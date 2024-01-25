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生活
2024-01-25 15:58:24

農曆新年2024｜元気寿司外賣新年盛 賀年必備刺身撈起 早鳥優惠低至8折！

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農曆新年2024｜元気寿司外賣新年盛 賀年必備刺身撈起 早鳥優惠低至8折！

農曆新年2024｜元気寿司外賣新年盛 賀年必備刺身撈起 早鳥優惠低至8折！

農曆新年期間少不了團年聚餐，這個時候當然要預備好壽司拼盤一班人開心share！元気寿司為大家準備好一系列賀年外賣美食，包括意頭十足的元気寿司「外賣新年盛」、齊備鮮味刺身的「風生水起有撈起」等，更有超值早鳥優惠，即日起至 2 月 5 日期間優先訂購元気外賣新年盛，尊尚會員及銀會員可享獨家 8 折優惠，另外小食亦有75 折驚喜加配優惠，下文即睇詳情！

元気寿司外賣新年盛 賀年必備刺身撈起 早鳥優惠低至8折！ 風生水起有撈起 （供 5-6 位用） 狂歡派對盛 （供 8-10 位用） 歡樂派對盛 （供 4-5 位用） 你家盛刺身盛（供 3-4 位用）

元気寿司外賣新年盛低至8折！

今個新年，元気寿司特別推出大受歡迎的新春限定「風生水起有撈起」，好意頭之餘，更讓大家儀式感滿滿地為未來一年「開運」，內裏包括精選三文魚刺身、北海道帆立貝和多款色彩豐富的食材，加上酸甜的特製梅子醬汁及口感豐富的花生碎和薄脆，絕對是新年必備之選！另外皇牌組合「狂歡派對盛」及「歡樂派對盛」新年期間同樣供應，集齊超人氣壽司及小食，滿足不同人的喜好和口味！食物款式吸引，當然也有早鳥優惠，凡於 2024年1月25日至 2月5日期間優先訂購元気外賣新年盛，尊尚會員及銀會員可享獨家 8 折優惠，滙豐信用卡持卡人則可享 85 折優惠，而一般客戶亦有 9 折優惠。
此外，凡經元気外賣自取惠顧任何食品，即可以驚喜價 75 折追加歡聚炸雞盛合（原價$131/ 優惠價$98.2）及日本直送蛋糕盛合（6 件）（原價$126/ 優惠價$94.5），包括 3 件日本青森蘋果芝士蛋糕及 3 件日本芝士蛋糕！還有蟹籽沙律 （原價$76/ 優惠價$57）及飯後甜品迷你泡芙 12 件（原價$54/ 優惠價$40.5），小朋友一定鍾意，加配次數更不設上限，讓大家龍年繼續豐衣足食！

就手前菜盛（供 3-4 位用） 一團派對卷物盛 （供 3-4 位用） 蟹籽沙律 日本芝士蛋糕盛合 (日本直送) 【日本青森蘋果芝士蛋糕 （3 件） 日本芝士蛋糕 （3 件）】
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