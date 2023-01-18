農曆新年2023｜氣炸鍋/蒸鍋/萬用鍋推介 減油減脂 保留食物營養 團年飯開年飯必備

農曆新年將至，團年飯、開年飯、拜年等賀年活動一個接一個。今年農曆新年比往年更早到，想時間更「見使」，不妨靠功能齊全而效能強勁的家居電器幫手。Philips有多款煮食鍋，包括兼具壓力鍋及煮、烤焗功能的All-in-One智能萬用鍋；想在拜年期間，為親友提供各式炸物及糕點，可利用健康空氣炸鍋及Air Steam Cooker空氣蒸鍋，令大家都食得健康。
製作健康美食 減油減脂過肥年
每逢農曆新年，不少家庭都會準備一大堆的油角、煎堆、笑口棗等油炸食物過年，但滿足口福之餘，同時亦要為家人健康著想。不想身體攝取過量油脂，可以用空氣炸鍋取代傳統油炸方法。Premium XXL健康空氣炸鍋能大幅減少食物油脂，更不會減低食物的香脆口感。而想輕鬆製作省時又美味的團年飯及開年飯，可考慮保留高達90%食物營養的Air Steam Cooker空氣蒸鍋、兼具壓力鍋及蒸煮、烤焗功能的All-in-One智能萬用鍋，以及提供5種米飯質地設定的口感智選IH電飯煲幫手，滿足口慾又能食得健康。
Philips Premium XXL 健康空氣炸鍋 (HD9870/20) $2,998
特大容量，可放入全雞或1.4公斤的薯條，一次過炮製多人份量，方便家庭聚餐。健康空氣炸鍋用熱空氣取代食油來煎炸美食，只需少量油或無需用油即可完成，減少脂肪含量。內置高速空氣循環和海星形旋風內鍋，可均勻烹調食物。更比迷你焗爐速度快兩倍，烹調效果更鬆脆，無需預熱等待。具有智能感應技術，只需兩個簡單的步驟即可自動調節時間和溫度。設有QuickClean快速清洗炸籃，並具有可拆式不黏底網底，清洗輕鬆又快捷。
Philips Air Steam Cooker空氣蒸鍋 (NX0960/98) $5,698
內置8種烹調模式：空氣蒸煮、蒸、慢煮、真空低溫慢煮、烤、焗、翻熱和解凍，輕鬆製作不同佳餚。同時內置NutriFlavor營養鎖鮮技術，包括保留蔬菜的維他命C，以及保持魚類和海鮮鮮美多汁，並保留多omega-3、omega -6及鐵質。烹飪速度快達30%，並最多可節省70%的電力。3種自動清潔程序：EasyClean（以熱蒸氣融化食物殘渣）、沖洗及除垢，清洗時更方便。
Philips All-in-One智能萬用鍋 (HD2151/80) $1,998
快速壓力釋放技術只需7分鐘即可完成自動降壓，相比煮食爐具快50%，輕鬆完成費時的賀年菜。內置35款多功能烹調模式，包括低溫慢煮、高溫慢煮、蒸/煮、米飯、湯、粥、豆類、炆、烤焗等，並設有「濃厚醬汁」功能，高功率的煮滾功能讓燜冬菇鮑魚時的醬汁更濃厚。精準的壓力和温度控制，亦能將肉類的鮮嫩度及肉汁含量提升。內置24小時預設定時功能和12小時自動保溫功能，讓美食保持最佳溫熱狀態。萬用鍋正進行農曆新年優惠，凡購買即送水壺。
Philips 5000系列口感智選IH電飯煲 (HD4539/62) $998
電飯煲設有Taste Select技術管理和優化烹調曲線和加熱系統，確保不同米種都得到最佳溫度和烹調時間，米飯口感均一。備有18種預設程式，烹煮煲仔飯、小菜、蒸雞、糖水等都無問題。同時提供5種米飯質地設定，由鬆軟的壽司米飯到焦脆的煲仔飯都可煮出。其米飯口感設定，更可以設置4種不同軟硬度的白米飯和糙飯。8層添加麥飯石塗層內鍋，具有高達6倍以上防刮性能，而其無毒成分確保家人食得健康。