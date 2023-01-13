農曆新年2023｜迪士尼兔年4大慶祝活動率先睇 入場送StellaLou利是封+必買新春產品

還有一個星期就是農曆新年！今個新春，Duffy 的萌兔好友 StellaLou 連同一班迪士尼朋友，由即日起至2月12日與你「跳」進奇妙福氣當中。以下為大家整理迪士尼兔年4大慶祝活動，於年初一至初四期間入園，更可獲StellaLou利是一封！
年初一至四大派利是 同迪士尼角色合照
由1月13日至2月12日起，迪士尼舉辦「福兔臨門 奇妙年年」新春慶祝活動。農曆新年當然要以福氣滿滿的賀歲利是開啟！香港迪士尼將於大年
初一至初四期間（1月22日至25日），向樂園賓客派發 StellaLou 福兔臨門立體利是一封（派完即止），內藏朱古力金幣、商品及餐飲優惠券，為大家送上新春祝福！
政府早前取消所有社交距離措施，大家入園終於可以同角色近距離互動！兔年伊始，米奇老鼠、米妮老鼠、唐老鴨、黛絲等，以及Duffy 與好友全員換上喜氣洋洋的服飾，齊聚美國小鎮大街為大家送上真摯祝福。記得領取迪士尼預約等候卡，與一眾角色打卡兼拜年。與迪士尼朋友拍照及互動時須時刻佩戴口罩
除此之外，迪士尼亦推出全新米奇與好友及 Duffy 與好友賀年貼紙包。即上Instagram限時動態或WhatsApp GIF搜尋#HKDisneyCNY，揀選心水貼紙，新春期間傳給一眾親朋好友，送上滿滿祝賀。
賀年限定美食+甜品 必買StellaLou & LinaBell爆谷筒
新春佳節，樂園內及酒店餐廳推出多款賀年佳餚，為你添上滿滿的新年祝福！其中戶外小食亭推出全新「StellaLou & LinaBell爆谷筒」($280)，爆谷口味亦改為黃金咸蛋黃味($42)，值得一試！另有新春特別版的LinaBell窩夫餅 ($70)、Duffy & Friends新春甜品棒 ($40/件)及StellaLou朱古力脆條 ($50)。
酒店餐廳方面，晶荷軒推出多款晚市套餐，包括錦繡豐年晚市套餐、喜氣洋洋兒童套餐、農曆新年限定料理。而雲龍軒則推出福兔迎祥午市自選套餐，每位$388起。
Duffy與好友+米奇與好友兔年禮品
一系列全新農曆新年主題的Duffy 與好友禮品，都是萌粉們不能錯過的賀年好物！特別是穿上新春服飾的 StellaLou 毛公仔和首次以新年造型亮相的LinaBell 毛公仔，穿上大紅大紫的新裙子與頭飾，fans必買。另有米奇與好友系列，超過 80 款佳節限定商品矚目推出，除了年年人氣熱賣的米奇與米妮新春毛公仔，迪士尼特色利是封、風車、揮春、服飾等，五花八門的年貨禮品亦已一一上架。此外，鋼牙奇奇與大鼻帝帝的大吉頭飾與「好事花生」毛公仔造型可愛，別具寓意。
迪士尼兔年花市行大運 入住樂園酒店送StellaLou兔年萌粉賀禮
於農曆新年期間入住樂園酒店，體驗酒店獨家活動，包括：StellaLou 兔年萌粉賀禮、奇妙星光野餐、新春氣球魔法班、迪士尼兔年花市行大運及新春康樂活動。其中由即日起至2月12日入住樂園酒店，即送StellaLou兔年萌粉賀禮，包括StellaLou頭箍、毛公仔、薰衣草味掛飾等。
此外加香港迪士尼樂園酒店更會舉行兔年新春花市，一家大細不但可以大玩遊戲，輪流在一系列賀年遊戲中大展身手，更有求籤活動及寫揮春工作坊，親手寫出真摯的賀詞，帶回家中增添福氣。小賓客更可由演藝人員帶領下一起舞獅，一起躍動，喜慶行大運。