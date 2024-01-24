農曆新年2024｜沙田馬場年初三賀年活動贏高達1億元！胡楓化身財神現身+薛家燕/吳業坤/中年好聲音唱將表演

沙田馬場｜農曆新年2024將至，不妨與親朋好友結伴出行行個大運，迎接喜慶滿滿的新春。而年初三入馬場，更是港人討個好意頭添財添運的新春傳統習俗，絕對是賀年活動首選好去處！屆時會有胡楓化身為財神現身、家燕姐有機會表演經典十字步炒熱氣氛、吳業坤及一眾中年好聲音實力唱將周吉佩、安雅希、顏米羔及劉可為表演嘉賓，粉絲們萬勿錯過！

甲辰龍年伊始，香港賽馬會將於大年初三（2024年2月12 日）「農曆新年賽馬日」於沙田馬場舉行十一場精彩賽事，除了焦點賽事《賀年盃》外，更有賀年綜合匯演及慶節主題美饌，與市民共度一個財運亨通的農曆新年！今年大會更準備6大賀年「發」寶帶領大家遊走馬場，除了「沙田馬場日日賞」有獎問答遊戲，大會更會發放高達1億3千8百萬元的農曆新年大賞。一系列的賀年活動即將準備就緒，各位不妨於大年初三到沙田馬場行大運，迎接新一年的財運福氣，齊齊財來運起年初三！ 為龍年揭開幸運序幕，大會為眾入場人士悉心準備開年禮物 — 指定「招財筆*」以及即揭抽獎卡#，揭中可贏得指定24K包金擺件^乙件！除當日刺激現場賽事外，今年更特別邀請到著名歌手吳業坤（坤哥）、藝人胡楓（修哥）、薛家燕（家燕姐）及一眾中年好聲音1及2季的實力唱將周吉佩、安雅希、顏米羔及劉可擔任綜合匯演的表演嘉賓，而且當然少不了意頭十足的醒獅賀新歲及騎師向觀眾拜年等精彩的開幕儀式，預祝各位龍騰四海、行運一條龍！農曆新年當然少不了「打卡」開心拍照一番！現場特別設有巨型「財來運起桃花園」賀年裝置，催運桃花陣及多個賀年打卡位滿載好運祝福，親臨現場更可大轉風車齊齊祈願；至於美食愛好者則不可錯過開年必食意頭菜，祝願各位新年豐盛連連、日日有食神！

賀年「發」寶一： 好運招財筆及即揭即賞抽獎卡贏指定24K包金擺件 只要在2月12日下午3時30分前，於沙田或跑馬地馬場入場，即可獲得指定「招財筆」 乙支*，以及即揭即賞抽獎卡#乙張，揭中抽獎卡即可贏得指定24K包金擺件^乙件，預祝各位招財又進寶、財源滾滾來。獎品合共388份（沙田馬場：358份；跑馬地馬場：30份），總值逾港幣14萬。 賀年「發」寶二： 大年初三馬場轉風車許願 暢遊桃花陣龍年旺氣爆燈 新春又怎少得賞年花行大運？年初三沙田馬場公眾席廣場將設置「財來運起桃花園」巨型賀年打卡裝置，踏入龍門瞬間隨即感受到一股「旺」氣撲臉而來！庭園將設有催運桃花陣，以象徵美好機遇的桃花樹，配上喜慶醒獅頭、巨型揮春等多個打卡熱點，為大家帶來滿滿的旺氣及祝福。各位欣賞桃花之餘，緊記不忘轉風車行大運！場內多個位置設有大型風車，只需順時針方向轉動風車葉，便可以運轉乾坤，祈求來年風調雨順！ 賀年「發」寶三： 財神修哥送好運 家燕姐及坤哥唱旺全場 今個新春，大會更邀請到「長青樹」之稱的資深藝人修哥、旺氣迫人的坤哥、笑口常開的家燕姐及一眾中年好聲音實力唱將周吉佩、安雅希、顏米羔及劉可擔任「農曆新年賽馬日」綜合匯演嘉賓，屆時將分別向各位觀眾獻唱經典名曲及送上龍年祝福！ 除賀年綜合匯演，當然少不了精彩又緊張的的醒獅表演及騎師拜年賀新歲的開幕儀式，活力十足、寓意興旺祥和的醒獅將為市民帶來吉祥好運，祝福大家財運福氣節節上升，人人全年暢旺。此外，全日賽事中場，一眾中年好聲音2歌手安雅希、顏米羔及劉可將在公眾席鄰近「好賞食」的地面投注大堂舞台上接力獻唱，以雄厚歌聲唱出超凡氣勢，保證各位新年於馬場旺氣沖天！

賀年「發」寶四： 應節佳餚賀新歲 喜接財神沾好運 「新正頭」最講好意頭，馬會將為農曆新年精心炮製多款意頭與味道並重的美食，當中包括有寓意盆滿缽滿，以各式精選食材熬製的迷你盆菜、新年必食的橫財就手（南乳冬菇炆豬手）；另外亦設有多款特色精緻小食，包括鮑魚雞粒酥、小龍蝦沙律墨西哥卷、抹茶紅豆牛角窩夫及紅豆沙湯圓等，將傳統食材結合新式烹調手法，配搭出衝擊味蕾的滋味享受！除了為各位入場人士預備多款美食之外，馬會更安排了「財神爺」於當日遊走全場，為馬迷們送上財氣祝福！ 賀年「發」寶五： 年初三 有機會贏取農曆新年大賞高達1億3千8百萬元 為迎接甲辰龍年，馬會將合共發放高達1億3千8百萬元大賞與各位同賀新歲！2月12日年初三「農曆新年賽馬日」當日將動用三T儲備，將三T多寶推高至1,100萬元，估計以10元一注獨中三T正獎的彩金可高達1,800萬元，而當天的四重彩及四連環合併彩池亦會加入200萬元多寶儲備，於第7場及第11場賽事各注入100萬元多寶。六合彩新春金多寶攪珠將於2月14日(星期三)舉行，若以10元一注獨中，頭獎基金估計可高達1億1千8百萬元。 賀年「發」寶六： 盡情欣賞充滿特色的特製新春花車 馬會將參與大年初一新春國際花車巡遊匯演，與全港市民共慶新春！花車會以「與你並肩 共迎新春」為題，由花卉訂製的駿馬、躍動的鼓聲以及設計靈感來自中式幾何圖案和燈光的動畫組合而成，以煥發城市的活力。匯演後，花車會移師沙田馬場於大年初三（2月12日）農曆新年賽馬日展出，讓大家盡情打卡留念！