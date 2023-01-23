農曆新年2023｜Red Bull新春限定能量爆升版麻雀 分享打牌經驗即有機嬴取！【內附參加方法】

為迎接兔年，Red Bull特別製作了一副精美能量爆升版麻雀。麻雀包裝為銀色鋁金屬盒，印有Red Bull標誌，內裏有一罐Red Bull能量飲料，以及全副麻雀(骰子、計風器、麻雀)。麻雀牌面圖案的色彩選用 Red Bull 獨有的藍、紅及飲品罐的銀色為主調，與一般市面上以藍、紅、綠為主的麻雀不同。

此外，無論筒子、索子、萬子、番子以及花牌的圖案及字體設計都融入了Red Bull的特色，對於擅長摸牌的玩家會有一番新體驗。在牌面設計上，筒子的圖案是Red Bull飲品罐上的拉環，索子採用了Red Bull飲品罐代替傳統的竹子，花牌的圖案加入了Red Bull罐，萬子及番子的文字有別於傳統鐵劃銀鉤的書法字體，而是選用較年輕的字款，顏色則採用藍色及銀色。