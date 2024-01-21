農曆新年2024｜奇華餅家推出迪士尼米奇與好友系列賀年禮盒！買滿指定金額送隔熱手套/圍裙

農曆新年2024｜還有不足一個月便到農曆新年，大家準備好送禮或招呼客人的新年食品了沒有？奇華餅家今個新年推出迪士尼米奇與好友系列賀年禮盒及精美禮品，讓可愛的米奇與好友共你度過新春。除了一系列滋味賀年產品外，各式各樣的賀年禮遇亦於奇華全線分店及網店登場。立即到奇華門市及網店，選購優質賀年禮品，為親朋好友送上「龍光煥發」的甲辰年祝福啦！
農曆新年2024｜奇華餅家X迪士尼米奇與好友 賀年禮盒
臨近農曆新年，奇華餅家推出三款迪士尼米奇與好友系列賀年禮盒，「迪士尼米奇與好友系列賀年糖果禮盒」(售價每套$338)，禮盒上米奇、米妮、唐老鴨、黛西及布魯圖戴上喜慶頭飾，送上五福臨門的祝福；此外，禮盒內載有六個小禮盒，分別有南瓜籽脆糖、花生脆糖、黑糖杏仁脆糖和老姜糖；而六個小禮盒的圖案設計各具特色，除可拼湊成全盒造型，祝福各位團圓美滿，更可個別選購 (售價每罐$52)，跟米奇與好友一起「吃甜甜，過好年」！
而「迪士尼米奇與好友系列賀年年糕禮盒」（售價$148）內含「迷你亞嫲糖年糕」及「迷你椰汁糖年糕」各一個，金磚造型的禮盒寓意金銀滿屋，由迪士尼的甜蜜情侶 — 米奇及米妮祝賀大家新一年「步步高陞」！「迪士尼米奇與好友系列賀年年糕禮盒」更另設禮券，讓您更輕鬆傳遞心意。
圓碌碌的蛋卷有「團圓多福」的好意頭，奇華餅家推出的「迪士尼米奇與好友系列賀年蛋卷禮盒」（售價$88），以喜慶的紅色作禮盒主調，罐身每一面都有不同的米奇與好友向大家拜個早年，至於禮盒內，則有牛油蛋卷及特濃朱古力蛋卷，以酥脆可口的蛋卷配上設計精美的禮盒，送禮更可愛稱心。
奇華門市限定 買滿指定金額送隔熱手套/圍裙
顧客凡到奇華餅家全線分店 (香港國際機場分店及奇華網店除外) 購買迪士尼賀年系列產品滿$50，即可以優惠價換購以下精品。
- 以$38 換購「迪士尼米奇與好友系列隔熱手套」一件(價值$68)
- 以$58換購「迪士尼米奇與好友系列圍裙」一件(價值$108)
- 以$88換購「迪士尼米奇與好友系列隔熱手套」及「迪士尼米奇與好友系列圍裙」各一件(價值$176)
為一眾迪士尼粉絲，奇華餅家更貼心提供「滿額贈送」禮遇，購買任何迪士尼系列產品滿指定金額即可獲贈以下禮品：
- 滿$200可獲贈「迪士尼米奇與好友系列隔熱手套」(價值$68) 一件
- 滿$300可獲贈「迪士尼米奇與好友系列圍裙」(價值$108) 一件
- 滿$400可獲贈「迪士尼米奇與好友系列隔熱手套」及「迪士尼米奇與好友系列圍裙」(價值$176) 各一件
日期：即日起至2024年2月9日
地點：奇華全線分店 (香港國際機場分店除外)
各位迪士尼粉絲絕對不能錯過，趕快把可愛造型的滋味產品帶回家，一齊與米奇與好友享受新春下廚之樂吧！
奇華網店限定 迪士尼米奇與好友系列賀年套裝
奇華網店由即日至2024年1月31日期間推出迪士尼米奇與好友系列賀年套裝禮遇，讓大家安坐家中都可以和米奇與好友相聚慶祝新春佳節。
- 迪士尼米奇與好友賀年系列 套裝一：以 $388 購買「迪士尼米奇與好友系列賀年糖果禮盒」一套六罐 + 「迪士尼米奇與好友系列隔熱手套」一件 + 「迪士尼米奇與好友系列圍裙」一件(總值$514)
- 迪士尼米奇與好友賀年系列 套裝二：以 $238 購買「迪士尼米奇與好友系列賀年年糕禮盒」一盒 + 「迪士尼米奇與好友系列隔熱手套」一件 + 「迪士尼米奇與好友系列圍裙」一件(總值$324)
奇華餅家網店
奇華賀年糕點禮盒／賀年禮盒
寓意步步「糕」升的「亞嫲糖年糕」以祖傳秘方，配以泰國出產的上等優質糯米生磨米漿蒸製而成，口感煙韌細滑。而「椰汁糖年糕」則混入了清香的椰汁，甜而不膩，教人回味無窮。除此之外，為了想試點不同口味的您，奇華餅家還貼心提供驅寒養生的「薑汁糖年糕」、散發濃厚棗香的「紅棗糖年糕」和擁有豐富口感的「陳皮蓮子紅豆糕」讓您選擇，定有一款您會喜歡。經典傳統賀年糕點怎麼能少了清香惹味的「極上珠姐XO醬臘味蘿蔔糕」，配著以嚴選上等瑤柱、頂級金華火腿、優質蝦米調製而成的「極上珠姐XO醬」，新的一年定必福星「糕」照、登峰造極。
奇華餅家賀年小食禮盒選擇眾多、包羅萬有，不論是酥脆的「蝴蝶酥禮盒」、「什錦杏仁條禮盒」、「蝴蝶酥杏仁條禮盒」，或是鬆脆香口的「精裝什錦蛋卷」、「什錦曲奇禮盒」及「什錦鳳凰卷禮盒」，均深受大人小朋友歡迎。賀年小食禮盒配色以喜慶的紅色、金色、紫色等作主調，新春喜慶感十足，寓意祝賀大家大紅大紫、金銀滿屋！
而奇華賀年禮盒定能滿足您和到訪的親朋好友的不同口味，其中「賀年如意全盒」盛載六款小食 (黑糖杏仁脆糖、南棗合桃糕、歡樂笑口棗、鬆化香酥角、牛油曲奇、牛油蝴蝶酥) 及一個招牌「迷你亞嫲糖年糕」；而「豪華聚寶錦盒」內有八款小食 (鬆化香酥角、歡樂笑口棗、南棗合桃糕、鳳梨金酥、香芒金酥、牛油杏仁條、牛油蝴蝶酥、老薑餅)；至於「精選迎春禮盒」，則包含牛油蝴蝶酥、牛油蛋卷，以及四種口味曲奇 (腰果牛油曲奇、小紅莓牛油曲奇、杏仁片朱古力曲奇、椰絲蛋白曲奇)。三款賀年禮盒各有特色，口味老少咸宜，方便您與摯愛親朋分享，或作為窩心送禮必備佳品。以上賀年禮盒均於奇華餅家全線分店及網店有售。