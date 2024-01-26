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生活
2024-01-26 12:08:16

農曆新年2024｜新年小朋友「龍」重穿上 好運連場

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農曆新年2024｜新年小朋友「龍」重穿上 好運連場

農曆新年2024｜新年小朋友「龍」重穿上 好運連場

新年將至，不少家長都忙著為孩子添上新裝，同時他們還要為小朋友準備新春拜年服飾，到每家每戶散播喜慶、歡樂及祝賀字句，讓每個人都能為新一年造好運勢，暢旺年年！

文：袁雅婷 攝：羅錦鴻

 

Ralph Lauren利事啤啤 

迎來龍年，Ralph Lauren特別設計了一個穿著有龍頭中國服的男女裝毛衣，並手拿利是封的標誌性啤啤，添上中國傳統新年氣氛，衣服下角品牌RL字樣。而女生那件更為特別，公主袖外更有幾顆不同的衫鈕作裝飾。

男女裝「利事」啤啤毛衣 $2,290

男裝經典卡其色長褲 $1,090

白色褲子裙 $1,290

Ralph Lauren「利事」啤啤

Ralph Lauren「利事」啤啤

Ralph Lauren行運一條龍

新系列中男裝有龍年必穿的衛衣，衣服上繡上了逐日中的五爪金龍，圖案生動，內含不少寓意及祝福。而女裝上衣除了是以不少女孩喜歡的粉紅色作主色外，衣服上的圖案也很活潑可愛，還有荷葉邊的手袖，別具特色，更使衣服充滿立體感，配搭白色中帶點綠的褲子裙，若再加上卡其色外套，便潮流感十足。

新系列金龍圖案衛衣 $1,590

男裝經典卡其色長褲 $1,090

粉紅色荷葉邊長袖衫 $1,590

白色褲子裙 $1,290

Ralph Lauren行運一條龍

Ralph Lauren行運一條龍

Klook.com

Ralph Lauren經典款式

這是品牌的經典款式，易於配搭，便於出席任何場合，另男裝衣服的質料是主要亞麻布，比較透氣，小朋友穿著會感覺舒適；再配上品牌的紅色外套，既時尚又顯喜慶。女裝每年都會出有點不同的經典款式裙子，今年這條腰位會比較修身，整體剪栽出來線條會較為明顯，穿起來會顯得女孩較清秀。

男裝經典亞麻恤衫 $1,090

男裝經典卡其色長褲 $1,090

男裝紅色外套 $2,190

女裝經典連身裙 $1,490

女裝卡其色外套 $3,190

Ralph Lauren經典款式

Ralph Lauren經典款式

Nicholas & Bears紅「熊」火火

男女裝都是最適合新年的紅色，男孩上衣是保暖又可愛的織線熊熊毛衣；女孩會穿典雅高貴的冷織連身裙，裙子屬英格蘭格子風。

紅色連身裙 原價$2,990 (七折)

男裝紅色上衣 原價$1,690 (四折)

黑長褲 原價$1,290 (七折)

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Nicholas & Bears紅「熊」火火

Nicholas & Bears紅「熊」火火

Klook.com

Nicholas & Bears迎春系列

新年當然是配紅色，女裝有樽領紅色內襯衣及背心連身裙。如果未必喜歡那麼紅該店亦有一個藍色的「春系列」，可以配成不同的套裝，讓兄弟姊妹拜年或慶祝時，一起配搭穿著外出。

男內白襯衫 原價$790 (七折)

西褲 原價$1,190 (七折)

樽領紅色內襯衣 原價$1490 (四折)

背心連身裙 原價$2,390 (六折)

鳴謝：利園二期

Nicholas & Bears迎春系列

Nicholas & Bears迎春系列

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