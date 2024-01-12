農曆新年2024｜曲奇品牌ISABELLE春節限定優惠低至62折

農曆新年是家人和朋友一起迎接好運和歡聚的時刻，送上法式精緻曲奇，一口驚喜一口滋味，熱鬧甜蜜迎接新春佳節。台灣直送到港超人氣法式曲奇甜點品牌ISABELLE，以宮廷級宴會美點糅合藝術創意，時尚夢幻的禮盒包裝驚艷吸睛，由全新登場「賀年常滿禮盒」系列「財源滾滾」，以至多款精美新品及皇牌禮盒系列法式曲奇「布蘭奇(閃紅)」，絕對是新年禮物甜入心的必愛推介！門市及網店更尊享低至62折，提早準備別出心裁的禮物迎接龍年的來臨。
ISABELLE新品直送到港
創立超過20年的台灣最大糕餅品牌之一ISABELLE，以古典烘焙幸福滋味，造就法式宴會美點曲奇以及絕美時尚設計禮盒的超高人氣，今個農曆新年更攜同新品直送到港，與摯愛親朋品味新春「甜心派對」！賀年常滿禮盒系列「財源滾滾」，以精緻燙金禮盒滿載豐盛曲奇甜點，加入人氣焦糖杏仁船、阿薩姆茶曲奇、咖啡杏仁曲奇、甜心牛油曲奇、朱古力杏仁薄餅及葡萄味水果糖，貴氣迫人的味蕾享受；配搭同樣以象徵好意頭的喜慶紅色調，襯以設計跳脫的「布蘭奇(閃紅)」禮盒，一同迎春接福，行運一條龍。
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除了新春必選禮盒，當然還有更多注目送禮 ISABELLE 皇牌產品及新品推介：包括新推出的「芒果酥 Mango Pastry」，帶有水果清香的特製的酥皮，包覆著香甜的芒果醬，絕妙的搭配讓你回味無窮。新產品還有「賀年常滿禮盒系列（發）（財）（旺）」、「丹妮斯(柔粉)」、「路易絲(湖藍) 」、「春漾經典綜合餅乾禮盒」等，設計大方，送禮首選。
即日起至1月31日，ISABELLE期間限定K11店尊享優惠「財源滾滾」$115/盒，$295/3盒；「發、財、旺」$85/盒，$236/3盒；於eShop訂購正價貨品可享低至62折，每單訂購滿$1200更享免運費安排，ISABELLE 亦設有多個銷售點，趕在節日前為你預早準備無法抗拒的新春禮物迎接龍年！
ISABELLE Pop-up Store
地址：K11 Art Mall B2
營業日期：即日起至2月29日