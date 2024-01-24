農曆新年2024｜年廿八洗邋遢 污垢暗藏難以清洗 五個居家衛生黑點要留意

家庭主婦最頭痛的事情莫過於居家清潔。很多人以為浴室是整個家中最髒，而馬桶藏的細菌量最，但其實有研究指浴室細菌最多的地方其實是浴簾與淋浴間地板和牙刷柄。由此可知，其實我們家中其實還存在不少衛生黑點。甚至乎，其實浴室還不是家裡最骯髒的地方，以下就為大家盤點家裡真正的衛生黑點！

一. 廚房砧板 砧板是每個廚房必備的用具。據英國廣播公司（BBC）報導指，生肉或是內臟類食品帶有糞便細菌，而使用後未經徹底清洗的砧板含有的糞便細菌是馬桶座的約200倍。若想徹底清潔，可將小蘇打粉灑在砧板上再噴上白醋刷洗，最後用清水沖淨、風乾。建議使用竹製砧板，因為經處理後的竹砧板硬度高較不易殘留刀痕，不會讓細菌、污垢殘留。

二. 洗碗海棉 洗碗海綿經常處於潮溼狀態，是細菌最佳的溫床。有德國研究指，洗碗海綿可能內藏有5兆的細菌，至少362種細菌，其中包括至少5種常見的致病細菌。建議常更換海綿，以免細菌溫床。

三. 遙控器 遙控器看似乾淨，但若未時常清潔也可以很骯髒！遙控器在家中誰也可觸碰，上面殘留的致病細菌高達約70%！骯髒程度甚至超過馬桶，可能是家中最髒物品的前三名。建議每周用有效殺菌的清潔劑徹底擦拭。

四. 冰箱與把手 據研究，每個冰箱幾乎都會被檢測出有大腸桿菌，而冰箱把手亦是隱藏細菌的黑點，含量比馬桶坐墊還多！建議每周用有效殺菌的清潔劑徹底擦拭。

