農曆新年2024｜新年小朋友「龍」重穿上 好運連場

新年將至，不少家長都忙著為孩子添上新裝，同時他們還要為小朋友準備新春拜年服飾，到每家每戶散播喜慶、歡樂及祝賀字句，讓每個人都能為新一年造好運勢，暢旺年年！

文：袁雅婷 攝：羅錦鴻

Ralph Lauren 利事啤啤

迎來龍年，Ralph Lauren特別設計了一個穿著有龍頭中國服的男女裝毛衣，並手拿利是封的標誌性啤啤，添上中國傳統新年氣氛，衣服下角則有品牌「RL」字樣。而女生那件更為特別，公主袖外更有幾顆不同的衫鈕作裝飾。

男女裝「利事」啤啤毛衣 $2,290

男裝經典卡其色長褲 $1,090

白色褲子裙 $1,290