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生活
2024-01-17 12:30:00

農曆新年2024｜新年脫單拜月老！盤點5間香港姻緣寺廟／姻緣石 附地址+開放時間

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農曆新年2024｜新年脫單拜月老！盤點5間香港姻緣寺廟／姻緣石 附地址+開放時間

農曆新年2024｜新年脫單拜月老！盤點5間香港姻緣寺廟／姻緣石 附地址+開放時間

不少人都會趁着新年祈求天賜良緣，雖然香港沒有正宗的月老寺廟，但仍有不少姻緣寺廟或姻緣石供參拜以求得好姻緣。以下就盤點5間香港姻緣寺廟或姻緣石，無論單身、情侶或夫婦都可以前往，誠心祈求幸福美滿。

姻緣寺廟｜灣仔寶雲道姻緣石 

香港沒有正宗的月老寺廟，所以比起拜月老，香港九更喜歡拜姻緣石，而位於港島區灣仔寶雲道的姻緣石便屬香港知名的求姻緣勝地，相傳可以求配偶得配偶，求子嗣得子嗣，無論是單身或情侶，甚至夫婦都可以去祈求姻緣幸福、美滿。而每月的農曆初六、十六、二十六，以及七夕均是相傳參拜更為靈驗的日子，建議可以擇個好日進行參拜。

地址：灣仔寶雲道

開放時間：10:00-16:00

在寶雲道看到姻緣石的標誌後還要走一段路才會看到姻緣石。 拜姻緣石的時候記得不要摸石頭及穿梭石下的洞，以防觸犯禁忌。 現場會有工作人員指導參拜流程，參拜後會獲得裝有姻緣符的利是封，記得千萬不要拆開。
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姻緣寺廟｜上環濟公廟 

姻緣與人緣亦有很大的關係，位於上環的濟公廟便特別有利於人緣及姻緣運，廟內供奉了濟公和合二仙 ，而且更被譽爲全港三大求籤最靈廟宇之一，因此不少人都會前往參拜。如果想祈求良好姻緣的話，可以選擇在香塔下寫下名字，再戴上開光過後的紅繩，記得最好較為具體地向濟公提出理想型的類型，以祈求天賜良緣。

地址：上環太平山街40號

開放時間：08:00-17:00

濟公廟專門求姻緣或人緣運。 寺廟內可以直接購買香油套餐。 在百姓廟的入口處上去便是濟公廟。

姻緣寺廟｜黃大仙祠月老殿

位於九龍的黃大仙祠出名「有求必應」，而祠內除了正殿及財神宮外，還有專門供奉月老的月老殿，參拜的方式在現場有流程圖提供教學，按心意給香油錢後便可以獲得紅繩一條，再按照教學的手勢誠心許願，再把紅繩掛在月老和童子之間即可。由於專門供奉涉及姻緣的月老，所以在黃大仙祠求姻緣的成功率亦較高，而且不但有機會天賜良緣，還可以幫助維繫感情，建議大家謹慎向月老許願，最重要是具體提出自己想要的理想伴侶或理想的相處方式，以防姻緣錯配。

地址：黃大仙竹園道2號

開放時間：07:30-16:30

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月老殿專門祈求姻緣。 現場提供流程圖參考。 按指示誠心向月老祈求即可。
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姻緣寺廟｜慈雲山姻緣石 

在慈雲山觀音廟旁便可見到慈雲山姻緣石，求姻緣者只需要閉眼向姻緣石誠心許願，拜姻緣石過後再伏石假寢，相傳可以得到對於未來伴侶、感情或婚姻狀況的啟示。而如果想祈求連生貴子或子女平安的話，慈雲山觀音廟內便設有龍床，現場亦有工作人員教導參拜方式，心誠則靈。切記如果心想事成後，記得帶同伴侶或小朋友前往還願。

地址：慈雲山沙田坳道400號

開放時間 : 09:00-17:00

慈雲山姻緣石在慈雲山觀音廟旁。 姻緣石纏滿紅線，可見不少人都為求好姻緣前往。 姻緣石旁還有其他善信的紅線。

姻緣寺廟｜坪洲金花廟

除了位於九龍及港島區的姻緣石和寺廟外，其實在坪洲還有供奉了金花聖母金花廟，廟前有一副寫上「求子求孫有求必應，願男願女無願不成」的對聯，不但可以求姻緣，還可以求子女，有需要的話，不妨趁着農曆新年或農曆四月十七的金花娘娘誕前往參拜吧！

地址：離島坪洲永安街 (於天后宮左邊巷子進入)

開放時間 : 07:00-17:00

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金花廟位於坪洲，雖然路程較為遙遠，但心誠便有求必應。 廟前有一副寫上求姻緣或子女的對聯。 每年農曆四月十七日為金花誕，有興趣的話可趁着金花誕前往參拜。

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