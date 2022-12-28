農曆新年2023｜ghd首推亞洲限量版新年套裝 Anson Lo新年宣傳片同日曝光(附幕後花絮片)

ghd承接聖誕熱鬧氣氛，在今年新年首次推出的亞洲限定Platinum+專業智能造型夾新年禮盒套裝，讓大家容光煥「髮」，迎接2023年。品牌更再次請來MIRROR成員Anson Lo合作拍攝新年宣傳照及宣傳片，Anson在片中換上紅色毛衣和型格髮型的Anson，加上亞洲限定ghd Platinum+專業智能造型夾新年禮品套裝，構成別樹一格的賀年照，以招牌溫暖和煦笑容祝賀大家「新年快樂」，與大家一起迎接新歲。

ghd 再次找來Anson Lo合作拍攝新年宣傳照及宣傳片。

新年限定套裝以印上奢華金色和紅色為主調的禮盒，盛載著最熱賣的黑白兩色Platinum+專業智能造型夾及迷你闊板梳，再配備全新限量版時尚長形隔熱收納袋，讓大家以最佳狀態出席不同聚會。全線ghd專門店及專櫃由即日起，將換上Anson Lo新年宣傳造型燈箱及宣傳片，粉絲們要做好朝聖準備了。

亞洲限定 ghd 新年獨家禮品套裝 ghd為亞洲首次推出的新年限量版套裝，包括最人氣暢銷的Platinum+專業智能造型夾，黑白兩色選擇，禮盒特別以低調而高貴的紅金色為主調，配搭最新款簡約長形隔熱收納袋，及造型必備的迷你闊板梳，以最齊全的專業套裝輕鬆打造新髮型迎接新一年。ghd platinum+專業智能造型夾獨創先進智能Ultra-zone技術，能預測頭髮需要，令髮絲70%更強靭；秀髮光澤度提升76%。套裝由即日於ghd專門店、連卡佛專櫃、指定零售商及高級髮廊發售。