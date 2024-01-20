農曆新年2024｜教你辦美味健康傳統年貨

臨近農曆新年，辦年貨絕對是最熱門的話題，同時健康話題成為任何年紀人士關注的議題。 新春期間想一家大小一起享用健康美味賀年食品同時迎接新一年的到來？《鯉魚門紹香園》獨家聯乘《鄰住買》黑松露角仔及推出自創「DHA低糖合桃黑芝麻波」。超過十多款各式各樣美味健康的傳統和新式賀年食品都為你一站式準備好，所有年貨產品獨立包裝單件揀選， 客制化所有款式選擇，讓任何人都可以感受到新春的節日氣氛。

六款皇牌多重滋味角仔

《鯉魚門紹香園》有「角仔專家」之稱，新春賀年獨家聯乘《鄰住買》推出全新口味黑松露角仔，以及重量回歸上年大賣斷貨之人氣產品：避風塘肉鬆角仔，一共推出六款皇牌多重滋味角仔之人氣特色口味任均選擇。為答謝顧客支持，今年所有產品加推至更多零售點，讓每一位都能享受到新春之喜悅。新春期間限定款淮山炒米餅，由豐富經驗之師傅不定期手工製作，絕對不容錯過！同時推出親子黑芝麻系列產品，為小朋友而設的營養滿分之健康美味，主打DHA低糖合桃款，有助孩子大腦和心臟健康，食得開心同時媽咪放心。