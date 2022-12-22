農曆新年2023｜新春賀年禮盒合集+早鳥優惠 曲奇/蝴蝶酥/Sanrio角色 拜年必備！ 【持續更新】

拜年是農曆新年指定動作，當然要買禮盒贈送予一眾親朋好友！以下為大家總結多間連鎖餅店及酒店的賀年禮盒，有齊曲奇、蝴蝶酥、茶葉等，更有早鳥優惠，早買早享受！

賀年禮盒 2023 ｜東海堂 東海堂再次聯乘日本京都文青品牌SOU‧SOU推出限量的賀年禮盒，禮盒分上下兩層,以桃紅和粉紅色做主調。裡面有北海道3.6牛乳輕食蛋白卷、曲奇、甜心酥等共24件產品，每個禮盒內更附送1套SOU‧SOU別注印花圖案利是封。禮券現已於全線東海堂分店及網店同步發售，輸入優惠碼[2022CNYM]，即享有限定會員價$176/盒。由即日起至2023年1月16日，以滙豐信用卡付款即享7折優惠。 滙豐信用卡 7折日期：2022年12月7日至2023年1月16日 *滙豐信用卡7折優惠只適用於指定產品，及需以滙豐信用卡簽賬；於網店購買同指定產品可享同樣優惠 特價優惠日期：2022年12月7日至2023年1月22日 零售價 特價 滙豐信用卡7折價 會員價 東海堂花見禮盒 $259/盒 $207/盒 $181.3/盒 $176/盒

賀年禮盒 2023 ｜美心 今年美心與Sanrio聯乘，推出Melody & Kuromi及Hello Kitty禮罐。My Melody & Kuromi禮罐以雙面設計，罐內有12件朱古力曲奇。隨罐附送精美My Melody & Kuromi造型小紙袋。而Hello Kitty禮罐內含可愛別緻的一口原味杏仁酥；禮罐還可作為收納箱， 3層分隔設計便於分類擺放不同飾物，一物兩用。隨罐附送精美Hello Kitty造型小纸袋，非常值得珍藏。另有鳳梨酥、杏仁條、曲奇等禮盒供選擇。 零售價 特價 Melody & Kuromi + Hello Kitty三層禮罐套裝X3套 $768 $534 美心佳品 - 鋪鋪發及招招財酥餅禮盒3套 $720 $552 蜂蜜味土鳳梨酥2盒及杏仁條榛子條禮盒、甜心美意、什錦果仁曲奇各1盒 $854 $648

賀年禮盒 2023 ｜如心酒店 如心酒店旗下人氣甜點品牌Nina Patisserie，於今個兔年推出3款新春限定甜點：大吉大利（柚子慕絲蛋糕）、椰香蜜柑士多啤梨慕絲蛋糕及全新日本蜜柑戚風蛋糕。特別推介有雪白輕柔的蜜柑戚風蛋糕，以皮薄多汁而聞名的日本長崎蜜柑作食材，做出口感綿滑，味道清甜微酸。 另有「普天同慶」禮物籃、「富貴吉祥」禮物籃及「金玉滿堂」禮物籃，有齊Nina Patisserie的招牌如心蝴蝶酥及頂級法國香檳，亦有各款賀年糕點及消滯解膩的茶葉禮盒。 零售價 大吉大利（柚子慕絲蛋糕） $58｜6厘米 $398｜1磅 椰香蜜柑士多啤梨慕絲蛋糕 $55｜件 $368｜14厘米 $688｜18厘米 日本蜜柑戚風蛋糕 $55｜件 $368｜14厘米 $688｜18厘米 「普天同慶」禮物籃 $988 「富貴吉祥」禮物籃 $1,888 「金玉滿堂」禮物籃 $2,688

賀年禮盒 2023 ｜半島酒店 半島酒店推出玉兔迎春系列，以代表豐盛的錢幣為設計靈感，特別推出玉兔迎春賀年禮盒與您一起度新歲，盒內十個小盒子載有各色半島應節必備佳品。半島小熊亦已換上大紅賀年新裝，頭戴玉兔帽，足下一雙玉兔鞋，喜氣洋洋好意頭。另有2款新春禮物籃，滿載各式賀年糕點、美食、名茶及佳釀。 零售價 玉兔迎春賀年禮盒 998港元 新春烘焙禮盒 428港元 新春全盒 618港元 喜氣洋洋朱古力片禮盒 - 36片 488港元 豐盛新春禮物籃 2,688港元 豐裕新春禮物籃 3,988港元 玉兔熊 580港元 牛油蛋卷(新春系列) - 8 件 238港元