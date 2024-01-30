農曆新年2024｜深圳辦年貨！必去５大平價年貨市場 年糕/水果/乾貨/利是封

還有不足兩星期就到農曆新年，是時候把握機會為家中辦年貨！繼續北上消費潮流，今次為大家推介５個位於深圳的平價年貨市場，有齊辦年貨必買的貨品，包括各式賀年糕點、水果、零食、利是封等等，價錢夠貼地，部分市場鄰近地鐵站，交通便利，下文即睇詳情！
深圳年貨市場1.筍崗玩具文具禮品批發市場
如果正打算入手過年必備的揮春和利是封等乾貨，推介到位於深圳羅湖區寶安北路的筍崗玩具文具禮品批發市場，這裡集中多間文具禮品批發店，最近亦為來採購的客人準備好賀年揮春、掛飾、擺飾、燈籠、利是封、玩具等貨品，放眼盡是紅噹噹的喜慶色彩，不少香港人都專程前來掃貨，非常好氣氛！
筍崗玩具文具禮品批發市場
地址：羅湖區寶安北路1003號
交通：地鐵9號線園嶺站D出口
深圳年貨市場2.海吉星農批市場
不少人過年都喜歡買水果送禮，想用平價買水果的話不妨前往深圳龍崗區的海吉星農批市場。市場分成水果區、糧米油麵、凍肉區等多個區域，其中水果區主打水果和蔬菜批發，不少更提供紙盒包裝，送禮一流。
海吉星農批市場
地址：龍崗區海吉星農批市場
交通：公車海吉星站
深圳年貨市場3.福田農批市場
福田農產品批發市場是港人北上掃貨熱點之一，與海吉星農批市場一樣分成不同區域，齊集蔬果、凍肉、家品等等。水果區域選擇豐富，價廉物美，另外亦有燒味店，供應團年飯必備的叉燒和清遠雞，數十元就有交易。
福田農批市場
地址：深圳市福田區下梅林二街
交通：地鐵梅景站C出口
深圳年貨市場4.紫荊城食品交易中心
辦年貨當然要購買大量零食，紫荊城食品交易中心位於福田區，樓高三層，是深圳最大的食品交易中心，裡面齊集不同國家的進口零食，也有賣國內出品，薯片、瓜子、糖果、朱古力樣樣齊，部分以批發價錢出售，比香港便宜一大截！
紫荊城食品交易中心
地址：福田區振興路25號
交通：地鐵2號線華強北站B口
深圳年貨市場5.深圳南澳市場
傳統團年飯少不了海鮮海味，深圳南澳市場專賣海味乾貨，在這裡可以買到名貴的乾鮑、花膠、海參，亦有鮮味蠔豉、金蠔，更有包裝精美的乾貨禮盒，過年送禮必買！深圳南澳市場最近正舉行深圳南澳年貨節，有興趣的話不妨去看看。
深圳南澳市場
地址：深圳市南澳街道海港路9號