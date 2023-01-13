農曆新年2023｜迪士尼兔年4大慶祝活動率先睇 入場送StellaLou利是封+必買新春產品

還有一個星期就是農曆新年！今個新春，Duffy 的萌兔好友 StellaLou 連同一班迪士尼朋友，由即日起至2月12日與你「跳」進奇妙福氣當中。以下為大家整理迪士尼兔年4大慶祝活動，於年初一至初四期間入園，更可獲StellaLou利是一封！

年初一至四大派利是 同迪士尼角色合照

由1月13日至2月12日起，迪士尼舉辦「福兔臨門 奇妙年年」新春慶祝活動。農曆新年當然要以福氣滿滿的賀歲利是開啟！香港迪士尼將於大年

初一至初四期間（1月22日至25日），向樂園賓客派發 StellaLou 福兔臨門立體利是一封（派完即止），內藏朱古力金幣、商品及餐飲優惠券，為大家送上新春祝福！

政府早前取消所有社交距離措施，大家入園終於可以同角色近距離互動！兔年伊始，米奇老鼠、米妮老鼠、唐老鴨、黛絲等，以及Duffy 與好友全員換上喜氣洋洋的服飾，齊聚美國小鎮大街為大家送上真摯祝福。記得領取迪士尼預約等候卡，與一眾角色打卡兼拜年。與迪士尼朋友拍照及互動時須時刻佩戴口罩

除此之外，迪士尼亦推出全新米奇與好友及 Duffy 與好友賀年貼紙包。即上Instagram限時動態或WhatsApp GIF搜尋#HKDisneyCNY，揀選心水貼紙，新春期間傳給一眾親朋好友，送上滿滿祝賀。