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生活
2024-01-28 14:00:53

農曆新年2024｜中環大館The Chinese Library首奪「黑珍珠一鑽」 推嚐味菜單「憶味龍饗」

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農曆新年2024｜中環大館The Chinese Library首奪「黑珍珠一鑽」 推嚐味菜單「憶味龍饗」

農曆新年2024｜中環大館The Chinese Library首奪「黑珍珠一鑽」 推嚐味菜單「憶味龍饗」

2024 《黑珍珠餐廳指南》 日前公佈得獎名單，位於中環大館的新派中菜餐廳The Chinese Library首奪「黑珍珠一鑽」，在眾多餐廳中脫穎而出，水準有目共睹。為慶祝得獎以及迎接農曆新年，餐廳主廚李振龍師傅特別呈獻全新嚐味菜單「憶味龍饗」，以主廚家鄉新會的菜式為靈感，重新演繹多款傳統廣東菜餚，讓食客於佳節與家人聚首，品嚐一系列「回憶中的暖心佳餚」。

中環大館The Chinese Library嚐味菜單「憶味龍饗」

今次新推出的嚐味菜單「憶味龍饗」，李振龍師傅繼續以創意揉合經典中菜，巧手炮製一系列菜式，如山藥清湯羊腩、麻辣龍躉酥、海參咸肉煨老豆腐等。「憶味龍饗」菜單頭盤醬油南非鮮鮑魚配千層蔬以鮑魚入饡，搭配清甜蔬菜，為食客打開味蕾。鮑魚首先經慢煮，再以醬油、芫茜、辣椒、魚露及麻油調味，搭配紅蘿蔔和萵筍，營造出精緻的千層效果。而是次更特別製作法國鵝肝餃，結合西式材料和中式點心製法，煙靭的外皮配搭軟滑香濃的餡料讓口感更豐富。
主菜方面，則有山藥清湯羊腩，以清湯烹調，於湯底中加入薑、山藥、甘筍等滋補食材，然後以檸檬葉、韭菜花醬和腐乳調節羊腩羶味，既保留羊肉暖身功效，入口更清爽不油膩。還有香草烤鴿，有別於一般紅燒乳鴿，獨特秘制醬汁以迷迭香、豆豉、柱候醬、面醬及芝麻醬混製而成，將醬汁燉八小時後用作醃製，最後以低火烤熟乳鴿，香氣撲鼻裡餘肉汁豐富。特別推介家鄉糖酒糯米飯，主廚以家鄉新會的獨特烹調方法改良了這道菜式，蒸糯米時加入紅糖及九江米酒，其豉香清雅且醇厚甘潤，蒸好後以拌代替炒，保留米飯中的水分同時揮發多餘酒精，因此吃起來甜香軟糯，散發出淡淡酒香，最後加入欖仁及南瓜仁作點綴，令口感更添層次。全新「憶味龍饗」嚐味菜單由即日起至2024331日供應，定價每位港幣1,088元，部份菜式亦提供單點選擇。

The Chinese Library
地址：中環荷里活道10號中區警署總部大樓「大館」一樓東翼
電話：2848 3088
 

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