農曆新年2024｜添好運破天荒聯乘本地知名塗鴉藝術家Uncle852 將港式點心文化X本地街頭文化融而為一

龍年將至，新春佳節必然要到添好運「飲個靚茶」及「打個靚卡」，而作為在點心界中數一數二的米芝蓮星級餐廳，添好運一早為你準備多重驚喜，打響頭炮包括繼續全力支持本地創作，破天荒與本地人氣塗鴉藝術家Uncle（@uncle852）聯乘合作，將港式點心文化及本地街頭文化結合，以Uncle獨有的風格融合充滿香港特色的繁體新年賀詞，以及添好運「鎮店」酥皮焗叉燒包卡通，精心為深水埗分店設計龍年主題裝飾，更為皇牌產品—酥皮焗叉燒包的外賣禮盒換上春裝與大家見面，勢以新Look為你添上源源喜氣！同場預告全新新春限定餐目與初春餐目將於1月30日同步登場，以師傅巧手工藝於分店現場以時令食材製作一道道手工點心，包括超考手工及火爐的懷舊鳳尾蝦多士及鮑汁柚皮燒賣，不容錯過！

破天荒與 Uncle852 聯乘合作 呈獻深水埗期間限定店及一系列賀年精品

作為一間深受追棒的點心專門店，添好運一直致力在香港宣揚本地點心文化，近日更透過推出不同企劃，一方面支持本地創作，同時亦藉以更「貼地」有趣的方式吸引年輕一代了解並愛上令人引以為傲的港式 點心，以極高CP值的價格盡情享受點心師傅於現場每日新鮮製作的手工點心，一同發掘點心的獨有魅力！為進一步吸引更多人成為「點心關注組」的一員，並支持本地藝術發展，繼去年秋天與香港插畫家Stella So的合作後，今年添好運再下一城，邀請香港塗鴉圈的標誌性人物──本地塗鴉藝術家Uncle（@uncle852），以本地街頭文化創作出一系列充滿香港特色的設計，為深水埗店換新裝，勢將成為打卡熱點！Uncle是一位本地人氣塗鴉藝術家，中文字體塗鴉為他的拿手之作！塗鴉（Graffiti）的意思為街頭的書法，Uncle 希望將西方藝術文化融入本地街頭文化，蘊釀出嶄新的元素，因此將繁體中文融入於街頭塗鴉藝術中，創作出富有香港特色的Graffiti！Uncle亦擅長把本地文化、歷史和流行元素巧妙地融入作品，營造出貼地有趣、獨一無二的「Uncle風」！