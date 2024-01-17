農曆新年2024｜利東街x旅發局 初三傍晚「新春節慶巡遊」文化匯演賀新歲 8米長迎福金龍/800個如意燈籠/ 200米燈海表演

香港旅遊發展局每年舉辦的「新春國際匯演之夜」花車巡遊匯演均吸引大批市民及旅客慕名欣賞，往往一票難求。有見及此，利東街特意邀請當中兩支國際巡遊表演勁旅移師港島，在2月12日(年初三)傍晚舉行「新春節慶巡遊」文化匯演，讓一眾錯過初一匯演的市民能近距離欣賞世界級的精湛表演藝術。表演單位包括連續多年橫掃巡遊獎項的西班牙歌舞勁旅Golden Dream及來自德國的8人踩高蹺團隊Universe of Lights，在利東街200米的燈海下表演，讓市民旅客免費欣賞，同賀佳節。 寓意帶希望及福氣給社區 行運一條龍 此外，為迎接今個龍年，利東街更將把新春張燈結彩的傳統繼往開來，於2月1日至3月10日期間，以「褔魚燈海‧金龍獻歲」為主題，把200米的林蔭大道改造成新春燈籠海，金光閃閃的福運金魚燈籠穿梭於800個如意燈籠之中，為漫天喜慶的大紅燈海帶來歡愉的點綴，寄寓百業興旺、年年有餘。適逢龍年，利東街更於中庭打造一條金光閃耀、長達8米的巨龍裝置，並邀請公眾由藝術導師帶領下，一同粉飾龍身，為巨龍裝置添上光芒，寓意將希望及福氣帶給社區，行運一條龍！

西班牙德國國際勁旅會師利東街精彩光影舞蹈匯演賀新 歲 甲辰龍年伊始，利東街事隔七年將再度舉辦「新春節慶巡遊」文化匯演，於2024年2月12日(年初三)傍晚以歡樂喜慶的歌舞鬧春，同賀新歲。Golden Dream為西班牙首屈一指的10人舞團，曾連續多年在西班牙托雷維耶嘉年華及意大利聖雷莫嘉年華獲得獎項，備受認同，屆時將穿上華麗的嘉年華舞衣，施展渾身解數，在熱情奔放的拉丁美洲音樂襯托下熱舞。來自德國的8人踩高蹺團隊Universeof Lights表演同樣精妙絕倫，他們將化身夢幻的移動燈飾，配合詩意洋溢的肢體律動，營造妙不可言的流動光影效果，讓大家浸沉在愉悅的氛圍。除了目不暇給的國際性表演外，本地代表王仁曼芭蕾舞學校及SDM爵士芭蕾舞學院更將分別帶來俏皮可愛的芭蕾舞及注入中國舞元素的爵士舞表演與大家賀新春，財神爺亦會到場大派賀年糖果及祝福，跟大家握手拍照，傳遞好運氣及財氣，祝福大家豐衣足食。大家千萬不要錯過與各世界級表演團體超近距離互動的機會！