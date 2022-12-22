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2022-12-22 15:30:00

農曆新年2023｜新春賀年禮盒合集+早鳥優惠 曲奇/蝴蝶酥/Sanrio角色 拜年必備！ 【持續更新】

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農曆新年2023｜新春賀年禮盒合集+早鳥優惠 曲奇/蝴蝶酥/Sanrio角色 拜年必備！ 【持續更新】

農曆新年2023｜新春賀年禮盒合集+早鳥優惠 曲奇/蝴蝶酥/Sanrio角色 拜年必備！ 【持續更新】

拜年是農曆新年指定動作，當然要買禮盒贈送予一眾親朋好友！以下為大家總結多間連鎖餅店及酒店的賀年禮盒，有齊曲奇、蝴蝶酥、茶葉等，更有早鳥優惠，早買早享受！

 

賀年禮盒2023｜東海堂

東海堂再次聯乘日本京都文青品牌SOUSOU推出限量的賀年禮盒，禮盒分上下兩層,以桃紅和粉紅色做主調。裡面有北海道3.6牛乳輕食蛋白卷、曲奇、甜心酥等共24件產品，每個禮盒內更附送1SOUSOU別注印花圖案利是封。禮券現已於全線東海堂分店及網店同步發售，輸入優惠碼[2022CNYM]，即享有限定會員價$176/盒。由即日起至2023116日，以滙豐信用卡付款即享7折優惠。

滙豐信用卡 7折日期：2022127日至2023116

*滙豐信用卡7折優惠只適用於指定產品，及需以滙豐信用卡簽賬；於網店購買同指定產品可享同樣優惠

特價優惠日期：2022127日至2023122

 

零售價

特價

滙豐信用卡7折價

會員價

東海堂花見禮盒

$259/

$207/

$181.3/

$176/
東海堂SOU‧SOU花見禮盒 東海堂SOU‧SOU花見禮盒 東海堂SOU‧SOU花見禮盒 每個禮盒內更附送1套SOU‧SOU別注印花圖案利是封。

賀年禮盒2023｜美心

今年美心與Sanrio聯乘，推出Melody & KuromiHello Kitty禮罐。My Melody & Kuromi禮罐以雙面設計，罐內有12朱古力曲奇。隨罐附送精美My Melody & Kuromi造型小紙袋。而Hello Kitty禮罐內含可愛別緻的一口原味杏仁酥；禮罐還可作為收納箱， 3層分隔設計便於分類擺放不同飾物，一物兩用。隨罐附送精美Hello Kitty造型小纸袋，非常值得珍藏。另有鳳梨酥、杏仁條、曲奇等禮盒供選擇。

 

零售價

特價

Melody & Kuromi + Hello Kitty三層禮罐套裝X3

$768

$534

美心佳品 - 鋪鋪發及招招財酥餅禮盒3

$720

$552

蜂蜜味土鳳梨酥2盒及杏仁條榛子條禮盒、甜心美意、什錦果仁曲奇各1

$854

$648
Melody & Kuromi + Hello Kitty三層禮罐套裝X3套 蜂蜜味土鳳梨酥2盒及杏仁條榛子條禮盒、甜心美意、什錦果仁曲奇各1盒 美心佳品 - 鋪鋪發及招招財酥餅禮盒3套

賀年禮盒2023｜如心酒店

如心酒店旗下人氣甜點品牌Nina Patisserie，於今個兔年推出3款新春限定甜點：大吉大利（柚子慕絲蛋糕）、椰香蜜柑士多啤梨慕絲蛋糕及全新日本蜜柑戚風蛋糕。特別推介有雪白輕柔的蜜柑戚風蛋糕，以皮薄多汁而聞名的日本長崎蜜柑作食材，做出口感綿滑，味道清甜微酸。

另有「普天同慶」禮物籃、「富貴吉祥」禮物籃及「金玉滿堂」禮物籃，有齊Nina Patisserie的招牌如心蝴蝶酥及頂級法國香檳，亦有各款賀年糕點及消滯解膩的茶葉禮盒。

 

零售價

大吉大利（柚子慕絲蛋糕）

$586厘米

$3981

椰香蜜柑士多啤梨慕絲蛋糕

$55｜件

$36814厘米

$68818厘米

日本蜜柑戚風蛋糕

$55｜件

$36814厘米

$68818厘米

「普天同慶」禮物籃

$988

「富貴吉祥」禮物籃

$1,888

「金玉滿堂」禮物籃

$2,688
Nina Patisserie於今個兔年推出3款新春限定甜點。 另有「普天同慶」禮物籃、「富貴吉祥」禮物籃及「金玉滿堂」禮物籃。

賀年禮盒2023｜半島酒店

半島酒店推出玉兔迎春系列，以代表豐盛的錢幣為設計靈感，特別推出玉兔迎春賀年禮盒與您一起度新歲，盒內十個小盒子載有各色半島應節必備佳品。半島小熊亦已換上大紅賀年新裝，頭戴玉兔帽，足下一雙玉兔鞋，喜氣洋洋好意頭。另有2款新春禮物籃，滿載各式賀年糕點、美食、名茶及佳釀。

 

零售價

玉兔迎春賀年禮盒

998港元

新春烘焙禮盒

428港元

新春全盒

618港元

喜氣洋洋朱古力片禮盒 - 36片

488港元

豐盛新春禮物籃

2,688港元

豐裕新春禮物籃

3,988港元

玉兔熊

580港元

牛油蛋卷(新春系列) - 8

238港元
半島酒店推出玉兔迎春系列。 半島酒店推出玉兔迎春系列。 半島酒店推出玉兔迎春系列。 另有2款新春禮物籃。 半島玉兔熊

賀年禮盒2023｜青鳥旅行

來自台灣的人氣蛋捲伴手禮品牌—青鳥旅行，特意推出「𥌓光序曲」農曆新年禮盒。齊集青鳥旅行的經典口味及真巧口味，經典口味包括原味肉鬆、海苔肉鬆口味、花生粒粒及芝麻沙沙口味。

而真巧口味則有配以比利時85%黑朱古力內餡的醇黑真巧、抺茶真巧口味、TWININGS皇家伯爵茶的伯爵真巧以及台灣鐵觀音鐵觀音真巧口味。

香港門市更推出早鳥優惠，由即日起至202312日，凡購買相關禮盒即可享港幣20元折扣，而購物滿港幣288元的顧客更可獲贈限量版利是封，盡享優惠入手限量禮盒。

 

口味

價錢

曙光序曲－綜合灌餡蛋捲禮盒

原味肉鬆、醇黑真巧、海苔肉鬆、鐵觀音真巧、芝麻沙沙、伯爵真巧、花生粒粒、抹茶真巧（每款各3件）

港幣348

曙光序曲－綜合真巧蛋捲禮盒

醇黑真巧、鐵觀音真巧、伯爵真巧、抹茶真巧（每款各4件）

港幣248

曙光序曲－綜合經典蛋捲禮盒

原味肉鬆、海苔肉鬆、芝麻沙沙、花生粒粒（每款各4件）

港幣218

曙光序曲－綜合真巧蛋捲禮盒

醇黑真巧、鐵觀音真巧、伯爵真巧、抹茶真巧（每款各3件）

港幣188

曙光序曲－綜合經典蛋捲禮盒

原味肉鬆、海苔肉鬆、芝麻沙沙、花生粒粒（每款各3件）

港幣168

青鳥旅行 K11期間限定店

日期：即日起至2023 23

營業時間：中午12時至晚上9

地址：K11 Art Mall B1/F Kiosk 56

青鳥旅行期間限定店

日期：即日起至2023 26

營業時間：中午12時至晚上830

地址：屯門市廣場1UG/F Kiosk 15

青鳥旅行特意推出「𥌓光序曲」農曆新年禮盒。 青鳥旅行特意推出「𥌓光序曲」農曆新年禮盒。 曙光序曲－綜合真巧蛋捲禮盒 12入 曙光序曲－綜合真巧蛋捲禮盒 16入 曙光序曲－綜合真巧蛋捲禮盒 24入
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