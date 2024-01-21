農曆新年2024｜奇華餅家推出迪士尼米奇與好友系列賀年禮盒！買滿指定金額送隔熱手套/圍裙

農曆新年2024｜還有不足一個月便到農曆新年，大家準備好送禮或招呼客人的新年食品了沒有？奇華餅家今個新年推出迪士尼米奇與好友系列賀年禮盒及精美禮品，讓可愛的米奇與好友共你度過新春。除了一系列滋味賀年產品外，各式各樣的賀年禮遇亦於奇華全線分店及網店登場。立即到奇華門市及網店，選購優質賀年禮品，為親朋好友送上「龍光煥發」的甲辰年祝福啦！

農曆新年2024｜ 奇華餅家 X 迪士尼米奇與好友 賀年禮盒 臨近農曆新年，奇華餅家推出三款迪士尼米奇與好友系列賀年禮盒，「迪士尼米奇與好友系列賀年糖果禮盒」(售價每套$338)，禮盒上米奇、米妮、唐老鴨、黛西及布魯圖戴上喜慶頭飾，送上五福臨門的祝福；此外，禮盒內載有六個小禮盒，分別有南瓜籽脆糖、花生脆糖、黑糖杏仁脆糖和老姜糖；而六個小禮盒的圖案設計各具特色，除可拼湊成全盒造型，祝福各位團圓美滿，更可個別選購 (售價每罐$52)，跟米奇與好友一起「吃甜甜，過好年」！ 而「迪士尼米奇與好友系列賀年年糕禮盒」（售價$148）內含「迷你亞嫲糖年糕」及「迷你椰汁糖年糕」各一個，金磚造型的禮盒寓意金銀滿屋，由迪士尼的甜蜜情侶 — 米奇及米妮祝賀大家新一年「步步高陞」！「迪士尼米奇與好友系列賀年年糕禮盒」更另設禮券，讓您更輕鬆傳遞心意。 圓碌碌的蛋卷有「團圓多福」的好意頭，奇華餅家推出的「迪士尼米奇與好友系列賀年蛋卷禮盒」（售價$88），以喜慶的紅色作禮盒主調，罐身每一面都有不同的米奇與好友向大家拜個早年，至於禮盒內，則有牛油蛋卷及特濃朱古力蛋卷，以酥脆可口的蛋卷配上設計精美的禮盒，送禮更可愛稱心。

奇華門市限定 買滿指定金額送 隔熱手套/圍裙 顧客凡到奇華餅家全線分店 (香港國際機場分店及奇華網店除外) 購買迪士尼賀年系列產品滿$50，即可以優惠價換購以下精品。 以$38 換購 「迪士尼米奇與好友系列隔熱手套」 一件(價值$68) 以$58換購 「迪士尼米奇與好友系列圍裙」 一件(價值$108) 以$88換購 「迪士尼米奇與好友系列隔熱手套」 及 「迪士尼米奇與好友系列圍裙」 各 一 件(價值$176) 為一眾迪士尼粉絲，奇華餅家更貼心提供「滿額贈送」禮遇，購買任何迪士尼系列產品滿指定金額即可獲贈以下禮品： 滿$200可獲贈 「迪士尼米奇與好友系列隔熱手套」 (價值$68) 一件 滿$300可獲贈 「迪士尼米奇與好友系列圍裙」 (價值$108) 一件 滿$400可獲贈 「迪士尼米奇與好友系列隔熱手套」 及 「迪士尼米奇與好友系列圍裙」 (價值$176) 各 一 件 日期：即日起至2024年2月9日 地點：奇華全線分店 (香港國際機場分店除外) 各位迪士尼粉絲絕對不能錯過，趕快把可愛造型的滋味產品帶回家，一齊與米奇與好友享受新春下廚之樂吧！ 奇華 網店限定 迪士尼米奇與好友系列賀年套裝 奇華網店由即日至2024年1月31日期間推出迪士尼米奇與好友系列賀年套裝禮遇，讓大家安坐家中都可以和米奇與好友相聚慶祝新春佳節。 迪士尼米奇與好友賀年系列 套裝一：以 $ 388 購買「迪士尼米奇與好友系列賀年糖果禮盒」一套六罐 + 「迪士尼米奇與好友系列隔熱手套」一件 + 「迪士尼米奇與好友系列圍裙」一件(總值$514) 迪士尼米奇與好友賀年系列 套裝二：以 $238 購買「迪士尼米奇與好友系列賀年年糕禮盒」一盒 + 「迪士尼米奇與好友系列隔熱手套」一件 + 「迪士尼米奇與好友系列圍裙」一件(總值$324) 奇華餅家網店