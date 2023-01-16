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2023-01-16 17:29:08

農曆新年2023｜海洋公園推新年活動 6大打卡位+Baby Shark劇場+套票優惠

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農曆新年2023｜海洋公園推新年活動 6大打卡位+Baby Shark劇場+套票優惠

農曆新年2023｜海洋公園推新年活動 6大打卡位+Baby Shark劇場+套票優惠

事隔多年，海洋公園再次舉辦新年活動。由119日至25日，準備了一系列兔年活動，其中包括多個打卡位，更有新春市場及Baby Shark派對劇場，有Pink FongBaby Shark現身，絕對是親子遊必去！

6大打卡位搶先看 必玩彈彈床+3米滑雪梯

為慶祝農曆新年，公園一共設多個新春打卡位：「福滿萌兔村」可以與兔仔村長打卡，裡面有燈籠、巨型熊啤啤等，更有巨型扭蛋機，扭蛋裡面有糖果。「免兔運牌坊陣」可與穿上新年服飾的巨型白兔及四周的特大麻將合照；再到「兔迎新歲市集」辦年貨，必買手作針織頭飾及手作波板糖。亦可以到「福兔鳴鼓陣」齊齊擊鼓互動，敲響新春好意頭。

除此之外，記得要到訪大受歡迎景點「滙豐信用卡呈獻瑞雪迎新年」，一同開心玩雪，挑戰三米高真雪滑梯，一家大小還可以在白色雪景拍攝家庭合照。小朋友更可以化身成萌免，跳入「蹦蹦彈跳屋」盡情玩樂放電，精靈迎接新一年。

蹦蹦彈跳屋 福滿萌兔村 福滿萌兔村裡面有燈籠、巨型熊啤啤等打卡位 福滿萌兔村裡面有燈籠、巨型熊啤啤等打卡位 更有巨型扭蛋機 福滿萌兔村裡面有燈籠、巨型熊啤啤等打卡位 必去受歡迎景點「滙豐信用卡呈獻瑞雪迎新年」 必去受歡迎景點「滙豐信用卡呈獻瑞雪迎新年」 「兔躍開運牌坊陣」 「兔迎新歲市集」辦年貨 「兔迎新歲市集」辦年貨 「兔迎新歲市集」辦年貨

財神爺會隨時現身海濱樂園廣場，祝大家新一年「福到鴻運來」，威威與好友亦會登上舞台，於「嘻哈賀歲大匯演」為大家送上歡樂表演。慶祝新年當然少不了醒獅，公園將會加入新元素，把傳統舞獅與街舞結合，創作出充滿型格的「舞出新意獅」。

財神爺會隨時現身海濱樂園廣場 (蘇文傑攝)

財神爺會隨時現身海濱樂園廣場 (蘇文傑攝)

Baby Shark+Pink Fong現身威威劇場

海洋公園亦與Baby Shark聯乘，推出一系列活動，其中Baby SharkPinkFong將在威威劇場現身，舉行「Baby Shark 派對」及一起跳舞，讓小朋友了解保護海洋及廢物回收的重要性的重要性。活動由119日至25日舉行，門票將在上午10時半在「威威村莊大本營」免費派發，每日分4節舉行。費用全免，名額有限，先到先得。

Baby Shark的保育教育之旅更會伸延到園外，加入全新推出之南區海上觀光項目「小探險家—鯊海樂游」，進行海洋生物寫生之旅，學習如何珍惜海洋資源。活動由119日至25日舉行，費用為$190，可於Klook報名。

Baby Shark及PinkFong將在威威劇場現身。(劉韻瑩攝) Baby Shark及PinkFong將在威威劇場現身。(劉韻瑩攝) Baby Shark及PinkFong將在威威劇場現身。(劉韻瑩攝) Baby Shark及PinkFong將在威威劇場現身。(劉韻瑩攝)

新年套票優惠 $498無限次入園

由即日起至2023228日，香港滙豐信用卡持有人可享獨家優惠，並獲贈價值$30之園內購物電子現金禮券及園內消費優惠。想無限次入園暢玩，只需一張「無限 FUN入場證」便可於購買日起至2023331日盡情玩樂。成人售$498、學生售$420、小童售$348，而全日優惠套票售價則分別為成人$360及小童$216

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