會計經濟及財務系副教授麥萃才博士表示，家長向孩子派發利是錢是中國人的傳統，無論家長對派利是的看法是正面或負面，都不能影響其他人派紅包的自由。同時家長要從小孩的角度來看，當每個人都收到利是，偏只他沒有的話，孩子會有甚麼感受？會否不高興或覺得受到不公平對待？遇上這種情況，家長應該開導小朋友正向地面對相關的事情。 尊重孩子私有產權 麥博士續指，假設家長認同派利是是必須的傳統，那麼他們可以怎樣處理小朋友收到的紅包呢？如果家長尊重個人自由及私有產權，那麼就須切記，不可將子女收到的利是視為自己的資產。有些父母覺得子女所收到的利是都要歸於家長，這想法其實不太正確。

協助子女管理金錢 如因孩子年紀太小未懂得理財，管理權應歸於家長；當小朋友有一定能力時，家長就要協助他們管理金錢。若孩子達到小學水平，家長便可教導他理財知識，不要讓他胡亂花費。 利是處理多樣化 紅包是屬於孩子的，家長要尊重他的花費意願之外，還可以誘導他的想法，演變出不同的處理方式。麥博士舉例，他們可能會買食物和玩具，或者將錢存起來；家長鼓勵孩子儲錢時，不可過於極端，應該給他們選擇，例如當中兩、三成用於買東西，再將餘下的錢存起來，這樣小朋友便明白財富分配的方式，而且儲錢的行動也令他們養成一定的儲蓄習慣。有些家長更會將孩子的利是錢與人分享，捐款給慈善機構，幫助有需要的人。當孩子對金融投資有一定的認知，譬如收到的利是錢已累積數以萬元計，家長可助他將這些錢買股票，並灌輸投資理財的概念。 麥博士建議，家長應該在孩子年紀小時買入一些優質股，待它長年增值，將來用於學業或創業。此外如購入長線藍籌股份，孩子或多或少都會留意相關股價，藉以培養投資理財的興趣。

實體利是的真正意義及作用 麥博士更提議家長，新年時最好派發實體紅包，不要貪方便存錢入八達通或以電子錢包當作利是。即使成年人眼中，這與直接給紅包沒有甚麼大分別，但對小朋友而言，卻大大影響到他們對金錢的認知與實質體驗。 年幼孩子對抽象思維的認知有限，需要靠其他方面的感官觸覺，包括依賴實體的產物才會感到分別及記憶。所以如果家長以電子方式將100元或1,000元給小朋友，他們的感覺不會有太大差異；若將100元或1,000元的紙幣分別放入紅包中，讓他們拆封，孩子便真確知道父母給他們多少利是錢，以及了解不同類型的紙幣各有甚麼用途，並感受到金錢的意義及作用。