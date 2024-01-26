農曆新年2024｜垃圾徵費除舊物 專業收納師分享港人「快速斷捨離清單」

龍年將至，相信大家準備好大掃除，加上遲些開始垃圾徵費，今年除了清潔及收納之外，都要「斷捨離」純一下！坊間不少人認為「斷捨離」純粹以為只是掉東西，但其實「斷捨離」代表着「斷」絕不需要的東西、「捨」棄多餘的物品、脫「離」的物品的執着，只要經過重新審視，了解真正需要，留下的物品都是值得珍惜和擁有。除去不必要的物品後，才可騰出更多空間「迎新」。今次找來MCM專業收納服務公司的創辦人Kitty Wong，與大家分享「斷捨離」的準備工夫及當中技巧！

未開始家居「斷捨離」前，有以下幾項準備工夫：

1.調節心態：很多人無法進行「斷捨離」，是因為對物品的留戀：那些物品很有紀念性，是旅行的手信、朋友送的禮物、中學時期儲的明星相、CD等等；也有擔心物品將來有機會用到，更多的是認為物品還未壞，掉了很浪費呢！結果最後甚麼都沒有清走，因此必須先改變心態，告訴自己：只是清走現在不需要的物品，留下值得珍惜而實用的東西。

2.預留足夠時間：執拾過程會花體力、腦力和時間，最理想是有一整天時間，一氣呵成，可即時見到效果、讓人產生成功感，能持續下去。

3.預先設定區域：假如選定先執拾房間，由佔最大的位置做起，例如衣櫃及櫃桶內的衣物，之後再到書枱、書架。完成後，再到另一區域，例如：客廳、廚房、洗手間等，不要打亂執拾的程序或路線，否則很容易「執漏」某些位置。

4.跟家人分工合作：採用合作或團隊精神，能產生支持及鼓勵作用，有助加快完成，同時可促進家人感情。