農曆新年2023│新年全港商場打卡位及活動合集(持續更新)

今年農曆年來得特別早，過了元旦後，各大商場便要立即拆卸聖誕裝飾，同時換上盛大的新春主題佈置，迎接兔年。今次為大家整合2023商場新春打卡位，包括今年的主角萌兔及港人至愛的日本為佈置主題，周末假日一家大小唔怕無地去！
新城市廣場可愛萌兔遊走日韓台花海
形象百變的萌兔在2023農曆新年走進新城市廣場及HomeSquare，帶領大家同遊日、韓、台三地花海，猶如置身在花花世界，共度超浪漫的夢幻新春！
新城市廣場將港人至愛的三個人氣旅遊熱點──首爾、京都及台北的花海搬到商場，當中有4米高的萌兔陪伴大家賞花最為吸睛；情侶們又可遊走粉黛波波草田、繡球花園及櫻花樹，毋須長途拔涉亦可打卡放閃。此外，HomeSquare亦有「千葉縣油菜花田」，在一片悠悠花田及日式鐵道上享受悠閒時刻！
為方便大家辦年貨，廣場與Home Square聯手打造三種主題新春市集，包括「錦上添花市集」、「GARFIELD新春市集」及周末限定的「品味市集」，十多間人氣商店參與，同時帶來各式各樣具特色兔年精品、品味手作小物、年花及生活家品等應有盡有，為家居注入喜氣洋洋之餘，亦可選擇合適的年貨送給至親，共度豐盛的一年！
活動詳情
萌兔遊花海
日期：即日起至2月14日
時間：中午12時至下午10時
地點：新城市廣場一期3樓拱形玻璃天幕廣場、戶外平台及三期3樓
千葉縣油菜花田
日期：即日起至2月5日
時間：上午11時至下午10時
地點：HomeSquare L1 中庭
GARFIELD新春市集
日期：即日起至2月5日
時間：上午11時至下午9時
地點：新城市廣場一期1樓東翼(近Pizza Express)
錦上添花市集
日期：即日起至1月21日
時間：上午11時至下午7時
地點：HomeSquare L1 中庭
品味市集
日期：1月14, 15, 21日
時間：上午11時至下午7時
地點：HomeSquare L2及L3
新城市廣場
查詢：2684 9175
網址：www.newtownplaza.com.hk
HomeSquare
查詢：2634 0666
網址：https://www.homesquare.com.hk/