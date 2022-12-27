農曆新年2023｜率先睇2023兔年限定美妝 開運必入 為肌膚注入好氣色 (持續更新)

農曆新年2023｜率先睇2023兔年限定美妝 開運必入 為肌膚注入好氣色

聖誕節剛剛過去，農曆新年的兔子就緊隨其後登場了！今年不少化妝及護膚品牌都應景推出新年特別版包裝，除了可愛的兔子圖案，當然也不少了寓意幸運及喜氣的紅色配色，好意頭又華麗，早點買下它們，不單為肌膚增添新年好氣息，更一併把好運氣帶回家！ 2023 新年兔年限定美妝｜ Charlotte Tilbury 幸運星願限定系列 Charlotte Tilbury推出限量的幸運星願限定系列，以象徵毅力和希望的蠟梅花圖案包裝登場。這款唇膏更是特別為兔年全新調配，橘紅色澤帶有個性高雅的茶棕色，為每一種膚色增添活力。屢獲殊榮的摩登霧感唇膏具有保濕啞緻配方，蘊含抗氧化紅木和蘭花精華萃取，有效在冬日保持雙唇柔軟滋潤。

2023新年兔年限定美妝｜Charlotte Tilbury幸運星願限定系列

2023 新年兔年限定美妝｜ Charlotte Tilbury 新春限定摩登霧感唇膏 #Blossom Red 色調 $310 Charlotte Tilbury推出限量的幸運星願限定系列，以象徵毅力和希望的蠟梅花圖案包裝登場。這款唇膏更是特別為兔年全新調配，橘紅色澤帶有個性高雅的茶棕色，為每一種膚色增添活力。屢獲殊榮的摩登霧感唇膏具有保濕啞緻配方，蘊含抗氧化紅木和蘭花精華萃取，有效在冬日保持雙唇柔軟滋潤。

2023 新年兔年限定美妝｜ Charlotte Tilbury Magic Cream 新春限定魔法面霜 $790 豐盈柔潤、具即時功效的神奇面霜，為肌膚保濕注水，帶來紅地毯明星般的奇效光澤，仿如冬日裡青春和光彩的神奇露珠。為慶祝充滿魔法的新一年，這款面霜將以高雅蠟梅花圖案包裝呈現，用來送禮都非常得體，它更具有填充裝，讓用家可以永續享用這賞心悅目的包裝。

2023新年兔年限定美妝｜Charlotte Tilbury Magic Cream 新春限定魔法面霜 $790

2023 新年兔年限定美妝｜ Charlotte Tilbury 新春限定輕盈無瑕蜜粉 $400 王牌的輕盈無瑕蜜粉，光滑保濕的配方如絲綢般細緻，不會出現卡粉、斑駁或乾燥膚況，能提亮膚色、有效撫平肌膚、遮蓋細小瑕疵、定妝、柔化細紋毛孔。加上高雅蠟梅花圖案包裝設計，絕對是內外兼備。

2023新年兔年限定美妝｜Charlotte Tilbury 新春限定定妝噴霧 $290 2023 新年兔年限定美妝｜ Charlotte Tilbury 新春限定定妝噴霧 $290 清爽透薄效定妝噴霧，為完妝後的妝容打造一層無形屏障，令妝容一整天都完美無瑕，做到不溶妝、不褪色，肌膚保持平滑亮麗。配以限量蠟梅花圖案瓶蓋，有如藝術品般精美。

2023 新年兔年限定美妝｜ Rituals x Miffy 限量禮品套裝 $695 Rituals與Miffy兩個標誌性荷蘭品牌，合作推出限量禮品套裝，包括農曆新年主題的Miffy鍍金陶瓷燭杯、一套6個Sweet Jasmine迷你香氛蠟燭，以及隨套裝免費贈送的Miffy旋轉燭台。新鮮柑橘和雜莓譜寫出果香甜美的香氛前調，隨後散發出牡丹和鈴蘭等的淡雅花香，最後以檀香木延續優雅暖意，喚醒平靜放鬆的旅程。限量禮品套裝現於門市發售，並於2023年1月在Rituals網上商店RITUALS.com開售。

2023 新年兔年限定美妝｜ fresh 紅茶酵素抗氧精華水 ($920/250ml) 及 紅茶晚間緊緻面膜 ($820/100ml) 新春限量版包括 fresh 的兩款熱賣產品：紅茶酵素抗氧精華水及紅茶晚間緊緻面膜。限量版產品以多種高效成分滋養肌膚：紅茶酵素提供高效抗氧化保護；紅茶複合物有助改善彈性；柑橘果皮萃取有助均勻膚色；夜美人萃取有助舒緩肌膚，回復平衡。兩款備受喜愛的產品結合使用，讓肌膚看起來煥然一新、明亮緊緻。

2023新年兔年限定美妝｜fresh 紅茶酵素抗氧精華水($920/250ml) 及 紅茶晚間緊緻面膜($820/100ml)

為慶祝兔年，fresh與剪紙藝術家邱珈合作，將這起源於中國6世紀、具象徵意義的傳統民間藝術融入包裝設計中，寓意繁榮和美好的未來，祝福好運常來。剪紙大師的工藝突出了fresh煥活肌膚的成分，同時以充滿藝術氣息的手法喜迎兔年。此外，fresh設計兔年利是封，由2023年1月1日至1月31日，任何購物即可獲fresh兔年利是封一包，祝大家於新一年「兔」氣揚「美」。(2023年1月1日於全線fresh 專門店、專櫃及官網有售。)

2023 新年兔年限定美妝｜ NARS 新年限量版原生光蜜粉餅組合 $420 王牌粉餅的半透明配方，塑造透亮、輕盈和持久妝效。粉末中的聚光複合物，於肌膚完美折射光線，有效柔化臉上細紋、毛孔和瑕疵，配上方便補妝的粉樸，於任何時間場合都能展現完美底妝。(2022年12月30日發售)

2023 新年兔年限定美妝｜ NARS 新年限量化妝掃組合 $800 組合包含4款化妝掃，喜慶紅色手柄與充滿藝術感的收納套設計，配合得天衣無縫。每支化妝掃均揉合品牌創辦人兼創意總監François Nars標誌性的化妝技藝而訂製，並選用優質人造纖維材質，易於清潔和打理，即使敏感肌膚使用時亦會感到舒適，附送收納套易於收藏。(2022年12月30日發售)

2023新年兔年限定美妝｜NARS 新年限量化妝掃組合 $800

2023 新年兔年限定美妝｜ LAURA MERCIER 2023 新春節日彩妝系列 柔光透明蜜粉套裝 $380 LAURA MERCIER今年的新春節日彩妝系列，為兩款最具人氣的王牌產品換上寓意好運的亮紅新裝，並配上充滿現代感的星光雲海插畫。首推必搶剛榮獲美妝權威@cosme 2022年香港美妝大賞碎粉部門賞No.1的限量版柔光透明蜜粉，蜜粉粉質極致細滑，令底妝輕如無物，神隱瑕疵，簡易塑造長效持久的柔焦口罩妝。(2023年1月1日發售)

2023 新年兔年限定美妝｜ LAURA MERCIER 2023 新春節日彩妝系列 極致潤色胭脂 #Ginger $300 極致潤色胭脂國民初戀色#Ginger，一掃綻放顯白透嫩的珊瑚粉橙頰彩，胭脂更鑄刻上藝術兔子圖騰，締造暖甜柔美的兔年開運新妝，迎接新年好運來臨。(2023年1月1日發售)

2023新年兔年限定美妝｜LAURA MERCIER 2023新春節日彩妝系列 極致潤色胭脂 #Ginger $300

2023 新年兔年限定美妝｜ THREE 平衡潔膚蜜（兔年限定） $375/100g 限量版以紅色作為包裝主色，表現吉祥與祝賀，並由日本文化的「ORIGAMI/ 摺紙」取得靈感，融合2023年生肖「兔」作為主軸設計，帶來簡約具親和力的圖樣。 平衡潔膚蜜是日本BEST COSME美妝大賞-卸妝部門三冠王，以天然且多機能功效受到喜愛。100%天然由來通過歐盟有機認證，含3種天然清潔配方：以複方植物油溶解油份、天然白泥吸附浮出髒污、摩洛哥堅果殼天然去角質粒子細緻深層清潔，覆蓋於肌膚表面宛如溶出老廢物般打磨肌膚，搭配THREE獨創的複方精油香氣，卸妝同時解放身心肌。

2023 新年兔年限定美妝｜ THREE 平衡潔膚組（兔年限定） $465 除了THREE平衡潔膚蜜(100g)，限定組特別加入將於2023年改版的平衡潔膚油N體驗裝(28ml × 2)，給品牌的忠絲搶先試用，過年期間已可享受全新質地的卸妝體驗。

2023 新年兔年限定美妝｜ Chantecaille 兔年限定版 升級版鑽石精華液 + $3,480/50ml Chantecaille以寓意幸運及喜氣的大紅色調，為升級版鑽石精華液+換上兔年特別版設計，開展新年新氣象。升級版鑽石精華液+集質感輕盈及抗衰老成分於一身，以突破性科研技術於原有配方上注入嶄新強效成分，帶來即時及長效的護膚功效，全面賦活及明亮肌膚，重拾緊緻飽滿輪廓。換上全新包裝的升級版鑽石精華液+，容量更比普通版多20ml，CP值更高！(2023年1月3日發售)

2023新年兔年限定美妝｜Chantecaille 兔年限定版 升級版鑽石精華液+ $3,480/50ml

2023 新年兔年限定美妝｜ KANEBO 兔年限量版 盈潤絲滑洗面霜 $380/130g 曾獲得多項美容大賞、深受好評的盈潤絲滑洗面霜，由設計師Gwenael Nicolas創作限量版，描繪出歡騰躍動、喜慶生動的2023年生肖兔形象。金兔點綴於象徵新年的紅色之上，呈現喜氣洋洋的節日氣氛。濃厚質地的洗面霜，加水後能輕易揉出濃厚綿滑泡沫，溫和密貼肌膚；蘊含豐富保濕成分，潔面後都能感受到奢華的滋養感。(產品將於2023年1月6日起限量發售)

2023新年兔年限定美妝｜KANEBO 兔年限量版 盈潤絲滑洗面霜 $380/130g

2023 新年兔年限定美妝｜ Oribe Signature Set $880 包裝由屢獲殊榮的插畫師Spiros Halaris設計，以矚目色彩搭配和俏皮精緻的風格聞名。插畫展現象徵仁慈、優雅和美麗的兔子，寓意吉祥的紅色包裝，加以精緻的金色葉子和藤蔓點綴，營造出奢華的紡織感和時尚感。 Oribe Signature Shampoo是一款滋潤的日常洗髮水，定制配方有助於順服和保護髮絲。Signature Conditioner則是一款輕盈又具修復功效的日常護理，適用於所有髮質。 而屢獲殊榮的Gold Lust Nourishing Hair Oil可深層調理、加強和撫平髮絲，賦予光澤，在乾燥、受損和經過顏色處理的頭髮上創造奇蹟。