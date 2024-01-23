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生活
2024-01-23 12:00:00

農曆新年2024｜新年必食鹿兒島柑桔「KINKAN BO-YA」 一連三日舉辦13周年推廣活動 大派免費精品

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農曆新年2024｜新年必食鹿兒島柑桔「KINKAN BO-YA」 一連三日舉辦13周年推廣活動 大派免費精品

農曆新年2024｜新年必食鹿兒島柑桔「KINKAN BO-YA」 一連三日舉辦13周年推廣活動 大派免費精品

適逢農曆新年，不少人都會考慮為親朋好友送上寓意生生猛猛、身體健康的生果禮盒，其中有「大吉大利」之意的柑桔是不少人的首選。源自日本鹿兒島的「KINKAN BO-YA」以甜度高、每粒色澤亮麗又飽滿，成為不少人拜年送禮之選。

KINKAN BO-YA粒粒渾圓飽滿 皮薄清甜營養極高

鹿兒島「KINKAN BO-YA」以溫室悉心栽種，並進行溫度管理，確保開花結果的時間，每一粒柑桔非常飽滿！另外，「KINKAN BO-YA」利用含豐富礦物質之薩摩川内市孤島的海洋深層水栽培，所以柑桔含礦物質極高，可連富含營養的外皮食用，外皮味道香甜又不會苦澀！

每一粒「KINKAN BO-YA」柑桔都非常飽滿！

每一粒「KINKAN BO-YA」柑桔都非常飽滿！

為了令香港人可以品嚐甜度高的KINKAN BO-YA」，在收割方面亦專為港人作出特殊安排。日本市場販賣的柑桔一般會在180日收割，而出口到香港市場的則會在200日完熟後，由專人測試通過後收割，並只採摘生長於柑桔樹上最頂部分，確保甜度最高的柑桔出口給香港的消費者。同時，日本農民會保留一個溫室專門供給香港市場，無論在糖度、形狀和顏色方面都經過嚴謹挑選，追求味道上最高層次的享受。

柑桔蘊含有「維他命C」、「β-隱黃素」、「果膠」、「葡糖基橙皮苷」、「辛弗林」等豐富營養成份，具有美白效果亦可以幫助提高免疫力及抵抗力、改善便秘，亦有止咳化痰、舒緩喉嚨痛功效。加上，由於柑桔可連皮食用，營養價值比其他水果更高。

13周年推廣活動 即送精美可愛KINKAN BO-YA貼紙

KINKAN BO-YA」將於126日至28日期間，一連三日在SOGO（銅鑼灣）、AEON（康山）以及一田（沙田）舉辦13周年推廣活動。屆時，將會有推廣員為大家介紹「KINKAN BO-YA」、提供試食，以及有精美可愛KINKAN BO-YA貼紙*免費派發。在27日及28日，來自日本的KINKAN BO-YA農民更會親自到店應援推廣活動，喜歡吃柑桔的大家可以借此機會跟他們交流一下！

在一連三日13周年推廣活動，將會送出精美可愛KINKAN BO-YA貼紙*。

在一連三日13周年推廣活動，將會送出精美可愛KINKAN BO-YA貼紙*。

新春將至，KINKAN BO-YA」除了盒裝（225G），亦有32個禮盒裝（600G），任君選擇。禮盒用高貴深藍色的外盒加上標誌性可愛醒目KINKAN BO-YA公仔，祝願大家大吉大利。柑桔甜度高但帶點微酸，讓大家過個甜蜜蜜的新年，同時正好解一下過年食品的煎炸油膩，加上對身體多種效用，絕對是拜年送禮的健康不二之選！

「KINKAN BO-YA」禮盒裝

「KINKAN BO-YA」禮盒裝

購買地點：一田（全線）、AEON（全線）、Apita UNY（樂富）、SOGO（銅鑼灣）以及指定超市均有發售

KINKAN BO-YA 13周年推廣活動詳情

日期：2024126 2024128

地點：SOGO - B2 Freshmart (銅鑼灣)AEON(康山) 以及一田(沙田)

推廣時間：11:00-19:00

到時會設有試食，以及免費派發精美可愛KINKAN BO-YA貼紙*

*試食及贈品只限有駐場推廣員當值才適用

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