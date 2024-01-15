農曆新年2024｜澳門6大新春好去處 花車巡遊/煙花匯演/指定日子任放爆竹+煙花

下個月就是農曆新年！除了香港外，澳門今年亦舉辦各式各樣的新春慶祝活動，如花車巡遊、煙花匯演等。以下為大家介紹澳門6大新春好去處，可以在指定地點及日子任放爆竹、煙花，即睇詳情！
澳門新春好去處｜春節年宵市場
除了香港有花市，澳門也有年宵市場。澳門市政署每年都於塔石廣場設年宵市場，售賣各款賀年禮品、應節裝飾以及年花。更有飲食攤位，大家可以邊行邊買邊食！
澳門新春好去處｜年初一金龍巡遊喜迎新春
大年初一當天，澳門將舉行「金龍巡遊喜迎新春」，金龍獅隊、財神、福祿壽三星、兔生肖、金童玉女、澳門旅遊吉祥物「麥麥」會於澳門知名景點如大三巴巡遊，向一眾市民拜年！
澳門新春好去處｜年初三+八：花車巡遊匯演
而新春重點當然是花年巡遊，澳門旅遊局將於2024年2月12日(農曆正月初三日)和2月17日(正月初八)分呈獻大型賀歲活動「2024年農曆新年花車匯演」。從西灣湖廣場出發沿孫逸仙大馬路巡遊，與本地居民及旅客共慶新春。
澳門新春好去處｜年初三+七+元宵：煙花匯演
與去年一樣，澳門將於年初三、年初七及元宵正日，舉行一共3場煙花匯演。今年以「歡樂春節 - 龍馬精神煙花匯演」為主題，在旅遊塔對出海面舉行15分鐘的煙花匯演，以煙花賀新歲！
澳門新春好去處｜爆竹+煙花+火箭燃放活動
除了可以欣賞煙花外，大家更可以自己親手放！每逢新年，澳門孫逸仙大馬路（近旅遊塔新城填海地）、氹仔史伯泰海軍將軍馬路近海傍處等指定地點，都會成為爆竹燃放點，售賣煙花、爆竹及火箭等，讓大家盡情放煙花。
澳門新春好去處｜幻彩耀濠江
「2023幻彩耀濠江」由即日起舉行至2024年2月25日，以「璀璨遊樂場」為題。共有7個區域、36個燈光裝置、20個互動裝置及3個光雕表演地點，由澳門社區一直延伸到路氹城區，如氹仔木偶葡國餐廳、路環聖方濟各聖堂，及澳門科學館前地。每晚7點至9點半都會上演光雕表演，每場約8分鐘。