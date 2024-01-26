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生活
2024-01-26 16:00:00

農曆新年2024｜垃圾徵費除舊物 專業收納師分享港人「快速斷捨離清單」

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農曆新年2024｜垃圾徵費除舊物 專業收納師分享港人「快速斷捨離清單」

農曆新年2024｜垃圾徵費除舊物 專業收納師分享港人「快速斷捨離清單」

龍年將至，相信大家準備好大掃除，加上遲些開始垃圾徵費，今年除了清潔及收納之外，都要「斷捨離」純一下！坊間不少人認為「斷捨離」純粹以為只是掉東西，但其實「斷捨離」代表着「斷」絕不需要的東西、「捨」棄多餘的物品、脫「離」的物品的執着，只要經過重新審視，了解真正需要，留下的物品都是值得珍惜和擁有。除去不必要的物品後，才可騰出更多空間「迎新」。今次找來MCM專業收納服務公司的創辦人Kitty Wong，與大家分享「斷捨離」的準備工夫及當中技巧！

MCM專業收納服務公司的創辦人Kitty Wong

MCM專業收納服務公司的創辦人Kitty Wong

未開始家居「斷捨離」前，有以下幾項準備工夫：

1.調節心態：很多人無法進行「斷捨離」，是因為對物品的留戀：那些物品很有紀念性，是旅行的手信、朋友送的禮物、中學時期儲的明星相、CD等等；也有擔心物品將來有機會用到，更多的是認為物品還未壞，掉了很浪費呢！結果最後甚麼都沒有清走，因此必須先改變心態，告訴自己：只是清走現在不需要的物品，留下值得珍惜而實用的東西。

2.預留足夠時間：執拾過程會花體力、腦力和時間，最理想是有一整天時間，一氣呵成，可即時見到效果、讓人產生成功感，能持續下去。

3.預先設定區域：假如選定先執拾房間，由佔最大的位置做起，例如衣櫃及櫃桶內的衣物，之後再到書枱、書架。完成後，再到另一區域，例如：客廳、廚房、洗手間等，不要打亂執拾的程序或路線，否則很容易「執漏」某些位置。

4.跟家人分工合作：採用合作或團隊精神，能產生支持及鼓勵作用，有助加快完成，同時可促進家人感情。

未開始家居「斷捨離」前，可預先設定區域，由佔最大的位置做起。

未開始家居「斷捨離」前，可預先設定區域，由佔最大的位置做起。

「斷捨離」入門區域

大部分人最需要或入門區域，首選是衣櫃/衣物，因為愛美是人的天性，加上網購方便，很容易便買下各式各款的服飾，要對付大量衣服，建議一次過將所有衫褲鞋襪搬出來，逐一檢視，並按以下情況決心捨棄吧！

1.已殘破或鬆垮衣物

2.不合身（即使多名貴其實也不會再穿）

3.不會再穿的校服/團隊服/紀念TEE

4.兩年內每次換季時都沒有再穿的

5.過時款式（別以為可以等到潮流再來）

6.不合現時年齡、身份及風格

7.沒有功能性或實用性（有人喜歡穿舊衣當睡衣，但請選擇穿睡衣，因為是專門設計於睡覺時穿著）

經過精挑細選的衣服，都是真正需要或喜歡的，在過程中，應該更了解自己的喜好和品味，以及清楚知道有多少相類似的，可避免重複購買。去掉衣服後，除了騰出更多空間，也可省卻時間配搭，一舉兩得。

大部分人最需要或入門區域，首選是衣櫃/衣物。

大部分人最需要或入門區域，首選是衣櫃/衣物。

假如衣櫃不是重災區，又可以從哪裏入手？以下是香港人最愛的「快速斷捨離清單」：

1.舊日曆或月暦/日程記事簿

掉棄前可先檢查一次，若上面有記下重要事項，例如： 電話號碼，可用新記事簿或手機拍下作記錄。

2.舊地毯

每天都使用下，過年應該換新一張。

3.舊手機或配件

舊型號的手機、電話殻或是叉電器，不合用的何必留下佔空間。

4. 化妝或護膚品

只用了一半沒用或是不合潮流的化妝品及護膚品，可以說「再見」。

5.銀行信件或單據

信用卡月結單、銀行月結單，水費電費單等等，可改用電子帳單，更加環保及慳位。

7.過期食品

廚房的重災區必定是雪櫃，除非你是經常進行檢查，否則已過期或一年沒用的醬汁都可以棄掉。

8.優惠券

優惠券、印花或印仔咭，很多期限都是半年或一年期，不少已過期就掉棄吧。

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廚房的重災區必定是雪櫃，除非你是經常進行檢查，否則已過期或一年沒用的醬汁都可以棄掉。 廚房的重災區必定是雪櫃，除非你是經常進行檢查，否則已過期或一年沒用的醬汁都可以棄掉。

雖然「斷捨離」是去除不必要的物品，但不代表全部都要掉進垃圾桶，以下幾種途徑，更符合資源重用及環保原則。

1.回收

2.轉售

3.捐贈

 

1.回收

以下機構都有進行回收處理，令資源得以循環再用，當中包括舊衣物、小型電器、食物、碳粉匣及墨盒等：

．綠在區區 https://www.wastereduction.gov.hk/zh-hk/waste-reduction-programme/greencommunity

．香港地球之友https://www.foe.org.hk/

．救世軍 https://salvationarmy.org.hk/

．長春社 https://www.cahk.org.hk/zh-hant/

 

2.轉售

網絡上有各種二手交易平台，除衣服外，也有手機、影音產品、家具、遊戲機等等，可按自己需要尋找適合平台。

．Carousell

．DCFever

．FB marketplace

．HKTVmallEcoMart

．Greenladies

．執嘢Jupyeah

 

3.捐贈（配對平台）

以下機構提供回收二手物資，再轉贈予基層或有需要人士。另外，也有物資配對平台，讓捐贈的物資可作配對，送到有需要人士手中。

．Share For Good愛互送

．GOODS-CO

．香港輪椅輔助隊( 輪椅或復康用品)

．香港仔坊會

 

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