農曆新年2024｜奶龍登陸兩大商場 3米高充氣奶龍/換奶龍精品/新春見會面

龍年將至，超人氣角色「奶龍」將在黃大仙中心及彩園廣場以主角身份隆重登場，換上賀年服飾與大家共慶新春！由1月20日起至3月24日，兩大商場將舉行「辰龍賀歲」活動，屆時可愛奶龍會穿梭現身多個場景，其中黃大仙中心結合由本地傳統紮作的「舞龍迎春」裝置，搞鬼奶龍為大家舞龍助興；而彩園廣場亦有3米高的充氣奶龍恭候各位光臨，預祝大家龍年行大運。新春期間兩大商場會舉辦連串喜慶活動，包括醒獅點睛互動遊戲及舞龍賀新春等，指定日子亦有奶龍抱抱見面會，奶龍將會現身跟大家拜年，祝福龍年人人身體健康，如意吉祥！Link Up會員更可獨家換領奶龍精品，包括賀年揮春、造型杯、平安御守及地墊！

3米高充氣奶龍

3.5 米高龍頭迎春裝置 +3 米高充氣奶龍 繼早前登陸樂富廣場後，奶龍在農曆新年到黃大仙中心及彩園廣場參加盛大新春團拜。在黃大仙中心的3.5米高舞龍迎春裝置，由本地年輕紮作人雄獅樓親手製作，氣勢雄偉，萌爆奶龍率先化身成舞龍隊成員跟大家恭賀新禧。黃大仙中心北館地下的奶龍牌坊充滿節慶歡欣，而在商場南館奶龍會化身成財神等候大家光臨。 另外，3個3米高的充氣奶龍亦已在彩園廣場迎接各位來臨，為食奶龍手上捧著甜點與揮春，祝福大家在農曆新年甜甜蜜蜜。

點睛互動遊戲 奶龍新春見會面 黃大仙中心更特意舉辦多項新春精彩活動，由2月10至12日(年初一至年初三)，黃大仙中心北館一樓中庭將會舉辦舞獅點睛互動遊戲，為各位送上新春祝福，公眾可以免費參與，屆時奶龍亦會快閃出現，與大家共迎新歲。年初一商場有雄獅樓舞龍隊伍賀歲，年初三有傳統麵粉公仔現場製作及換領。 而在2月13日及2月17日(年初四及年初八)，彩園廣場將舉辦「奶龍新春見面會」，Link Up 會員消費滿指定金額即可參與，名額有限，先到先得。

消費換領獨家限量奶龍精品 包括賀年揮春及平安御守 由1月20日起至3月3日，Link Up 會員或旅客憑有效旅遊證件在黃大仙中心以電子貨幣消費滿指定金額，即可換領一套兩款「奶龍賀年揮春」、「平安奶龍御守」一個或「奶龍開運地毯」一張，讓大家接收奶龍的祝福。 由1月20日至3月24日，Link Up會員上載與奶龍新春裝置的照片至社交媒體，或旅客憑有效旅遊證件或出示領展中心城會員卡，即可在彩園廣場換領「奶龍賀歲文件夾」一個。由2月9日至3月24日，Link Up會員消費滿1,380元或以上，可換領「奶龍立體造型水杯」一隻，上述換領精品數量有限，換完即止。