農曆新年2023｜氣炸鍋/蒸鍋/萬用鍋推介 減油減脂 保留食物營養 團年飯開年飯必備

農曆新年將至，團年飯、開年飯、拜年等賀年活動一個接一個。今年農曆新年比往年更早到，想時間更「見使」，不妨靠功能齊全而效能強勁的家居電器幫手。Philips有多款煮食鍋，包括兼具壓力鍋及煮、烤焗功能的All-in-One智能萬用鍋；想在拜年期間，為親友提供各式炸物及糕點，可利用健康空氣炸鍋及Air Steam Cooker空氣蒸鍋，令大家都食得健康。

製作健康美食 減油減脂過肥年

每逢農曆新年，不少家庭都會準備一大堆的油角、煎堆、笑口棗等油炸食物過年，但滿足口福之餘，同時亦要為家人健康著想。不想身體攝取過量油脂，可以用空氣炸鍋取代傳統油炸方法。Premium XXL健康空氣炸鍋能大幅減少食物油脂，更不會減低食物的香脆口感。而想輕鬆製作省時又美味的團年飯及開年飯，可考慮保留高達90%食物營養的Air Steam Cooker空氣蒸鍋、兼具壓力鍋及蒸煮、烤焗功能的All-in-One智能萬用鍋，以及提供5種米飯質地設定的口感智選IH電飯煲幫手，滿足口慾又能食得健康。