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生活
2024-01-24 16:00:00

農曆新年2024｜海港城Hello Kitty 50周年慶典5大打卡位/願望達摩扭蛋/造型購物袋

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農曆新年2024｜海港城Hello Kitty 50周年慶典5大打卡位/願望達摩扭蛋/造型購物袋

農曆新年2024｜海港城Hello Kitty 50周年慶典5大打卡位/願望達摩扭蛋/造型購物袋

農曆新年2024｜Hello Kitty粉絲們注意！人氣角色Hello Kitty踏入50 周年，今年將擔任海港城「國際親善大使」，並聯手舉行「HELLO KITTY · HAPPY 50 @海港城」周年慶典。Hello Kitty 50周年慶典會有5大打卡活動體驗區，包括「巡遊表演」主題裝置、醒獅花園及期間限定店，同時亦推出會場限定Hello Kitty願望達摩扭蛋系列及50Hello Kitty 歷年造型購物袋，收藏家們千萬不要錯過！

 

海港城Hello Kitty 50周年｜5大活動體驗區

今次Hello Kitty 50周年慶典主要分為5大活動體驗區，第一站為海運大廈露天廣場的HELLO KITTY 50周年「巡遊表演」主題裝置 花車以「蘋果許願花園」為設計概念，Hello Kitty化身成願望達摩，希望將不同祝願送給大家。焦點是5米高Hello Kitty巨型達摩和8個代表不同願望的小達摩，包括愛情、家庭、健康、財富等。而巨型達摩的背面是扭蛋機，購買活動銀幣就能扭出趣緻可愛一共8個款的Hello Kitty願望達摩扭蛋。

第二站是海運觀點的旗鼓醒獅花園」， Hello Kitty將化身「舞獅師傅」大舞獅頭，同時介紹舞獅文化，大家在留影之餘可以增進傳統知識。

 

第三站是海港城美術館的「Every flower tells a story」藝術展，由William Chan Design策劃，展出與Bull & Stein聯乘創作的 Color Your Future Hello Kitty藝術雕塑系列、日本藝術家Hisahiro Fukasawa的「Hello Kitty 花樣人生」和風金箔油畫等，呈現Hello Kitty百變多樣的魅力。

第四站是海洋中心二階的Hello Kitty x 奇華餅家糖果曲奇期間限定店，三款精緻可愛的Hello Kitty糖果曲奇禮盒任你選購，再到糖果吧挑選心水糖果曲奇，定製自己最喜愛的禮盒。

第五站是海運大廈地下中庭的HELLO KITTY 50周年期間限定店，除了有華麗的「Friend the Future」打卡裝置，更有多款獨家精品全球率先發售，包括首次亮相的Hello Kitty 50周年紀念徽章系列、以及精選19個經典Hello Kitty公仔掛飾系列、珍藏商品等等，讓你沉浸在Hello Kitty的可愛世界！

Hello Kitty 購物袋及立體閃爍吊飾／Hello Kitty慶典體驗套裝

大會更將推出50Hello Kitty 歷年造型購物袋及HELLO KITTY立體閃爍吊飾換領，購物袋設計橫跨19742024Hello Kitty的不同造型，於指定商戶消費即可免費換領，更可額外購買裝著滿滿可愛閃片的粉紅Hello Kitty吊飾，數量有限，換完即止！另外，海港城為是次周年活動推出兩款慶典體驗套裝，粉絲於119日開始可透過Klook預訂，詳情如下：

慶典體驗套裝 A ($600)：當中包括 Hello Kitty 願望達摩扭蛋一套8Hello Kitty單枚版十二生肖紀念金幣Hello Kitty 歷年造型購物袋，及Hello Kitty立體閃爍吊飾

立即於Klook預訂

慶典體驗套裝B ($900)：當中包括參與Hello Kitty 設計師山口裕子小姐簽名會（22 3 日其中一節）Hello Kitty 願望達摩扭蛋一套8Hello Kitty單枚版十二生肖紀念金幣Hello Kitty 歷年造型購物袋，及Hello Kitty立體閃爍吊飾。

立即於Klook預訂

HELLO KITTY · HAPPY 50 @海港城

日期：2024125日至225

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