農曆新年2024｜深圳辦年貨！必去５大平價年貨市場 年糕/水果/乾貨/利是封

還有不足兩星期就到農曆新年，是時候把握機會為家中辦年貨！繼續北上消費潮流，今次為大家推介５個位於深圳的平價年貨市場，有齊辦年貨必買的貨品，包括各式賀年糕點、水果、零食、利是封等等，價錢夠貼地，部分市場鄰近地鐵站，交通便利，下文即睇詳情！

深圳年貨市場1.筍崗玩具文具禮品批發市場

如果正打算入手過年必備的揮春和利是封等乾貨，推介到位於深圳羅湖區寶安北路的筍崗玩具文具禮品批發市場，這裡集中多間文具禮品批發店，最近亦為來採購的客人準備好賀年揮春、掛飾、擺飾、燈籠、利是封、玩具等貨品，放眼盡是紅噹噹的喜慶色彩，不少香港人都專程前來掃貨，非常好氣氛！

筍崗玩具文具禮品批發市場

地址：羅湖區寶安北路1003號

交通：地鐵9號線園嶺站D出口