農曆新年2023｜新春賀年禮盒合集+早鳥優惠 曲奇/蝴蝶酥/Sanrio角色 拜年必備！ 【持續更新】

拜年是農曆新年指定動作，當然要買禮盒贈送予一眾親朋好友！以下為大家總結多間連鎖餅店及酒店的賀年禮盒，有齊曲奇、蝴蝶酥、茶葉等，更有早鳥優惠，早買早享受！
賀年禮盒2023｜東海堂
東海堂再次聯乘日本京都文青品牌SOU‧SOU推出限量的賀年禮盒，禮盒分上下兩層,以桃紅和粉紅色做主調。裡面有北海道3.6牛乳輕食蛋白卷、曲奇、甜心酥等共24件產品，每個禮盒內更附送1套SOU‧SOU別注印花圖案利是封。禮券現已於全線東海堂分店及網店同步發售，輸入優惠碼[2022CNYM]，即享有限定會員價$176/盒。由即日起至2023年1月16日，以滙豐信用卡付款即享7折優惠。
滙豐信用卡 7折日期：2022年12月7日至2023年1月16日
*滙豐信用卡7折優惠只適用於指定產品，及需以滙豐信用卡簽賬；於網店購買同指定產品可享同樣優惠
特價優惠日期：2022年12月7日至2023年1月22日
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零售價
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特價
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滙豐信用卡7折價
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會員價
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東海堂花見禮盒
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$259/盒
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$207/盒
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$181.3/盒
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$176/盒
賀年禮盒2023｜美心
今年美心與Sanrio聯乘，推出Melody & Kuromi及Hello Kitty禮罐。My Melody & Kuromi禮罐以雙面設計，罐內有12件朱古力曲奇。隨罐附送精美My Melody & Kuromi造型小紙袋。而Hello Kitty禮罐內含可愛別緻的一口原味杏仁酥；禮罐還可作為收納箱， 3層分隔設計便於分類擺放不同飾物，一物兩用。隨罐附送精美Hello Kitty造型小纸袋，非常值得珍藏。另有鳳梨酥、杏仁條、曲奇等禮盒供選擇。
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零售價
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特價
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Melody & Kuromi + Hello Kitty三層禮罐套裝X3套
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$768
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$534
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美心佳品 - 鋪鋪發及招招財酥餅禮盒3套
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$720
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$552
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蜂蜜味土鳳梨酥2盒及杏仁條榛子條禮盒、甜心美意、什錦果仁曲奇各1盒
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$854
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$648
賀年禮盒2023｜如心酒店
如心酒店旗下人氣甜點品牌Nina Patisserie，於今個兔年推出3款新春限定甜點：大吉大利（柚子慕絲蛋糕）、椰香蜜柑士多啤梨慕絲蛋糕及全新日本蜜柑戚風蛋糕。特別推介有雪白輕柔的蜜柑戚風蛋糕，以皮薄多汁而聞名的日本長崎蜜柑作食材，做出口感綿滑，味道清甜微酸。
另有「普天同慶」禮物籃、「富貴吉祥」禮物籃及「金玉滿堂」禮物籃，有齊Nina Patisserie的招牌如心蝴蝶酥及頂級法國香檳，亦有各款賀年糕點及消滯解膩的茶葉禮盒。
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零售價
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大吉大利（柚子慕絲蛋糕）
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$58｜6厘米
$398｜1磅
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椰香蜜柑士多啤梨慕絲蛋糕
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$55｜件
$368｜14厘米
$688｜18厘米
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日本蜜柑戚風蛋糕
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$55｜件
$368｜14厘米
$688｜18厘米
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「普天同慶」禮物籃
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$988
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「富貴吉祥」禮物籃
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$1,888
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「金玉滿堂」禮物籃
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$2,688
賀年禮盒2023｜半島酒店
半島酒店推出玉兔迎春系列，以代表豐盛的錢幣為設計靈感，特別推出玉兔迎春賀年禮盒與您一起度新歲，盒內十個小盒子載有各色半島應節必備佳品。半島小熊亦已換上大紅賀年新裝，頭戴玉兔帽，足下一雙玉兔鞋，喜氣洋洋好意頭。另有2款新春禮物籃，滿載各式賀年糕點、美食、名茶及佳釀。
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零售價
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玉兔迎春賀年禮盒
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998港元
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新春烘焙禮盒
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428港元
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新春全盒
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618港元
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喜氣洋洋朱古力片禮盒 - 36片
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488港元
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豐盛新春禮物籃
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2,688港元
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豐裕新春禮物籃
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3,988港元
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玉兔熊
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580港元
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牛油蛋卷(新春系列) - 8 件
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238港元
賀年禮盒2023｜青鳥旅行
來自台灣的人氣蛋捲伴手禮品牌—青鳥旅行，特意推出「𥌓光序曲」農曆新年禮盒。齊集青鳥旅行的經典口味及真巧口味，經典口味包括原味肉鬆、海苔肉鬆口味、花生粒粒及芝麻沙沙口味。
而真巧口味則有配以比利時85%黑朱古力內餡的醇黑真巧、抺茶真巧口味、TWININGS皇家伯爵茶的伯爵真巧以及台灣鐵觀音鐵觀音真巧口味。
香港門市更推出早鳥優惠，由即日起至2023年1月2日，凡購買相關禮盒即可享港幣20元折扣，而購物滿港幣288元的顧客更可獲贈限量版利是封，盡享優惠入手限量禮盒。
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口味
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價錢
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曙光序曲－綜合灌餡蛋捲禮盒
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原味肉鬆、醇黑真巧、海苔肉鬆、鐵觀音真巧、芝麻沙沙、伯爵真巧、花生粒粒、抹茶真巧（每款各3件）
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港幣348元
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曙光序曲－綜合真巧蛋捲禮盒
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醇黑真巧、鐵觀音真巧、伯爵真巧、抹茶真巧（每款各4件）
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港幣248元
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曙光序曲－綜合經典蛋捲禮盒
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原味肉鬆、海苔肉鬆、芝麻沙沙、花生粒粒（每款各4件）
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港幣218元
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曙光序曲－綜合真巧蛋捲禮盒
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醇黑真巧、鐵觀音真巧、伯爵真巧、抹茶真巧（每款各3件）
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港幣188元
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曙光序曲－綜合經典蛋捲禮盒
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原味肉鬆、海苔肉鬆、芝麻沙沙、花生粒粒（每款各3件）
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港幣168元
青鳥旅行 K11期間限定店
日期：即日起至2023年 2月3日
營業時間：中午12時至晚上9時
地址：K11 Art Mall B1/F Kiosk 56
青鳥旅行期間限定店
日期：即日起至2023年 2月6日
營業時間：中午12時至晚上8時30分
地址：屯門市廣場1期UG/F Kiosk 15