農曆新年2024｜海港城Hello Kitty 50周年慶典5大打卡位/願望達摩扭蛋/造型購物袋

海港城Hello Kitty 50周年| 5 大活動體驗區

今次Hello Kitty 50周年慶典主要分為5大活動體驗區,第一站為海運大廈露天廣場的HELLO KITTY 50周年「巡遊表演」主題裝置, 花車以「蘋果許願花園」為設計概念,Hello Kitty化身成願望達摩,希望將不同祝願送給大家。焦點是5米高Hello Kitty巨型達摩和8個代表不同願望的小達摩,包括愛情、家庭、健康、財富等。而巨型達摩的背面是扭蛋機,購買活動銀幣就能扭出趣緻可愛一共8個款的Hello Kitty願望達摩扭蛋。

第二站是海運觀點的「旗鼓醒獅花園」, Hello Kitty將化身「舞獅師傅」大舞獅頭,同時介紹舞獅文化,大家在留影之餘可以增進傳統知識。

第三站是海港城美術館的「Every flower tells a story」藝術展,由William Chan Design策劃,展出與Bull & Stein聯乘創作的 「Color Your Future」 Hello Kitty藝術雕塑系列、日本藝術家Hisahiro Fukasawa的「Hello Kitty 花樣人生」和風金箔油畫等,呈現Hello Kitty百變多樣的魅力。

第四站是海洋中心二階的Hello Kitty x 奇華餅家糖果曲奇期間限定店,三款精緻可愛的Hello Kitty糖果曲奇禮盒任你選購,再到糖果吧挑選心水糖果曲奇,定製自己最喜愛的禮盒。

第五站是海運大廈地下中庭的HELLO KITTY 50周年期間限定店,除了有華麗的「Friend the Future」打卡裝置,更有多款獨家精品全球率先發售,包括首次亮相的Hello Kitty 50周年紀念徽章系列、以及精選19個經典Hello Kitty公仔掛飾系列、珍藏商品等等,讓你沉浸在Hello Kitty的可愛世界!