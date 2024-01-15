農曆新年2024｜澳門6大新春好去處 花車巡遊/煙花匯演/指定日子任放爆竹+煙花

下個月就是農曆新年！除了香港外，澳門今年亦舉辦各式各樣的新春慶祝活動，如花車巡遊、煙花匯演等。以下為大家介紹澳門6大新春好去處，可以在指定地點及日子任放爆竹、煙花，即睇詳情！

澳門新春好去處｜春節年宵市場 除了香港有花市，澳門也有年宵市場。澳門市政署每年都於塔石廣場設年宵市場，售賣各款賀年禮品、應節裝飾以及年花。更有飲食攤位，大家可以邊行邊買邊食！

澳門新春好去處｜年初一金龍巡遊喜迎新春 大年初一當天，澳門將舉行「金龍巡遊喜迎新春」，金龍獅隊、財神、福祿壽三星、兔生肖、金童玉女、澳門旅遊吉祥物「麥麥」會於澳門知名景點如大三巴巡遊，向一眾市民拜年！

澳門新春好去處｜年初三 + 八：花車巡遊匯演 而新春重點當然是花年巡遊，澳門旅遊局將於2024年2月12日(農曆正月初三日)和2月17日(正月初八)分呈獻大型賀歲活動「2024年農曆新年花車匯演」。從西灣湖廣場出發沿孫逸仙大馬路巡遊，與本地居民及旅客共慶新春。

澳門花車巡遊匯演

澳門新春好去處｜年初三 + 七 + 元宵：煙花匯演 與去年一樣，澳門將於年初三、年初七及元宵正日，舉行一共3場煙花匯演。今年以「歡樂春節 - 龍馬精神煙花匯演」為主題，在旅遊塔對出海面舉行15分鐘的煙花匯演，以煙花賀新歲！

澳門新春好去處｜爆竹 + 煙花 + 火箭燃放活動 除了可以欣賞煙花外，大家更可以自己親手放！每逢新年，澳門孫逸仙大馬路（近旅遊塔新城填海地）、氹仔史伯泰海軍將軍馬路近海傍處等指定地點，都會成為爆竹燃放點，售賣煙花、爆竹及火箭等，讓大家盡情放煙花。