農曆新年2023│新年全港商場打卡位及活動合集(持續更新)

今年農曆年來得特別早，過了元旦後，各大商場便要立即拆卸聖誕裝飾，同時換上盛大的新春主題佈置，迎接兔年。今次為大家整合2023商場新春打卡位，包括今年的主角萌兔及港人至愛的日本為佈置主題，周末假日一家大小唔怕無地去！

形象百變的萌兔在2023農曆新年走進新城市廣場及HomeSquare，帶領大家同遊日、韓、台三地花海，猶如置身在花花世界，共度超浪漫的夢幻新春！

新城市廣場將港人至愛的三個人氣旅遊熱點──首爾、京都及台北的花海搬到商場，當中有4米高的萌兔陪伴大家賞花最為吸睛；情侶們又可遊走粉黛波波草田、繡球花園及櫻花樹，毋須長途拔涉亦可打卡放閃。此外，HomeSquare亦有「千葉縣油菜花田」，在一片悠悠花田及日式鐵道上享受悠閒時刻！

為方便大家辦年貨，廣場與Home Square聯手打造三種主題新春市集，包括「錦上添花市集」、「GARFIELD新春市集」及周末限定的「品味市集」，十多間人氣商店參與，同時帶來各式各樣具特色兔年精品、品味手作小物、年花及生活家品等應有盡有，為家居注入喜氣洋洋之餘，亦可選擇合適的年貨送給至親，共度豐盛的一年！