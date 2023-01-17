農曆新年2023｜Pinkoi 新年辦年貨 賀年揮春/利是封/賀年禮盒/打麻雀必勝神器

臨近新年，設計購物網站 Pinkoi.com 推出「2023兔年好物祭」搜羅台灣及香港賀年好物，包括特色揮春、利是封、特色糕點、賀年禮盒等，更有多款打麻雀必勝神器。由即日起至1月18日期間，精選超過 150 間新春美食品牌單館消費金額滿$380，即享港澳地區免運費優惠，於即日至1月19日使用 Pinkoi APP結帳，商品金額滿$380減$30，讓大家辦年貨之餘可以慳一筆，並以漂亮好設計，為2023開個好年。

應景兔年揮春利是封 為迎接兔年，各大品牌也推出各式各樣的創意兔年周邊商品，讓可愛的小兔子為2023年開啟好運氣。Pinkoi推介5款不同風格的兔年揮春和利是封，絕對可以讓今個新年變得更獨特有趣！ Pinkoi x miffy 兔年揮春春聯斗方 $68 Pinkoi與miffy聯名推出的應節 Pinkoi x miffy 兔年揮春，共有一套兩個、3組不同款式的組合，分別為「福 & 減肥成功」、「恭喜發財 & 闔家平安」、「出入平安 & 團團圓圓」，均由 Pinkoi 操刀設計及台灣製造；每張揮春上都可以看到 miffy 與好友們可愛的身影。

郭公館工作室揮春利是封 喜歡突破大眾對揮春、利是封的既定印象，擅長以幽默詼諧的字句、可愛手繪的插畫風格的台灣品牌「郭公館工作室」，推出一系列以兔仔為主題的食字、搞笑揮春、利是封，如「免飛猛進」、「兔 YOU」、「兔個吉利」等，仔細看每隻兔子都花式恭喜發財，有夠喜慶洋洋，讓過年不只是傳統過年，締造出年輕世代的節慶新文化。

Pinkoi x dodolulu 限定利是封組合 $42.5 起 以溫柔細緻水彩筆觸為主要風格的香港插畫家dodolulu，今年應景地推出兔仔主題的利是封，共有8款，上面的祝福語分別為「快樂逍遙」、「日日好日」、「幸福悠然」及「家好和美」，每款利是封的插畫設計都各不相同，不論是當作利是或收藏都非常值得。

Pinkoi 特色賀年禮盒推介 台灣、香港精緻禮盒 新年期間要祝福親友，不少得意頭好禮，Pinkoi挑選台灣直送的賀年禮盒，或本地出品的優質美食，包裝大方得體又有新意，長輩收到開心，朋友收到暖心。 我適文創 miffy 玩玩兔年節禮盒 $341.6 台灣品牌「我適文創」，適逢免年推出miffy 玩玩兔年節禮盒， 聯乘台灣五大品牌，包括微熱山丘、李亭香、歐客佬、BOKA、我適文創，內有「微熱山丘」的miffy 拼圖餅乾、「李亭香」的花漾錢兔中式糕點、「BOKA」的miffy 新年餅乾、「歐客佬」的miffy 幸運小語濾掛咖啡，更有台灣小吃盒玩公仔盲盒、對戰彈彈樂紙盒，一個禮盒集齊吃喝玩樂，適合一家大小。

金錦町 經典合歡禮盒 $360.5 台灣十大蜂蜜蛋糕品牌之一的「金錦町」，推出招牌金箔蜂蜜蛋糕禮盒，內含原味金箔蜂蜜蛋糕及抹茶金箔蜂蜜蛋糕各一，純天然、無添加新鮮製作的蛋糕表面蓋上一層厚厚金箔，盡顯氣派。

心茶 X 七見櫻堂 新年禮盒 $155.5 同樣來自台灣、專注自然農法茶的職人品牌「心茶」，與甜點名店「七見櫻堂」聯名推出甜點控最愛的濃茶系手工餅乾搭，配香氣獨特的台灣茶，重新詮釋紅茶、烏龍茶、焙茶的甜醇香，茶與餅乾滋味互相輝映。

LoCoFARMS 本地種植 留家廚房蘿蔔糕套裝 $413 香港「本地種植」再度攜手「留家廚房」聯乘「香港蘿蔔」，推出留家廚房蘿蔔糕套裝，內含留家廚房蘿蔔糕 + 豆豉蒜頭辣椒醬 + 蘿蔔和風甘酢漬。留家廚房蘿蔔糕使用來自元朗八鄉的清甜香港蘿蔔和甘香豐腴的手工臘肉臘腸製作的蘿蔔糕，材料均勻融合，相輔相成，綿密質感充滿濃厚本土風味；配合無添加「青梅」豆豉蒜頭辣椒醬及解膩蘿蔔和風甘酢漬，滋味零負擔。

裝備搭救 新年打麻雀必勝神器 新年除了「食糕」更要「食糊」，但牌技不夠也不要緊，可以用裝備搭救。Pinkoi推薦新年打麻雀必勝神器，上至衫褲鞋襪，下至寵物飾物，助你大殺三方。 想要「食糊」，首要有一副賞心悅目的高質開運麻雀，Pinkoi有多款創新設計感麻雀，包括專注於紙藝的香港品牌「PAPERY」 ，推出環保紙材與創新工藝結合的「雀道」環保麻雀套裝。來自台灣的「馬丘MACHILL」的馬丘麻雀，連結麻雀與設計美學，融合美學與東方文化的簡約新麻雀，美得讓人目不轉睛，定能讓你攻其不備、大殺三方。